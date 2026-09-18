Cuando se pierden las barreras secundarias de verificación, cualquier persona con acceso físico al teléfono puede ingresar a la aplicación financiera.

Configura contactos de confianza y revisa periódicamente los dispositivos vinculados. La acción rápida y preventiva es clave para blindar tus fondos ante cualquier posible intento de robo.

Evita caer en estafas no otorgando permisos de control remoto a desconocidos, ni usando SMS como único factor; utiliza aplicaciones de autenticación externas para proteger tus credenciales.

Fortalece tu seguridad activando biometría, ocultando notificaciones en pantalla bloqueada y configurando un PIN en tu tarjeta SIM para evitar el acceso no autorizado a tu billetera virtual.

Los seis errores principales en la seguridad de las billeteras virtuales son la desactivación de la biometría, la previsualización de alertas en la pantalla bloqueada, el uso del SMS como único factor de autenticación, la falta de designación de contactos de confianza, la concesión de permisos de accesibilidad a aplicaciones remotas y la ausencia de un código PIN en el chip del celular. Quienes corrigen estos seis ajustes reducen en forma drástica el riesgo de sufrir un vaciamiento de cuenta.

La vulnerabilidad principal no reside en los servidores de las fintech sino en las decisiones de ajuste digital de los usuarios en sus teléfonos móviles. Desactivar el reconocimiento facial o el lector de huella dactilar para ganar velocidad en las transacciones cotidianas deja el acceso protegido solo por un código numérico simple.

Cuando se pierden las barreras secundarias de verificación, cualquier persona con acceso físico al teléfono puede ingresar a la aplicación financiera. Este descuido inicial se agrava cuando el sistema operativo muestra las alertas de mensajes completos sobre la pantalla bloqueada del equipo.

Si un delincuente solicita el restablecimiento de la contraseña mediante la opción de clave olvidada, el código de validación de un solo uso llega por mensaje de texto. El atacante lee el código en la pantalla de inicio sin descifrar el teléfono y toma el control de los fondos en pocos segundos.

El uso masivo de las plataformas de pago impulsó la adopción del dinero digital en todo el país. La popularidad de estas herramientas se refleja en análisis sobre las opciones más utilizadas, como se puede consultar en esta nota sobre una función ante pérdida del celular en Mercado Pago en iProfesional.

¿Por qué la previsualización de notificaciones es una puerta de entrada para los estafadores?

La previsualización de notificaciones en la pantalla bloqueada expone los códigos de verificación enviados por las aplicaciones financieras. Los ajustes de fábrica en los celulares suelen mantener visibles los mensajes entrantes sin necesidad de desbloquear el dispositivo con la clave general.

Ante la pérdida o el hurto del teléfono, esta condición permite que un tercero inicie el proceso de recuperación de clave de la billetera virtual. El mensaje de texto con el código PIN de verificación llega de inmediato y queda al descubierto en el centro de alertas.

El atacante copia los números directamente desde la pantalla de inicio y genera una nueva contraseña de acceso. En menos de un minuto, el intruso ingresa a la cuenta, cambia los datos de contacto y transfiere la totalidad del saldo hacia cuentas de destino desconocidas.

Para neutralizar este peligro, tenés que ingresar al menú de ajustes del sistema operativo y modificar las preferencias de notificación. Es indispensable elegir la opción de ocultar el contenido sensible en la pantalla de bloqueo para que las claves temporales permanezcan privadas.

Adicionalmente, las plataformas incorporaron mecanismos para evitar que los usuarios caigan en trampas durante las transferencias. Un ejemplo de estas herramientas de advertencia se explica en este informe sobre avisos de riesgo en transferencias en iProfesional. Podés ver en el siguiente video cómo funcionan dichos avisos:

¿Cuáles son los peligros de repetir claves y confiar en los SMS como segundo factor?

Reutilizar contraseñas en múltiples plataformas y depender exclusivamente del SMS como método de verificación crea una vulnerabilidad en cadena. Si un sitio web secundario sufre una filtración de datos, las credenciales asociadas a tu correo electrónico quedan expuestas en registros públicos.

Los delincuentes utilizan programas automatizados para probar esas mismas contraseñas en billeteras virtuales y aplicaciones bancarias. Si la clave es idéntica en varios servicios, el ingreso a la cuenta financiera se concreta sin resistencia técnica.

Por otro lado, la verificación mediante SMS resulta frágil frente a técnicas modernas de interceptación. Las redes telefónicas pueden ser manipuladas mediante la duplicación no autorizada de la línea o la interceptación de señales móviles por parte de ciberdelincuentes.

Guardar las contraseñas en el gestor automático del navegador web del teléfono también suma un peligro significativo. Si el equipo contrae un programa malicioso, el archivo con todas las claves guardadas queda a disposición de los atacantes.

La solución técnica requiere instalar aplicaciones generadoras de tokens temporales independientes como Google Authenticator o Authy. De este modo, el segundo factor de autenticación no depende de la telefonía móvil y bloquea las intrusiones basadas en filtraciones.

Para profundizar en recomendaciones de resguardo personal, la prensa especializada recopila valiosas pautas prácticas en este artículo sobre consejos para proteger tu cuenta publicado en iProfesional.

¿Qué herramientas preventivas integran las aplicaciones que la mayoría no activa?

Las aplicaciones financieras incluyen la central de seguridad y la posibilidad de registrar personas de confianza, dos herramientas que la mayoría de los usuarios no configura. Estas funciones internas permiten responder con celeridad ante situaciones de robo o extravío del teléfono.

La central de seguridad agrupa paneles de control que facilitan la administración de reglas preventivas de forma directa. Dentro de este menú podés seleccionar contactos de emergencia para que actúen en tu nombre frente a un evento imprevisto.

Una persona de confianza posee la facultad de reportar el robo de tu celular desde su propia aplicación de pago. Esta notificación activa el bloqueo inmediato del perfil afectado y cierra los accesos asociados de manera automática.

La ausencia de esta configuración previa demora la reacción de contención. Los delincuentes aprovechan esa ventana temporal para vaciar los saldos disponibles, vender activos en criptomonedas y solicitar préstamos preaprobados a nombre del titular.

Dedicar dos minutos a registrar dos contactos familiares en la sección de seguridad garantiza una vía de auxilio efectiva. Este procedimiento congela los fondos de inmediato sin depender de la atención telefónica tradicional.

Si querés consultar los canales formales para hacer frente a un engaño, podés ver las pautas oficiales dictadas en la guía del Banco Central de la República Argentina sobre prevención de estafas virtuales, publicada por la entidad monetaria para resguardar a los usuarios.

Para conocer los pasos ante la pérdida de acceso podés mirar el siguiente video:

¿Cómo obtienen los estafadores el control remoto del teléfono a través de llamadas?

Los atacantes obtienen el control remoto del dispositivo cuando la víctima descarga herramientas de gestión a distancia y concede permisos de accesibilidad tras caer en un engaño por llamada. Esta maniobra combina la suplantación de identidad telefónica con el uso engañoso de software legítimo.

El delincuente se comunica por teléfono y simula la identidad de un operador bancario, un representante fintech o un agente público. Bajo la falsa promesa de solucionar un problema operativo, acreditar un premio o aplicar un beneficio tarifario, persuade a la persona para instalar una aplicación como AnyDesk.

El error de configuración determinante surge cuando el usuario habilita los permisos de accesibilidad y control total del teléfono a favor de ese programa. A partir de ese instante, el estafador observa la pantalla en tiempo real y maneja la interfaz desde su propia computadora.

El delincuente observa la escritura de las claves secretas y realiza transferencias financieras a cuentas de terceros en forma directa. La víctima pierde el control operativo del celular y no puede interrumpir el flujo de fondos.

Para comprender cómo operan estas llamadas engañosas, podés ver un análisis breve en el siguiente video:

Un panorama detallado sobre nuevas modalidades de engaño telefónico y digital se encuentra disponible en este informe sobre nuevas estafas en iProfesional.

A su vez, habilitar la instalación de archivos APK provenientes de fuentes no verificadas incrementa el peligro de infectar el teléfono con código malicioso. Es indispensable rechazar la descarga de programas recomendados por desconocidos durante una llamada telefónica.

Podés observar una advertencia sobre aplicaciones falsas en el siguiente video:

¿De qué manera podés proteger el chip del celular frente al SIM Swapping?

Podés resguardar el chip del celular con la activación de un código PIN de cuatro dígitos en la tarjeta SIM desde las opciones de red móvil del sistema. El ataque por duplicación de tarjeta SIM ocurre cuando un delincuente solicita un nuevo chip a la empresa de telefonía mediante datos usurpados.

El atacante obtiene una tarjeta SIM con tu número de teléfono con la excusa de la pérdida del chip original. Una vez habilitada la nueva tarjeta, tu línea pierde la conexión y todos los mensajes de texto con códigos de recuperación llegan al dispositivo del estafador.

Si la tarjeta SIM no posee una clave PIN establecida por el usuario, cualquier persona que retire el chip físico del teléfono puede insertarlo en otro equipo y recibir los mensajes SMS sin restricciones de acceso.

La falta de reacción ante la pérdida imprevista de cobertura móvil representa un descuido peligroso. Si la señal se interrumpe de forma prolongada en una zona habitual, existe la posibilidad de un ataque de duplicación sobre tu línea.

Configurar la clave PIN de la tarjeta SIM desde los ajustes de red impide el funcionamiento del chip en un teléfono extraño. Ante una interrupción repentina de la cobertura, es fundamental comunicarse con la compañía telefónica para verificar el estado de la línea y solicitar el bloqueo de seguridad.

¿Por qué resulta necesario revisar con frecuencia los dispositivos vinculados?

Revisar los dispositivos vinculados resulta indispensable porque mantener accesos activos en computadoras secundarias deja puertas de entrada permanentes para terceros. La costumbre de abrir la sesión de la billetera virtual en equipos de trabajo o públicos suele terminar en accesos expuestos.

El error frecuente ocurre cuando la persona realiza una operación en un navegador ajeno y cierra la ventana sin cerrar la sesión en forma explícita. La cuenta permanece disponible en la memoria del programa y permite que cualquier usuario posterior ingrese a tus fondos.

Las plataformas digitales disponen de un apartado específico dentro del menú de configuración para verificar los navegadores y teléfonos autorizados. En esa sección podés identificar cada dispositivo con permiso activo para operar en la cuenta.

Realizar un control periódico de este listado permite detectar conexiones en equipos antiguos o computadoras que ya no utilizás. Las aplicaciones ofrecen la alternativa de cerrar las sesiones remotas de forma individual o masiva mediante un solo clic.

La limpieza regular de la lista de dispositivos registrados elimina puntos de vulnerabilidad secundarios. Esta práctica de higiene digital evita que accesos olvidados en terceros equipos se conviertan en el canal para un robo de dinero.

¿Qué sistemas automáticos emplean las plataformas para frenar las transferencias fraudulentas?

Las plataformas de pago emplean modelos de inteligencia artificial para analizar el comportamiento habitual de los usuarios y detener operaciones sospechosas antes de su confirmación. Estas capas de resguardo buscan proteger al cliente incluso cuando comete un error de ajuste en su celular.

Los algoritmos de análisis examinan el riesgo de cada transferencia en tiempo real. Si la aplicación detecta un envío hacia un destinatario reciente o hacia una cuenta con reportes de irregularidades, despliega un aviso preventivo en la pantalla para pedir la confirmación del usuario.

Los sistemas identifican si la transacción se efectúa mientras la persona mantiene una comunicación telefónica activa. Esta coincidencia constituye un indicio característico de engaño telefónico y activa una advertencia visual inmediata.

Las empresas del sector reportan una disminución sostenida en las denuncias a partir de la implementación de estos filtros predictivos. No obstante, las entidades destacan que la eficacia de las defensas digitales requiere de la participación responsable del usuario en el cuidado de sus claves.

Organismos públicos impulsan programas de difusión de buenas prácticas digitales para elevar el nivel de protección de la población en las transacciones cotidianas.

¿Qué pasos tenés que seguir de inmediato ante un robo o acceso no autorizado?

Ante el robo del celular o el acceso no autorizado a tu cuenta, tenés que comunicarte de inmediato con la plataforma para congelar los accesos y radicar la denuncia. La celeridad en las primeras acciones resulta determinante para frenar el movimiento no autorizado de fondos.

Frente a la pérdida o sustracción del dispositivo, la prioridad absoluta es desvincular el equipo desde la versión web de la plataforma o mediante el auxilio de una persona de confianza. De manera paralela, debés solicitar a la operadora móvil la suspensión de la línea telefónica.

En caso de observar movimientos desconocidos en tu cuenta, podés iniciar el reclamo de la transferencia desde la sección de actividad de la aplicación. Reportar la operación dentro de las primeras horas facilita que los equipos de seguridad rastreen el destino del dinero y notifiquen a las entidades receptoras.

Para respaldar la investigación judicial, es necesario conservar comprobantes, capturas de pantalla, números de origen y cualquier mensaje vinculado con el hecho. Estos elementos constituyen pruebas centrales para las autoridades.

La denuncia formal se puede tramitar en dependencias policiales, ante la fiscalía de turno o mediante los portales web de recepción de denuncias por delitos informáticos. La configuración adecuada de tu dispositivo y la reacción veloz ante un incidente protegen tu patrimonio en la economía digital.