El acuerdo con autoridades estadounidenses obliga a la gigante tecnológica a nuevas reglas de protección para adolescentes y control parental

Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, acordó pagar hasta u$s16.700 millones para cerrar las demandas que presentaron 29 estados de Estados Unidos. Las autoridades acusaban a la compañía tecnológica de diseñar sus redes sociales para generar adicción entre los menores y de engañar deliberadamente a los consumidores sobre su seguridad.

El acuerdo, anunciado este miércoles en un documento judicial, evita que Mark Zuckerberg y otros ejecutivos de Meta enfrenten un juicio federal en California. Se trata de uno de los mayores montos en la historia de la protección al consumidor a nivel estatal en Estados Unidos.

Las denuncias sostienen que Meta diseñó deliberadamente sus plataformas para captar a los usuarios jóvenes, engañó al público sobre los riesgos y recopiló de forma ilegal datos de niños menores de 13 años.

La compañía liderada por Zuckerberg ha aceptado el acuerdo para evitar prolongar los litigios. Sin embargo, niega estas acusaciones y rechaza cualquier responsabilidad legal.

Tras el anuncio, las acciones de Meta subieron más de 3% en Wall Street. El mercado interpretó el cierre del conflicto como una señal positiva para la empresa.

Qué restricciones implementará Meta para proteger a adolescentes

El gigante de las redes sociales se comprometió a implementar una serie de protecciones dirigidas a usuarios adolescentes (entre 13 y 17 años) y menores de 13 años. Las medidas incluyen bloqueo nocturno de notificaciones y acceso general a la aplicación (excepto mensajes directos), un límite de uso diario por defecto de dos horas, y un modo escuela donde se silenciarán las notificaciones durante el horario lectivo.

Entre las principales restricciones figuran:

Verificación de edad obligatoria y eliminación de cuentas de menores de 13 años

Bloqueo automático de notificaciones durante la noche

Límite de dos horas de uso diario acumulado en las aplicaciones

Modo escolar que silencia notificaciones en horario lectivo

Notificaciones obligatorias tras 15, 60 y 90 minutos de uso continuo

Estas alertas buscan incentivar que los adolescentes dejen de usar la aplicación tras períodos prolongados de navegación.

El anuncio del acuerdo se produjo apenas un día después de que Adam Mosseri, director de Instagram, testificara en el juicio en California. Se esperaba que el propio Zuckerberg también prestara declaración en este proceso judicial, pero el cierre anticipado del caso lo evitó.

Cuánto pagará Meta en cada estado y qué dijeron las autoridades

El acuerdo asciende a u$s353 millones solo en Virginia, uno de los mayores montos en la historia de la protección al consumidor a nivel estatal. Así lo destacó el fiscal general Jay Jones en un comunicado oficial.

"Durante años, Meta engañó intencionalmente al público sobre las características de diseño adictivas y dañosas que han causado estragos en la salud mental de los jóvenes", afirmó Jones.

El fiscal agregó que el acuerdo "pondrá fin a estas prácticas peligrosas y brindará un importante alivio que protegerá a los niños del daño en línea".

Qué respondió Meta ante las acusaciones de adicción en menores

La compañía reaccionó al acuerdo en una publicación de blog donde defendió su postura. "Ampliamos nuestros esfuerzos de larga data para empoderar a los padres y apoyar a los adolescentes", afirmó Meta.

"Garantizar que los adolescentes tengan una experiencia segura y productiva en nuestras plataformas es un imperativo absoluto para Meta", señaló la empresa. "Queremos hacerlo bien para los padres y los adolescentes, y por eso nos asociamos con los fiscales generales estatales para establecer un nuevo estándar para la industria".

La compañía instó a sus rivales, como TikTok y YouTube, a adoptar medidas de seguridad similares para proteger a usuarios jóvenes en todas las plataformas de redes sociales.

El acuerdo aún requiere la aprobación de un juez federal para entrar en vigencia. Una vez confirmado, marcará un precedente histórico en la regulación de redes sociales y su impacto en la salud mental de menores en Estados Unidos.