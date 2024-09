La SUBE ahora es digital: estos son los celulares desde los que podés pagar el colectivo

Los celulares ya servían para validar las recargas de la tarjeta SUBE y ahora tendrán un papel mucho más importante: gracias a la nueva SUBE Digital, será posible usar tu celular para pagar el colectivo. Lo mejor de todo: la tecnología que hace todo eso posible, el NFC, está presente en celulares de diversas gamas desde hace varios años.

En otras palabras, si ya usás la aplicación SUBE para validar las recargas, también podrás utilizarla para sacar la nueva SUBE Digital y pagar directamente con el celular, sin necesidad de usar la tarjeta física.

Qué es SUBE Digital

La SUBE Digital funcionará dentro de la aplicación SUBE. Será un adicional a la tarjeta física, que seguirá funcionando tal como hasta ahora. Podrás cargar saldo de manera 100% virtual, sin necesidad de validar la recarga.

Por el momento, funcionará solo en colectivos dentro de las principales ciudades de la Argentina, pero se espera que llegue a otros medios de transporte en el futuro, incluidos trenes y subtes.

Celulares compatibles con SUBE Digital

Si aun no ves la opción de SUBE Digital dentro de la aplicación SUBE, no te preocupes: llegará de manera paulatina a todos los celulares con Android 8 o superior. El otro requisito para pagar el colectivo con el celular será tener un dispositivo con NFC (Near Field Communication).

¿Cómo verifico eso? Ingresá en Ajustes / Acerca del teléfono y ahí tendrás la versión de Android. Y desde Ajustes / Información de hardware, si tu smartphone lo tiene, deberías ver la opción NFC. Algunos de los modelos con NFC son los siguientes:

Alcatel 3H Plus.

3H Plus. ZTE Blade A31 Plus.

A31 Plus. Samsung Galaxy S23 Ultra.

S23 Ultra. Google Pixel 7 Pro.

7 Pro. OnePlus 11.

11. Xiaomi 13 Lite y Pro.

13 Lite y Pro. Motorola razr del 20 al 50.

del 20 al 50. Motorola moto g85, g84, g54, g82, g72, g52, g42, g71, g51, g200, g60s, g100.

Cómo pagar el colectivo con la SUBE Digital

Si tenés la aplicación SUBE, solamente vas a tener que actualizarla para tener la opción SUBE Digital. En cambio, quienes no cuenten aún con la aplicación SUBE pueden: