Starlink V5 reduce el consumo de energía a la mitad pero baja la velocidad

Es ideal para zonas rurales por su eficiencia energética, prolongando la autonomía con energía solar y facilitando su montaje.

La ligera disminución de velocidad no afecta el uso diario, ya que los planes básicos tienen límites de software inferiores.

La antena Starlink V5 reduce consumo y peso a la mitad, priorizando la eficiencia con menor tamaño.

La nueva antena Starlink V5 recorta el consumo eléctrico a la mitad gracias a la unificación de sus microprocesadores y a un panel de recepción 48% más chico. Al mismo tiempo, su velocidad teórica cae de 400 a 375 Mbps porque la empresa SpaceX, del magnate sudafricano-estadounidense Elon Musk, diseñó un hardware más económico y compacto que prioriza la eficiencia energética sobre los récords de velocidad bruta.

Esta rebaja en la potencia máxima no perjudica la experiencia diaria de uso en los hogares. Los planes comerciales básicos vigentes en el mercado limitan el ancho de banda a 100 Mbps por software. De este modo, la baja en la especificación técnica de la antena no altera las descargas cotidianas ni la reproducción de video en alta definición.

Con dimensiones de 384 x 306 x 34 milímetros frente a los 594 x 383 x 39,7 milímetros del modelo V4, la V5 reduce de forma notable su volumen. Su peso individual cae de 2,9 a 1,1 kilos, una baja del 62% que vuelve al equipo sumamente manejable para zonas rurales o viviendas alejadas de la red eléctrica.

¿Qué es la antena Starlink V5 y cuáles son sus principales novedades?

La antena Starlink V5 representa la quinta generación del terminal residencial de acceso satelital. El kit apunta a masificar la producción global mediante costos de fabricación más bajos y un embalaje compacto. El producto tuvo su debut comercial inicial en regiones seleccionadas de los Estados Unidos para usuarios del plan residencial estándar.

El cambio estético y estructural salta a la vista al comparar el área frontal del panel. La superficie de captura se reduce de 227.502 a 117.504 milímetros cuadrados. Esta alteración achica la resistencia aerodinámica de la antena y facilita su transporte en vehículos o montajes en techos de baja rigidez.

Aunque el panel individual pesa solo 1,1 kilos, el peso total del paquete comercial se mantiene en 3,8 kilos. Esto ocurre por la redistribución de los componentes secundarios dentro de la caja de transporte.

Una modificación técnica relevante consiste en la separación de la fuente de alimentación del cuerpo principal. El sistema entrega energía mediante Power over Ethernet a través de un bloque con certificación IP66 resistente al agua y al polvo. La fuente mide 157 x 74 x 36 milímetros y añade 400 gramos al peso operativo.

El equipamiento incluye la antena plana, la pata de apoyo desplegable, el cable de datos de 15 metros, el cable Ethernet de 2 metros y el router inalámbrico. También viene de fábrica con el soporte para tubo, un accesorio que antes requería una compra independiente por separado.

Para los usuarios que necesitan instalar antenas sobre postes o caños de entre 31 y 50 milímetros de diámetro, la inclusión de esta pieza en la caja simplifica la tareas de armado. Esta mejora ahorra tiempo y elimina gastos adicionales en soportes de terceros.

¿Cuáles son las principales ventajas y desventajas de la antena V5?

Entre las ventajas principales de la antena V5 destacan la drástica baja en la demanda eléctrica, un cuerpo ultraligero y una certificación de resistencia frente a vientos de intensidad huracanada. Por el lado de las desventajas, sobresalen una velocidad teórica inferior y una cobertura Wi-Fi más acotada dentro del hogar.

El beneficio central radica en el gasto de energía. La V5 opera con una potencia promedio de entre 35 y 50 vatios, en contraste con los 75 a 100 vatios que requiere la generación V4. Podés ver una demostración comparativa sobre este consumo reducido en el siguiente video:

En cuanto a la resistencia eólica, la antena tolera ráfagas de hasta 265 kilómetros por hora cuando está montada de forma fija. Esta cifra supera con creces el límite de 96 kilómetros por hora que registraba el modelo V4. La menor superficie expuesta disminuye las cargas sobre los anclajes durante tormentas severas.

Respecto de los aspectos desfavorables, la velocidad de descarga nominal desciende a 375 Mbps. A este dato se suma la inclusión del Router Mini en el paquete. Este router inalámbrico ofrece cobertura para espacios de hasta 204 metros cuadrados, frente a los 297 metros cuadrados que cubre el Router 3 del kit V4.

El menor alcance del Wi-Fi deriva de una configuración de antenas internas de doble banda 2x2 MU-MIMO en lugar del esquema tribanda 4x4. En casas de gran superficie con paredes gruesas, esta diferencia puede exigir la compra de repetidores para llevar la señal a todas las habitaciones.

Otra limitación presente al momento del lanzamiento es la falta de compatibilidad con el modo de suspensión temporal o Standby. Tampoco ofrece una entrada directa para corriente continua de 12 a 48 voltios, un punto que requiere adaptadores externos si buscás conectarla a baterías de auto.

Tampoco cuenta con habilitación para uso en movilidad dentro de la modalidad residencial. iProfesional analizó las opciones en su comparativa de Starlink Estándar vs. Mini en Argentina.

¿Por qué la antena V5 es más eficiente que la V4?

La antena V5 alcanza un nivel superior de eficiencia energética gracias a la integración de sus circuitos electrónicos en microchips propietarios ASIC y al achicamiento a la mitad de la matriz de micro antenas.

Las antenas de matriz en fase orientan las ondas mediante variaciones de señal sin mover piezas mecánicas. En las versiones anteriores, los componentes de control digital y los amplificadores de radiofrecuencia funcionaban en obleas separadas. La V5 concentra todas estas tareas dentro de un mismo bloque de silicio.

La unificación en el chip disminuye el trayecto de la corriente y reduce las pérdidas de energía en forma de calor. Por este motivo, el sistema demanda menos potencia desde la red eléctrica para emitir la misma intensidad de señal hacia el espacio.

La reducción de la superficie del panel a 117.504 milímetros cuadrados exige alimentar una cantidad menor de elementos radiantes individuales. Los avances en la potencia de transmisión de los satélites en órbita permiten recibir datos de forma estable con una antena más chica en tierra. Podés revisar el cuadro detallado de dimensiones en la documentación de especificaciones de Starlink.

La V5 carece por completo de motores internos para el seguimiento satelital. La alineación inicial se realiza a mano mediante una guía visual en la aplicación del celular, mientras que el ajuste posterior se ejecuta por vía electrónica.

Mediciones publicadas por usuarios en foros especializados revelan que la V5 consume entre 17 y 20,7 vatios cuando permanece en estado de reposo. Durante sesiones intensas de descarga, el gasto oscila entre 20,7 y 44,2 vatios, con picos temporales de 70 vatios en climas fríos para derretir capas de hielo.

Podés ver una comparación visual del tamaño reducido del panel en el siguiente video:

¿Por qué la velocidad de navegación es menor y cómo afecta el uso cotidiano?

La velocidad teórica máxima baja porque SpaceX priorizó el ahorro de energía y la reducción de costos fabriles sobre la competencia por números espectaculares de ancho de banda.

El folleto técnico indica un techo de 375 Mbps frente a los 400 Mbps de la V4. Sin embargo, en la práctica comercial esto no altera el rendimiento real. Los servicios de Internet satelital residenciales en los países de despliegue inicial aplican un tope de 100 Mbps por software a los abonos básicos.

De esta manera, el límite físico del hardware queda por encima de la velocidad que entrega el proveedor en sus planes de entrada. La empresa destina la V5 al plan residencial básico con tarifa mensual accesible, mientras mantiene la V4 para abonos corporativos o de 200 Mbps.

La velocidad efectiva de Internet en un hogar varía según la congestión de la red en la zona, la visibilidad directa hacia el cielo y el estado del tiempo. Por lo tanto, una diferencia teórica de 25 Mbps en la antena no altera la fluidez en juegos en línea o transmisiones en vivo.

Primeras pruebas de campo realizadas por clientes muestran velocidades reales de descarga de entre 100 y 250 Mbps en horarios de tráfico normal. Estas cifras igualan las marcas obtenidas con la generación previa, pero con la ventaja de consumir la mitad de electricidad.

"iProfesional publicó un informe sobre cómo lograr que el servicio satelital funcione con velocidad de fibra óptica en el país

iProfesional publicó un informe sobre cómo lograr que el servicio satelital funcione con velocidad de fibra óptica en el país.

¿En qué se diferencia la Starlink V5 de la Starlink Mini?

A pesar de que ambas antenas comparten un peso idéntico de 1,1 kilos, la V5 fue diseñada para instalaciones fijas en residencias, mientras que la Mini apunta al transporte en mochila para viajes.

En cuanto a las dimensiones físicas, la V5 mide 384 x 306 milímetros contra los 298,5 x 259 milímetros de la Mini. Esto otorga a la V5 un área de recepción 52% más grande, lo que asegura mayor estabilidad de conexión durante precipitaciones intensas o tormentas de viento.

La Starlink Mini alberga el router Wi-Fi dentro del mismo cuerpo de la antena y puede alimentarse de manera directa con baterías portátiles o puertos USB-C. En cambio, la V5 utiliza un router independiente y requiere la fuente de energía externa PoE para funcionar.

En el plano energético, la Mini requiere entre 25 y 40 vatios, una cifra ligeramente inferior a los 35 a 50 vatios de la V5. Sin embargo, la velocidad máxima de la Mini alcanza un tope nominal de 200 Mbps, por debajo de los 375 Mbps de la V5.

La versión Mini acepta planes de roaming con tarifas reducidas en compras de equipos en Argentina. Sobre este tema, podés consultar en iProfesional la información respecto de los descuentos en Kits de Starlink mini vigentes en el mercado

En paralelo, para quienes viajan con frecuencia es vital conocer las restricciones temporales que aplica la empresa a las cuentas en movilidad. Podés revisar en iProfesional los detalles sobre el límite de 30 días al roaming que aplica la empresa.

Para evitar confusiones comunes al elegir entre estos dos productos según el perfil de uso, podés mirar un análisis en el siguiente video:

¿Conviene cambiar la antena V4 por la nueva V5 en un campo o vivienda?

El reemplazo de una antena V4 operativa no resulta conveniente en viviendas de ciudad con red de energía tradicional, pero la V5 se convierte en la mejor opción para instalaciones desde cero en establecimientos rurales con energía solar.

En una casa urbana conectada a la red eléctrica, la disminución en el consumo representa un ahorro económico moderado en la factura de luz. En cambio, en una finca aislada que depende de paneles fotovoltaicos, bajar el gasto diario de 2,1 a 1,02 kilovatios-hora duplica la duración de las baterías.

Un sistema de reserva solar con una batería utilizable de 1 kilovatio-hora alimenta la antena V4 durante unas 11 horas continuas. Con la antena V5, esa misma carga de energía sostiene el servicio por casi 24 horas seguidas.

En las actividades del campo, reducir el consumo eléctrico permite instalar paneles solares más chicos y económicos. Además, el peso liviano de 1,1 kilos facilita el montaje sobre postes o estructuras elevadas sin necesidad de aparejos pesados.

Quienes poseen viviendas muy amplias deben tener en cuenta que el Router Mini de la V5 brinda menor alcance de cobertura inalámbrica. En esos casos, conviene incorporar nodos de red mesh o utilizar un router propio de mayor potencia conectado por cable Ethernet.

Para explorar los detalles sobre cómo armar una red inalámbrica eficiente en casas de gran tamaño o de campo, podés leer el informe de iProfesional sobre conectividad satelital fija y móvil.

SpaceX avanza con la distribución progresiva de la V5 a medida que incrementa su ritmo de fabricación. Cuando el equipo desembarque de forma masiva en América latina, será una alternativa clave para conectar hogares rurales y proyectos productivos alejados de los centros urbanos.