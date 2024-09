La blockchain, la tecnología de cadenas de bloques informáticos, está detrás del bitcoin y otros desarrollos y activos tecnológicos, como garantía de transparencia, seguridad y confianza, aunque enfrente desafíos para crecer en forma masiva.

Para Emin Gün Sirer, fundador y director general ejecutivo de la empresa Ava Labs, el "principal desafío" que enfrenta la blockchain "es construir experiencias de usuario que rivalicen con la facilidad de uso de las plataformas Web 2.0, manteniendo al mismo tiempo la descentralización y el control de Web 3.0".

"Los usuarios están acostumbrados a plataformas centralizadas donde la funcionalidad y la conveniencia a menudo implican sacrificar la privacidad y el control. Para impulsar la adopción, debemos desmitificar la complejidad de blockchain y reducir la fricción para los usuarios, manteniendo el empoderamiento que ofrece Web 3.0", advirtió Sirer a iProfesional.

Sirer será uno de los oradores de la Avalanche Summit Latam, un encuentro que se realizará del 16 al 18 de octubre en el Ciudad Cultural Konex de Buenos Aires, donde se reunirán desarrolladores, inversores y empresarios ligados a la Web 3.0, para participar en charlas, talleres y actividades con más de 100 expertos. A continuación, los principales tramos de la entrevista de iProfesional con Sirer.

-¿Qué papel cree que jugará Web 3.0 en la transformación de la economía digital?

-La Web 3.0 cambiará fundamentalmente el equilibrio de poder en la economía digital, transfiriendo el control de monopolios centralizados a los individuos. En Web 2.0, las empresas acumulan grandes cantidades de datos de los usuarios y los utilizan para competir contra sus propios clientes y proveedores.

En contraste, Web 3.0 permite a los usuarios poseer sus datos, crear nuevos activos y gobernar economías descentralizadas. Con la tecnología blockchain, podemos mejorar la transparencia, la seguridad y la confianza, ofreciendo un nuevo camino para industrias como las cadenas de suministro y los servicios financieros. No se trata solo de digitalizar activos existentes, sino de empoderar a las personas para crear nuevas formas de valor dentro de ecosistemas descentralizados basados en la confianza.

-¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta la adopción generalizada de las tecnologías blockchain y Web 3.0?

-El principal desafío es construir experiencias de usuario que rivalicen con la facilidad de uso de las plataformas Web 2.0, manteniendo al mismo tiempo la descentralización y el control de Web 3.0. Los usuarios están acostumbrados a plataformas centralizadas donde la funcionalidad y la conveniencia a menudo implican sacrificar la privacidad y el control.

Para impulsar la adopción, debemos desmitificar la complejidad de blockchain y reducir la fricción para los usuarios, manteniendo el empoderamiento que ofrece Web 3.0. Además, la incertidumbre regulatoria global y la necesidad de adaptarse a mercados emergentes como América latina, donde la inflación y la inestabilidad macroeconómica crean desafíos únicos, son grandes barreras.

En estas regiones, blockchain ofrece soluciones, como las "stablecoins" y los sistemas financieros descentralizados, que abordan problemas financieros del mundo real. Asegurar que estas soluciones sean accesibles es crucial.

Emin Gün Sirer

-En su opinión, ¿cuáles son las características más importantes que deben tener las plataformas blockchain para ser consideradas exitosas?

-Una plataforma blockchain exitosa debe ser interoperable, escalable y segura. Sin embargo, más allá de las especificaciones técnicas, también debe empoderar a los usuarios para crear sus propias economías y activos, en lugar de ofrecer solo acceso a los preexistentes.

La clave está en fomentar un ecosistema donde individuos y comunidades puedan establecer sus propios sistemas de valor basados en la confianza y prosperar sin depender de entidades centrales. Además, la plataforma debe ser económicamente viable, permitiendo a los desarrolladores construir de manera sostenible sobre ella.

-¿Qué hace que el protocolo Avalanche sea único en comparación con otras plataformas blockchain como Ethereum y Solana?

-Avalanche se diferencia por su estructura de tres partes, optimizada para la seguridad, la escalabilidad y la personalización. Mientras que Ethereum y Solana adoptan enfoques más limitados, Avalanche toma una visión más amplia, abordando los desafíos comunes con una mentalidad de sistemas.

Esto nos permite construir una plataforma que apoya la imaginación y la innovación a gran escala. Al permitir a los usuarios personalizar sus propias L1s en Avalanche y desarrollar ecosistemas adaptados a las necesidades de sus comunidades, Avalanche fomenta un marco más flexible y adaptable.

El resultado es una experiencia blockchain altamente escalable que ofrece una finalización de transacciones casi instantánea, manteniendo la seguridad, y brindando a los usuarios las herramientas para construir economías descentralizadas basadas en la confianza sin restricciones.

-¿Podría explicar brevemente cómo funciona el mecanismo de consenso de Avalanche y por qué es crucial para la escalabilidad y seguridad de la red?

-El mecanismo de consenso de Avalanche se basa en la metastabilidad, un enfoque revolucionario que permite una toma de decisiones rápida y descentralizada sin requerir un acuerdo global en cada transacción.

Esto no solo permite una finalización casi instantánea y apoya la escalabilidad (hasta 4.500 transacciones por segundo), sino que también garantiza la seguridad al mantener la descentralización. A diferencia de los mecanismos tradicionales de prueba de trabajo o prueba de participación, el consenso de Avalanche está diseñado para escalar sin sacrificar el rendimiento o comprometer la seguridad.

-¿Qué novedades podemos esperar con el anuncio de Avalanche9000 en la próxima cumbre en Buenos Aires?

-Avalanche9000 es la mayor actualización de red desde el lanzamiento de la mainnet, y marca la próxima evolución en la infraestructura blockchain. Avalanche9000 introduce ACP-77, que trae un conjunto de mejoras que simplifican el proceso de lanzamiento de blockchains de Capa 1 en Avalanche, haciéndolas más viables económicamente, personalizables y fáciles de mantener.

Esta actualización mejora el empoderamiento del usuario al permitirles construir, gobernar y transaccionar nuevos activos dentro de sus propios ecosistemas. El alcance completo de estas mejoras creará vías más fluidas para construir cadenas de Capa 1, asegurando que las nuevas economías descentralizadas puedan escalar de manera eficiente.

-¿Cómo ve el crecimiento del ecosistema Web 3.0 en América latina, especialmente en países como la Argentina?

-América latina, y particularmente la Argentina, tiene un inmenso potencial para el ecosistema Web 3.0 debido a su espíritu emprendedor y su gran base de talento tecnológico. Web 3.0 ofrece una alternativa a los sistemas financieros tradicionales, especialmente en regiones que sufren de inflación e inestabilidad financiera.

La Argentina está emergiendo rápidamente como un centro de desarrollo blockchain, con algunos de los mejores desarrolladores del mundo creando soluciones que pueden escalar a nivel global. El potencial aquí es enorme, no solo en términos de innovación financiera, sino en permitir que las comunidades construyan sus propias economías descentralizadas que operen independientemente del control centralizado.

-¿Qué importancia tienen los hackathons y eventos como el Avalanche Summit en la promoción de la innovación dentro de la comunidad blockchain?

-Los hackathons y las cumbres son vitales porque crean entornos donde las mentes más brillantes en el espacio blockchain pueden colaborar, experimentar y construir. La diversidad de equipos, ya sean desarrolladores, gerentes de producto o diseñadores, fomenta soluciones multidisciplinarias.

Estos eventos impulsan la innovación en el mundo real, ya que los participantes desarrollan soluciones utilizando la infraestructura de Avalanche, resolviendo problemas reales mientras llevan la tecnología blockchain al límite de sus capacidades.

-¿Qué consejo daría a los desarrolladores y emprendedores que buscan involucrarse en el espacio Web 3.0?

-Web 3.0 es vasto, y la mejor manera de involucrarse es identificar un problema que te apasione resolver. No se trata solo de programar o construir por hacerlo, sino de encontrar una comunidad y desarrollar soluciones significativas juntos.

La belleza de Web 3.0 es que hay oportunidades para todos, ya sea a través del desarrollo de contratos inteligentes, modelos de gobernanza o aplicaciones descentralizadas. Recursos como Avalanche Academy o nuestro incubador de Web 3.0, Codebase, son excelentes lugares para comenzar.

-¿Cuál es su visión a largo plazo para la evolución de la tecnología blockchain y su integración con las finanzas tradicionales?

-La visión a largo plazo de blockchain es tokenizar los activos del mundo, integrando las finanzas tradicionales con las economías descentralizadas. Plataformas como JP Morgan, Citi y la plataforma de tokenización Misyon Bank ya están trayendo activos como bonos, bienes raíces y acciones a la cadena.

Como una extensión natural de esto, Web 3.0 permite a las comunidades de individuos crear activos novedosos y generar valor según sus propios términos. Esta evolución de las finanzas tradicionales refleja cómo la definición de valor está madurando y expandiéndose, permitiendo a las personas crear, transaccionar y gobernar activos que van más allá de los sistemas financieros convencionales, empoderándolos para moldear sus propias economías descentralizadas.

-¿Cómo imagina el futuro de la tokenización y su impacto en varios sectores industriales?

-La tokenización está transformando exponencialmente las operaciones de agencias gubernamentales, administraciones, instituciones y activos culturales como el entretenimiento, los deportes y las joyas. Los desarrollos incluyen la tokenización de participaciones en entidades deportivas, la propiedad fraccionada de contenido y el acceso a oportunidades de inversión privada, todo lo cual requiere plataformas como Avalanche.

Estas innovaciones no solo modernizan los negocios tradicionales e incrementan la participación de los fanáticos y la propiedad generalizada de activos digitales, sino que también desbloquean nuevas formas de valor que antes eran inaccesibles.

Las finanzas tradicionales han luchado por comprometerse o estructurar ciertas clases de activos, especialmente activos intangibles o fraccionados. La tokenización permite a individuos y comunidades definir el valor en torno a estos activos no convencionales, convirtiendo oportunidades previamente no estructuradas en activos líquidos y comerciables. Este cambio no solo abre nuevas oportunidades en sectores existentes, sino que también impulsa la creación de nuevos mercados.

-¿Qué papel cree que jugarán las regulaciones en el desarrollo de la tecnología blockchain y la adopción de Web 3.0?

-Las regulaciones son cruciales para proporcionar claridad y seguridad tanto a los consumidores como a los desarrolladores. A medida que el espacio blockchain crece, los marcos legales globales y regionales necesitarán evolucionar para adaptarse a los desafíos únicos de Web 3.0 y las criptomonedas.

Es importante trabajar con los gobiernos para dar forma a políticas que equilibren la innovación con la protección del consumidor, asegurando que la próxima era de Internet sea tanto segura como inclusiva.