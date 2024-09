A diferencia del bloqueo en redes sociales como Twitter, WhatsApp no te permite saber si has sido bloqueado, lo que te deja un tanto a oscuras.

WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más popular del mundo y millones de persona la usan todos los días para chatear con amigos, parientes, grupos locales e incluso empresas y oficinas gubernamentales.

Pero una base de usuarios tan enorme significa que no todas las interacciones serán positivas, y es por eso por lo que WhatsApp tiene un sistema de bloqueo para evitar que veas mensajes que no quieres ver.

Es muy posible que algunas personas te hayan bloqueado, pero ¿cómo podrías saberlo? A diferencia del bloqueo en redes sociales como X (ex Twitter), WhatsApp no te permite saber si has sido bloqueado, lo que te deja un tanto a oscuras. Sin embargo, existen algunas formas de saber si un usuario específico te ha bloqueado, incluso si no hay una lista que puedas consultar para estar seguro.

Su foto de perfil y estado de WhatsApp no cambian

Es difícil confirmarlo, pero una vez que estás bloqueado en WhatsApp, la imagen de perfil y el estado del bloqueador ya no se actualizan. Por supuesto, esto sólo es un buen indicador si a la persona que sospechás que te está bloqueando le gusta actualizar mucho su estado o su foto de perfil.

Si está fuera de su comportamiento habitual, entonces podría ser una señal de que estás bloqueado o simplemente podría significar que no han actualizado nada en un tiempo. Si conocés a alguien más con el WhatsApp del bloqueador, podés preguntarle si su foto de perfil o su estado han cambiado, pero esa es en gran medida la única forma en que podrás saberlo con este método.

Su "visto por última vez" desaparece

Una de las funciones más populares de WhatsApp es la función "visto por última vez". Básicamente es solo un símbolo que muestra cuándo el usuario estuvo activo por última vez, pero si desaparece, podría ser un posible indicador de que has sido bloqueado. Después de todo, si bloqueas a alguien, no querrás que sepa cuándo estás en línea.

Sin embargo, este no es un sistema infalible, ya que hay una manera de desactivar esta función. Si está deshabilitado, deja de mostrarse incluso si no estás bloqueado. Entonces, si bien nunca verás el último estado en línea de alguien si estás bloqueado, podría significar que estás bloqueado de forma predeterminada.

Los mensajes no se entregan y las llamadas fallan

Esto parece obvio, pero no podés enviar mensajes ni hacer llamadas a alguien que te ha bloqueado. Pero hay más que eso: cada vez que envías un mensaje a alguien en WhatsApp, una serie de marcas indican el estado de entrega del mensaje.

Una marca significa que se envió un mensaje, pero no se recibió. Dos tildes significan que el mensaje ha sido recibido, pero no leído. Finalmente, dos marcas azules son tu recibo de lectura. Si estás bloqueado, tu mensaje nunca pasará de la primera etapa y las llamadas fallarán automáticamente cuando se intenten.

Pero al igual que las opciones anteriores, esta no es una revelación definitiva. Después de todo, las llamadas fallarán y los mensajes no se entregarán si el teléfono móvil del objetivo no está conectado a Internet o está apagado, por lo que esto no es una señal fuerte de estar bloqueado a menos que un mensaje permanezca sin entregarse durante un período de tiempo significativo.

No puedes agregarlos a un grupo de chat

Finalmente, no podrás agregar a nadie que te haya bloqueado a un nuevo chat grupal. Si bien los chats grupales existentes funcionarán normalmente, intentar el agregado de a alguien que te ha bloqueado a un chat nuevo generará un mensaje que explica que no tenés permiso para realizar esta acción.

Este es probablemente el indicador más probable de un bloqueo, especialmente si se combina con cualquiera de los otros signos anteriores. Si bien es posible restringir quién puede agregarte a grupos, si estás en la lista de contactos de una persona, normalmente podrás agregarla a un grupo de chat a menos que te hayan señalado específicamente como incapaz de agregarte a grupos.

Pero si bien es la forma más segura de comprobar si estás bloqueado, también es la más difícil de explicarle a esa persona si no estás bloqueado; después de todo, acabas de agregar a esa persona a un nuevo chat grupal sin ningún motivo, lo que puede generar algunas preguntas incómodas.

¿Cómo encontrar a alguien en WhatsApp para iniciar un nuevo chat?

Si deseás hablar con un nuevo contacto en WhatsApp, necesitás su número de teléfono móvil. No hay otra forma de evitarlo. WhatsApp no tiene un directorio central en línea de nombres de usuario como Skype. No podés buscar a un extraño en tu aplicación de WhatsApp.

Debés tener su número de teléfono móvil para iniciar una conversación, e incluso entonces, es posible que ni siquiera sean usuarios de WhatsApp. Entonces, suponiendo que tengas su número de teléfono móvil, ¿cómo iniciás una nueva conversación con ellos? ¿O cómo podés persuadir a alguien para que te dé su número y se convierta en un nuevo usuario de WhatsApp?

Los siguientes consejos se aplican por igual tanto a Android como a iPhone. La única diferencia, por supuesto, es que la interfaz de iOS tiene un diseño algo diferente. Pero todo sigue en el mismo lugar.

Si se trata de un contacto nuevo, aseguráte de agregar primero su número de teléfono a tu aplicación Contactos de Google o tu aplicación Contactos de iOS, junto con el código de marcación local e internacional adecuado.

Ahora reiniciá tu aplicación WhatsApp y comenzá una nueva conversación en Chats. Esto mostrará todos tus contactos que han registrado su número de teléfono en una cuenta de WhatsApp.

Si tenés cientos de contactos, podés limitar rápidamente la búsqueda buscándolos con la función de búsqueda. También podés agregar un contacto manualmente a WhatsApp sin agregarlo primero a la aplicación de contactos de tu dispositivo.

Simplemente iniciá una nueva conversación y en tu lista de contactos de WhatsApp, verás una opción llamada Nuevo contacto. Tocándolo, ahora podés agregar los detalles de contacto de la persona. Pero de nuevo, necesitás su número de teléfono. Una vez que hayas encontrado el contacto que deseás en tu lista, tocálo y comenzá tu conversación.

¿Qué pasa si el contacto aún no tiene WhatsApp?

WhatsApp tiene una función de "invitar a un amigo" para darle a alguien un enlace para instalar WhatsApp. Cuando se crea su cuenta, deben informarle que la cuenta se ha configurado. WhatsApp no te notifica.

Cuando los invitás a WhatsApp, todo lo que la persona recibe es un enlace de descarga directa a la aplicación. En tu lista de contactos de WhatsApp, en la parte superior, seleccioná Invitar a un amigo. Aparecerá un mensaje preescrito con un botón de copia y varias posibilidades de mensajería. Solo elegí uno y enviála.