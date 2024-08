Una especialista en ciberseguridad reveló un ingenioso truco para borrar una casa de Google Maps en simples pasos. Según la especialista, esto disminuye la probabilidad de sufrir un robo, ya que, desde la distancia, los delincuentes pueden ver el hogar y varios detalles como, por ejemplo, las zonas de entrada a la propiedad.

Cómo borrar tu casa de Google Maps

Lourdes Mora, especialista en ciberseguridad, detalló cómo borrar una casa de Google Maps. Para ello, simplemente se debe ingresar la dirección en el mencionado Google Maps, hacer clic en "Street View".

Una vez ubicada la casa, se debe hacer clic en los tres puntos que aparecen en la esquina superior derecha y luego en "informar problema". Esto abre un formulario en el que se debe elegir cuál es el objeto a desenfocar.

Posteriormente, se debe indicar que se cuenta con la propiedad de ese inmueble, como también colocar un email. Al realizar este procedimiento, en los próximos días se recibirá una notificación con la resolución tomada por Google, aunque, por lo general, es favorable para el usuario.

Los lugares más polémicos censurados en Google Maps

Si bien muchas personas censuran sus casas, existen otros lugares que fueron censurados por motivos polémicos como seguridad nacional, problemas internacionales, entre otros. Dentro de esta categoría se destacan el Archipiélago de San Blas (Panamá), el Área 51 (Estados Unidos)

Archipiélago de San Blas, Panamá

Este grupo de islas es el hogar de la comunidad indígena Guna, una población que ha preferido tener poco contacto con el mundo exterior. Google Maps eliminó imágenes satelitales de esta zona.

Según especialistas, es probable que se haya hecho con el fin de proteger la privacidad y cultura de la comunidad de esta isla.

Área 51, Estados Unidos

Se trata de una de las zonas del planeta más polémicas. Se ubica en el desierto de Nevada es una de las instalaciones militares más secretas del mundo. Durante muchos años, e incluso en la actualidad, ha sido objeto de teorías relacionadas con lo paranormal, especialmente con vida alienígena.

Google Maps ha pixelado esta base militar para evitar que las personas obtengan detalles que puedan comprometer la seguridad nacional de Estados Unidos.

Punggye-ri, Corea del Norte

Punggye-ri es otra base militar, aunque en este caso está ubicada en Corea del Norte. Se encuentra ubicada en una zona montañosa al noreste del país y es objeto de experimentos nucleares.

A pesar de su infamia, este lugar es paradójicamente conocido como "el más desconocido del mundo" debido a la poco que efectivamente se conoce. Es probable Google Maps haya difuminado las imágenes de esta base para evitar proporcionar información que podría ser utilizada en contextos militares o de seguridad internacional.

Islas Feroe, Dinamarca

Curiosamente, las Islas Feroe, un archipiélago autónomo que forma parte del Reino de Dinamarca, no cuenta con imágenes satelitales detalladas en Google Maps. A diferencia de otros lugares en esta lista, no se sabe con certeza por qué Google no ha proporcionado imágenes de alta resolución de estas islas.

Esto ha llevado a especulaciones sobre posibles acuerdos con las autoridades locales o problemas técnicos que impiden la obtención de imágenes. Sin embargo, la ausencia de estas vistas sigue siendo un enigma.

Islas Spratly, Mar del Sur de China

Estas islas son objeto de una disputa territorial entre varios países, incluyendo China, Taiwán, Vietnam, Malasia, Filipinas y Brunéi. Debido a la tensión internacional y la importancia estratégica de las Islas Spratly, Google Maps ha eliminado o desenfocado las imágenes satelitales de esta región.

Fortaleza de Isabel II, España

La Fortaleza de Isabel II, ubicada en la isla de Menorca, España, es una construcción militar del siglo XIX. Este sitio es parcialmente desenfocado en Google Maps, supuestamente para proteger la seguridad del puerto de Mahón, uno de los más importantes de la región.

Aunque la fortaleza está abierta al público y es un popular destino turístico, las imágenes detalladas del exterior de la fortaleza han sido eliminadas, probablemente como medida de precaución ante posibles amenazas.

2125 de Seymour Avenue, Cleveland, Estados Unidos

Esta dirección en Cleveland, Ohio, es tristemente conocida como "la casa de los horrores". Fue el lugar donde el psicópata Ariel Castro mantuvo secuestradas y violó en reiteradas ocasiones a tres mujeres durante una década.

Tras el rescate de las víctimas, la casa fue demolida, y Google Maps borró cualquier imagen de la propiedad para evitar revivir el trauma de los involucrados y respetar la memoria de lo ocurrido.