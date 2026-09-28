ChatGPT desafía a Google Maps y ya permite planificar viajes en un mapa interactivo

Con la nueva función, usuarios acceden a recomendaciones personalizadas, planificación de viajes y datos de comercios desde una sola conversación

OpenAI acaba de ampliar las capacidades de ChatGPT con una herramienta que lo acerca peligrosamente al terreno de Google Maps. Se llama ChatGPT Mapas y está integrada directamente en el asistente conversacional.

La novedad permite localizar lugares, consultar información sobre establecimientos y organizar viajes completos. Todo a partir de preguntas formuladas en lenguaje natural, como si conversaras con un amigo que conoce cada rincón de la ciudad.

La gran diferencia con Google Maps es que ChatGPT Mapas integra en una misma conversación todas las búsquedas relacionadas con lugares y desplazamientos, sin necesidad de saltar entre pantallas o abrir pestañas adicionales.

El usuario puede pedirle al asistente que localice restaurantes, museos, tiendas u otros puntos de interés en una zona concreta. Los resultados aparecen directamente sobre un mapa interactivo.

ChatGPT ya permitía usar inteligencia artificial para organizar viajes. Bastaba con indicar el destino y las preferencias del usuario para recibir recomendaciones.

Con la llegada de Maps, OpenAI añade una representación visual de esas sugerencias. También amplía las opciones para realizar búsquedas relacionadas con ubicaciones específicas.

Qué puede hacer ChatGPT Mapas con lugares y viajes

En ChatGPT Mapas se muestran lugares de interés, como edificios, monumentos o restaurantes

ChatGPT Mapas permite realizar búsquedas mediante preguntas en lenguaje natural. Los resultados se muestran de forma visual e interactiva, con varias funciones clave.

La herramienta puede buscar lugares y establecimientos como restaurantes, museos, comercios y otros puntos de interés en una ciudad o zona concreta. Todo aparece en un mapa interactivo donde se localizan los sitios recomendados.

También destaca determinados puntos de interés: museos, edificios emblemáticos u otros lugares relevantes según el contexto de la búsqueda.

Cada ubicación incluye una ficha informativa completa con dirección, horario, contacto, fotografías, descripción y opiniones de usuarios. Es información agregada desde distintas fuentes.

Planificar excursiones y viajes es otra función central: la herramienta tiene en cuenta el tiempo disponible, el presupuesto, las posibilidades y las preferencias del usuario para armar itinerarios personalizados.

El mapa muestra el recorrido sugerido o una selección de lugares, acompañados de información adicional sobre cada uno. Las respuestas incluyen las fuentes de información utilizadas, ya que los datos provienen de diferentes páginas y servicios.

Qué limitaciones tiene ChatGPT Mapas frente a Google Maps

ChatGPT Mapas nace con funciones avanzadas, pero también con restricciones importantes. No incluye indicaciones o navegación en tiempo real, una función central de Google Maps.

Tampoco ofrece información actualizada como estado del tráfico, carreteras cortadas o desvíos. No permite añadir comentarios ni interactuar con otros elementos secundarios del mapa.

La herramienta se enfoca en la planificación conversacional de viajes y en la búsqueda contextual de lugares, dejando fuera las funciones de navegación que dominan las apps tradicionales de mapas.

Cómo acceder a ChatGPT Mapas desde la web

Existen dos formas de acceder a ChatGPT Mapas desde la versión web. La primera consiste en entrar directamente en la herramienta a través de su dirección específica en el sitio de OpenAI.

La segunda opción es abrir el menú desplegable situado a la izquierda del cuadro de texto de ChatGPT. Ahí aparece la opción 'Mapas', acompañada de la descripción 'Buscar lugares cercanos'.

Por ahora, ChatGPT Mapas solo está disponible en su versión web. Se espera que llegue tanto al sistema operativo Android como a iOS en los próximos meses, ampliando su alcance a dispositivos móviles.

La herramienta convierte al chatbot conversacional de OpenAI en un asistente de planificación de viajes. Una apuesta clara por integrar búsqueda, conversación y mapas en un solo lugar.