Starlink Router 4 llega con WiFi 7 y soporte para 510 dispositivos en simultáneo

El potencial completo del Router 4 se apreciará hacia los próximos años, cuando SpaceX complete el despliegue de sus satélites de velocidad gigabit.

La empresa SpaceX del magnate sudafricano-estadounidense Elon Musk lanzó de forma oficial el Starlink Router 4, su nuevo equipo de red local que incorpora tecnología WiFi 7 para resolver la saturación doméstica, ampliar la cobertura hasta los 325 metros cuadrados y permitir la conexión simultánea de hasta 510 dispositivos. El dispositivo abandona los estándares anteriores para dar un salto directo al protocolo 802.11be, lo que optimiza el reparto inalámbrico de datos sin importar la cantidad de teléfonos o computadoras en uso.

Esta actualización técnica incrementa la velocidad directa desde los satélites en órbita y multiplica el ancho de banda interno en los hogares y empresas. Si queres conocer los detalles oficiales del fabricante publicados en septiembre de 2026, podes revisar la documentacion tecnica de Starlink.

La llegada de este equipamiento coincide con un momento de expansión del servicio en el país. Para entender el contexto local y conocer quién es el proveedor de Starlink en Argentina y cómo contratarlo, iProfesional analizó los canales de venta autorizados y las opciones disponibles para usuarios residenciales y corporativos.

¿Qué ventajas ofrece el estándar WiFi 7 en el nuevo Router 4 de Starlink?

El estándar WiFi 7 otorga velocidades de transmisión inalámbrica local de hasta 2,5 Gbps, menor latencia y una gestión eficiente del tráfico de datos en paralelo. Gracias al protocolo 802.11be en sus modos EHT20 y EHT40, el tráfico interno fluye con velocidad constante hacia cada pantalla activa en tu propiedad.

Aunque la descarga desde los satélites mantiene un límite de entre 100 y 400 Mbps en las antenas residenciales, la red interna mueve archivos pesados a tasas superiores. Para profundizar en el funcionamiento general del sistema satelital de Musk, podés consultar la guía sobre qué es y cómo funciona Starlink publicada por iProfesional.

A diferencia de otros desarrolladores que usan la banda de 6 GHz para lograr marcas de corto alcance, SpaceX eligió una arquitectura tribanda enfocada en las frecuencias de 2,4 GHz y 5 GHz. Esta decisión técnica busca garantizar la compatibilidad con todos los celulares, notebooks y televisores que ya tenés en casa.

La tercera radio del equipo no se destina a la frecuencia de 6 GHz, la cual sufre pérdidas severas ante las paredes de ladrillo o mampostería maciza habituales en la edificación argentina. Por el contrario, la compañía destina este canal como una vía de retorno para la comunicación en malla con otros nodos. De esta forma, la señal se extiende por toda la casa sin caídas de rendimiento.

El equipo suma tecnologías de transmisión en paralelo como MU-MIMO y OFDMA. La configuración interna de antenas dispone de un arreglo de 4x4 en la frecuencia de 2,4 GHz y de 4x5 en la banda de 5 GHz. Podés ver un análisis sobre la arquitectura de antenas y la velocidad inalámbrica en el siguiente video:

¿Cuántos dispositivos y qué rango de cobertura soporta el Router 4?

El nuevo modelo admite hasta 510 dispositivos conectados en simultáneo y brinda un área de cobertura inalámbrica de hasta 325 metros cuadrados. Esta cifra supera los 297 metros cuadrados del Router 3 y deja atrás los 185 metros cuadrados del Router Mini.

La capacidad de gestionar 510 conexiones dobla el límite previo del Router 3, que soportaba 235 equipos. Este salto convierte al equipo en una opción sólida para locales comerciales, pymes, escuelas rurales y predios agrícolas.

Si vivís en un domicilio de gran tamaño, esta mejora elimina los puntos ciegos sin señal. Para terrenos más extensos, podés enlazar el Router 4 como nodo central junto a otros extensores de la familia Starlink. Si querés evaluar qué variante de equipamiento te conviene adquirir, podés leer el análisis sobre Starlink y los paquetes Standard 4 y 4X disponible en iProfesional.

Recordá que la red en malla de Starlink no funciona con repetidores de otras marcas. Si querés integrar el Router 4 a un sistema empresarial de marcas como Ubiquiti o TP-Link, tenés que activar el modo puente desde la aplicación oficial para delegar la administración del tráfico.

¿Cuáles son las especificaciones técnicas y el nivel de resistencia del equipo?

El Router 4 mide 203 por 115 por 46 milímetros, pesa 400 gramos, soporta temperaturas entre -30 °C y 50 °C y cuenta con protección IP56 contra polvo y chorros de agua. Su chasis utiliza un sistema de disipación térmica pasiva que prescinde de ventiladores internos.

La ausencia de ventiladores previene la acumulación de polvo en ambientes exigentes como talleres, galpones o depósitos rurales. La certificación IP56 añade un sellado de goma en las ranuras de conexión para aislar los puertos frente a la humedad o salpicaduras accidentales.

A pesar de estas características de solidez estructural, SpaceX especifica que el Router 4 debe colocarse dentro del hogar. La protección ambiental brinda seguridad ante la condensación o el polvo, pero no está pensado para quedar expuesto a la intemperie sin techo.

En materia de seguridad digital, el equipo incluye compatibilidad con WPA2 y el cifrado WPA3. De este modo, la red resguarda las claves de acceso frente a intentos de intrusión y protege la privacidad de la navegación en todos los equipos conectados.

Antes de pensar en cambiar tu equipamiento, tenés que verificar si tus dispositivos actuales soportan este estándar inalámbrico. Podés ver un análisis detallado sobre el tema en el siguiente video sobre la compatibilidad de celulares con WiFi 7.

¿Cómo funciona la conectividad física y el sistema de alimentación PoE?

El equipo dispone de dos puertos Ethernet Gigabit con soporte para Dual PoE que brindan energía a la antena y el router mediante un solo esquema de cableado. Esta característica simplifica las instalaciones fijas y reduce la cantidad de enchufes necesarios.

La presencia de dos conectores Ethernet protegidos tras tapas estancas responde a un pedido recurrente de los usuarios. Un puerto opera como entrada WAN desde la fuente de alimentación de la antena y el otro funciona como salida LAN para conectar computadoras, consolas de juegos o discos de almacenamiento NAS.

La tecnología Dual PoE (Power over Ethernet) permite que la corriente eléctrica y la información viajen por el mismo cable de red. Este esquema resulta ventajoso en instalaciones en vehículos de recreación, barcos o casillas de campo, donde la eficiencia en el uso de la energía es un factor clave.

Para ver pruebas de velocidad y distancia de la señal en condiciones reales, podés consultar el siguiente video con el test de velocidad y alcance de Starlink, donde se observa cómo responde la red local a más de 15 metros de distancia del router.

¿Cuándo llega el Router 4 a la Argentina y cómo podés conseguirlo?

El lanzamiento se realiza de forma progresiva en mercados seleccionados y estará disponible en el país a través de distribuidores autorizados como Frávega y Mercado Libre. SpaceX comercializa este modelo mediante invitaciones por correo a clientes activos por un costo promocional de 115 dólares en su primera fase de septiembre de 2026.

En la Argentina, los kits residenciales disponibles en tiendas virtuales y cadenas de electrodomésticos incluyen el Router 3 o la versión integrada del Router Mini. La llegada del Router 4 a las sucursales locales dependerá de la homologación técnica ante los organismos nacionales y de la asignación de stock regional.

Para conocer si los valores de los equipos y abonos resultan convenientes respecto de otras opciones del mercado, podés revisar el informe sobre el precio de Starlink en Argentina en comparación con otros países en iProfesional.

Una vez habilitada la venta local, podrás comprar el equipo en comercios oficiales como Mercado Libre, Frávega, Cetrogar, Naldo y Musimundo. Estas tiendas ofrecen opciones de pago en cuotas y envío a domicilio en todas las provincias. Si ya tenés una antena rectangular o circular de generaciones anteriores, el Router 4 es compatible para reemplazar al módem previo.

Router inalámbrico Starlink Router 4 de color blanco colocado sobre un escritorio de madera

¿Qué aspectos tenés que evaluar antes de realizar la actualización de tu router?

La adquisición del Router 4 resulta conveniente si vivís en áreas urbanas con fuerte interferencia de redes vecinas o si administrás un espacio con decenas de usuarios en paralelo. Si tenés pocos equipos en casa y la señal actual es buena, la velocidad de navegación no cambiará de forma drástica.

Para establecimientos agropecuarios, locales comerciales o emprendimientos turísticos, la mejora es sustancial. La presencia de puertos Dual PoE simplifica el cableado y la posibilidad de conectar hasta 510 equipos permite sumar cámaras de seguridad, sensores y computadoras sin gastar en mallas complejas.

En cambio, para un departamento chico con pocos artefactos conectados, el Router 3 o el Router Mini brindan un desempeño adecuado. Esto se debe a que el límite principal de velocidad está determinado por la capacidad de la antena externa.

El potencial completo del Router 4 se apreciará hacia los próximos años, cuando SpaceX complete el despliegue de sus satélites de velocidad gigabit. Quienes cuenten con este router tendrán su red local preparada para recibir ese mayor ancho de banda de forma inmediata.