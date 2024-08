Los 7 mejores celulares con cámara que podés comprar en la Argentina

A menos que seas un entusiasta de las cámaras tradicionales, probablemente tomes la mayoría de tus fotos y videos con un celular. Millones de personas dependen de sus celulares para capturar el mundo que las rodea todos los días, por lo que es muy probable no sea necesario decir que las cámaras son una parte fundamental de los teléfonos móviles modernos.

Sin embargo, como quizás sepas, la calidad de imagen y video varía enormemente según el celular que elijas. Muchos celulares insignia, de gama media e incluso económicos pueden tomar buenas fotos, pero solo unos pocos alcanzan un nivel de élite en lo que respecta a fotografía y/o video. En este artículo de iProfesional, te mostramos los 7 mejores celulares copn cámara que podés comprar en la Argentina. Si querés tomar fotos y videos siempre excelentes, llegaste al lugar indicado.

El mejor celular con cámara del 2024: Xiaomi 14 Ultra

El Xiaomi 14 Ultra es el mejor celular con cámara que podés comprar en este momento en la Argentina. Si lo combinás con el accesorio opcional Photography Kit, este es el primer celular que puede reemplazar a una cámara tradicional DSLR para muchas personas. Es realmente así de bueno.

Con los cuatro lentes Leica traseros de 50 MP (principal de apertura variable, ultra gran angular, telefoto flotante de 3,2x y telefoto de 5x), podés esperar resultados asombrosos. Es una excelente cámara compacta, o podés sumergirte en los ajustes y ajustar las imágenes a tu gusto.

La forma en que la cámara captura la luz es un punto para destacar, hasta el punto de que muchas personas no creerían que algunas fotos provienen de un teléfono móvil inteligente. La cámara para selfies de 32 MP también es excelente, mientras que el video está a la altura de los mejores en cualquier teléfono móvil inteligente.

El Xiaomi 14 Ultra es caro, incluso antes de pagar más por el kit de fotografía, pero vale la pena para los entusiastas de la fotografía. El precio del Xiaomi 14 Ultra Dual SIM de 512 GB de almacenamiento en color negro y 16 GB de RAM es de $3.499.990 en la tienda oficial de Masterstech 2 en Mercado Libre.

Xiaomi 14 Ultra.

Google Pixel 8 Pro: la mejor cámara compacta en un celular

El Pixel 8 Pro es una versión refinada del Pixel 7 Pro de 2022. Puede que ya no sea la mejor cámara, pero está en un segundo lugar, especialmente si pasás la mayor parte del tiempo apuntando y disparando en lugar de sumergirte en la configuración.

El Pixel, toma por toma, registra algunas de las mejores fotografías en la mayoría de las condiciones de iluminación. Las fotos están bien equilibradas, con una buena reproducción del color y de los detalles sin una nitidez excesiva.

La experiencia en la aplicación de la cámara es excelente, con una gran flexibilidad para tomar fotografías con el increíble sensor principal de 50 MP, el ultra gran angular de 48 MP o un lente con zoom óptico de 5x de 48 MP de gran capacidad.

Los sensores principales son geniales, pero es el software el que mejora aún más. Hacer zoom hasta 10x con la función Super Res Zoom de Google significa que no se pierde prácticamente nada de calidad, y la ingeniosa herramienta Magic Eraser te permite (a veces) borrar con éxito personas, objetos o incluso ruido de fondo de fotos y videos para crear una mejor escena.

Pero la nueva función principal es Best Take, que te permite cambiar las caras de las personas en fotos grupales en las que hayas tomado más de una foto. No es perfecta, especialmente en la cámara para selfies de 10,5 MP (por lo demás muy buena). Sin embargo, Magic Editor es mucho más eficaz.

El video también es muy bueno (especialmente con la función Night Sight incluida), pero lo que realmente hace que el Pixel sea más atractivo es su lente principal de 50 MP y la calidad de las imágenes. Probablemente tomarás más fotos con un Pixel en tu bolsillo, que es el mayor cumplido que podés hacerle a una cámara de celular.

Si buscás un celular más compacto, considera el Google Pixel 8 normal . Pero no tiene teleobjetivo y el ultra gran angular es significativamente peor. El precio del Google Pixel 8 Pro Dual SIM de 128 GB de almacenamiento en color negro y 12 GB de RAM es de $1.890.000 en la tienda oficial de Teratech Argentina en Mercado Libre.

Samsung Galaxy S24 Ultra: el celular con cámaras más versátil

El Galaxy S24 Ultra está un pequeño paso atrás respecto del Xiaomi 14 Ultra y el Pixel 8 Pro, pero aún tiene un sistema de cámara excelente y muy versátil. Como es habitual, la lente de 200 MP toma imágenes de 12,5 MP de forma predeterminada, pero esto garantiza una calidad excelente sin ocupar mucho espacio de almacenamiento. En todos los entornos, incluso con poca luz, toma fotografías excelentes.

Aunque sustituir el teleobjetivo 10x del S23 Ultra por una versión 5x puede parecer una degradación, en realidad significa que obtenés un zoom óptico en el rango de 3 a 5x, en lugar de depender del digital, como era el caso antes. El objetivo ultra gran angular también evita cualquier pérdida significativa de calidad, algo que suele afectar a los celulares con cámara más económicos.

El modo retrato también es bueno, especialmente por la rara capacidad de ajustar el nivel de desenfoque del fondo después de tomar la imagen. El modo macro no es el mejor, aunque lo mismo puede decirse de la mayoría de las cámaras de los celulares, mientras que la cámara para selfies de 12 MP y la captura de video son impresionantes.

El S24 Ultra es mucho más que una gran cámara, pero sus capacidades de fotografía y videografía siguen estando entre las mejores. El precio del Samsung Galaxy S24 Ultra de 256 GB de almacenamiento en color negro y 12 GB de RAM es de $2.599.999 en la tienda oficial de Mercado Libre Electrónica.

iPhone 15 Pro Max: el mejor celular con cámara para videos

El iPhone sigue siendo el estándar de oro cuando se trata de video de teléfonos móviles inteligentes, y el 15 Pro Max es el mejor ejemplo de eso. Puede capturar imágenes en hasta 4K a 60 fps, pero incluso la resolución predeterminada de 1080p a 30 fps se ve excelente.

Cámaras traseras del iPhone 15 Pro Max.

Con la estabilización óptica de imagen (OIS) tanto en el lente principal de 48 MP como en el teleobjetivo de 12 MP y 5x, las imágenes se mantienen estables sin importar lo que estés haciendo. Incluso con el ultra gran angular de 12 MP, las imágenes no son malas.

El celular también está a la altura de los mejores "smartphones" en cuanto a fotografía, ya que captura imágenes excelentes y realistas en casi todos los entornos, incluso con poca luz. Las fotos en modo retrato son muy buenas, mientras que la lente para selfies de 12 MP sigue siendo posiblemente la mejor del mercado.

Los únicos problemas notables son un poco de desenfoque con sujetos en movimiento por la noche, además de problemas ocasionales de detección de bordes durante los retratos tipo selfie. Aparte de eso, es un celular con cámara casi impecable, aunque muy caro.

Si no necesitas el telefoto 5x, también vale la pena considerar el iPhone 15 Pro. El precio del iPhone 15 Pro Max de 256 GB de almacenamiento en color titanio negro es de $3.400.074 en maximstore, Apple Premium Reseller en la Argentina.

Xiaomi 14: el celular con cámara con mejor diseño

Las cámaras del Xiaomi 14 no son tan buenas como las del 14 Ultra. No tiene el teleobjetivo 5x ni el sensor de profundidad independiente en la parte posterior, mientras que el objetivo principal de 50 MP no tiene una apertura variable.

Sin embargo, sigue siendo un celular con una cámara excelente que justifica con creces su inclusión en esta lista. El objetivo principal captura fotos magníficas y llenas de detalles en casi cualquier condición, mientras que el ultra gran angular y el telefoto de 3,2x permiten tomar fotografías con gran angular y zoom sin ninguna pérdida significativa de calidad de imagen.

Tanto las tomas de retrato como las fotografías con poca luz son excelentes, mientras que la cámara frontal para selfies es una de las mejores del mercado. Los videos de muy buena calidad lo consolidan como uno de los mejores celulares con cámara del mercado.

Además del precio, la principal razón para comprar el Xiaomi 14 en lugar del 14 Ultra es su diseño. El 14 normal es relativamente compacto según los estándares modernos, lo que lo hace fácil de sostener y usar, pero aun así se siente como un dispositivo de lujo. El precio del Xiaomi 14 Dual SIM de 512 GB de almacenamiento en color negro y 12 GB de RAM es de $2.499.990 en la tienda oficial de Masterstech 2 en Mercado Libre.

iPhone 15: el mejor celular para selfies

Las cámaras del iPhone 15 estándar mejoraron de manera considerable: el sensor trasero principal pasó de 12 MP a 48 MP. No es exactamente el mismo lente que el iPhone 14 Pro o 15 Pro, pero sigue siendo muy bueno.

Funciona bien en casi todos los entornos, y el excelente procesamiento del software de Apple se destaca. Las fotos en modo retrato son particularmente buenas y es genial poder agregar el desenfoque del fondo después de tomar la foto.

También podés tomar la imagen RAW completa de 48 MP, pero la mayoría de las personas prefieren confiar en el agrupamiento de píxeles habitual para crear una imagen de 12 MP que ocupe menos espacio de almacenamiento.

El ultra gran angular de 12 MP se mantiene y ofrece una buena flexibilidad, aunque sigue sin haber un teleobjetivo. En su lugar, tendrás que depender de un zoom digital de menor calidad. Pero la cámara frontal de 12 MP es líder en su clase, y es genial ver el mismo sensor que el iPhone 15 Pro.

El iPhone 15 está disponible en 5 colores.

Para obtener las mejores selfies, no es necesario pagar más, incluso si quieres el Dynamic Island, que ya está aquí. El vídeo es otro punto fuerte, y aún mejor que el que encontrarás en cualquier celular Android.

No hay una diferencia real en la calidad del metraje en comparación con los modelos más caros del iPhone 15, por lo que podés ahorrar algo de dinero si esa es tu prioridad principal. Si buscas una pantalla más grande, considera el iPhone 15 Plus. El precio del iPhone 15 en color negro y 128 GB de almacenamiento es de $2.280.050 en maximstore, Apple Premium Reseller en la Argentina.

Samsung Galaxy S24: la mejor opción premium de celular de tamaño pequeño

Como celular versátil, el Galaxy S24+ tiene una ligera ventaja sobre el Galaxy S24 normal, pero también es significativamente más caro. Si la calidad de la cámara es tu máxima prioridad, no hay necesidad de gastar más a menos que quieras pasarte al S24 Ultra.

A pesar de ser un celular relativamente compacto, el S24 normal tiene un hardware de cámara excelente que ofrece resultados sobresalientes tanto en fotos como en videos. Su lente principal de 50 MP es muy capaz en todos los entornos, pero especialmente en condiciones de poca luz, donde el gran sensor le permite capturar mucha luz. El nivel de detalle que puede proporcionar es excelente.

El telefoto de 10 MP ofrece la flexibilidad de un zoom óptico de 3x, lo que significa que podés obtener excelentes fotografías con zoom o retratos, algo que el S24 maneja bien. En otros aspectos, el ultra gran angular de 12 MP no es tan inferior al objetivo principal como parece, aunque tiende a tener más problemas con poca luz.

Y en la parte frontal, podés esperar selfies de alta calidad gracias a la lente de 12 MP, lo que lo convierte en un sistema de cámara muy bueno y versátil con pocas debilidades. Los celulares que están por encima de él en esta lista son técnicamente mejores en un aspecto, pero la combinación de la inteligencia artificial Galaxy AI y un precio relativamente asequible hacen del Galaxy S24 una gran alternativa. El precio del Samsung Galaxy S24 de 256 GB de almacenamiento en color negro y 8 GB de RAM es de $1.749.999 en la tienda oficial de Samsung en Mercado Libre.