Una plataforma presentó en la Argentina su modelo de seguridad preventiva, basado en inteligencia artificial, mejoras en mapas y herramientas de inclusión

Una plataforma de movilidad urbana logró reducir en un 55% los incidentes de seguridad reportados en la Argentina durante el último año. DiDi presentó los resultados de su modelo de prevención, que combina inteligencia artificial predictiva, 14 mejoras en herramientas de navegación y funcionalidades diseñadas para mujeres conductoras y pasajeras.

El enfoque se aparta del esquema tradicional en el que la tecnología interviene después de que el problema ya ocurrió. Aquí, la plataforma analiza en tiempo real las condiciones de cada viaje y actúa antes de que se produzca un incidente. La reducción del 55% en los reportes es el dato más visible de una política que DiDi aplica también en otros mercados de América latina y que adaptó a las particularidades de las ciudades argentinas.

"Para DiDi, la seguridad no consiste en un simple botón de pánico que se activa una vez que el problema ya ocurrió", afirmó ante iProfesional Belén Barceló, gerenta de Producto e Innovación para DiDi Argentina. Y agregó: "El verdadero indicador de éxito de este modelo es preventivo: todo aquello que, gracias a la tecnología, nunca llega a convertirse en un incidente".

En un contexto donde la inteligencia artificial ya no es una moda y millones de argentinos la usan a diario, este caso muestra una aplicación concreta con impacto medible en la vida cotidiana de pasajeros y conductores.

Cómo funciona la inteligencia artificial que anticipa riesgos en cada viaje

El núcleo del modelo de seguridad de DiDi es un algoritmo de inteligencia artificial llamado Pythia. Este sistema analiza múltiples variables en el momento en que un pasajero solicita un viaje. Entre los factores que evalúa se encuentran el horario del trayecto, el género de la persona que viaja, la duración estimada de la ruta y las condiciones del recorrido.

Cuando Pythia detecta una situación de mayor vulnerabilidad, por ejemplo una pasajera que viaja sola de noche por una zona con poca iluminación, el sistema asigna de manera preferencial a un conductor con altas calificaciones y un historial sólido en materia de seguridad. No se trata de una selección aleatoria, sino de una decisión automatizada que pondera el contexto de cada solicitud en tiempo real.

"De esta manera, la prevención comienza desde el momento mismo en que se solicita el viaje", explicó Barceló. La ejecutiva señaló que este modelo opera de forma diferente según el perfil del usuario y que la asignación proactiva de conductores con mejores evaluaciones es uno de los pilares del sistema.

La aplicación de IA predictiva en el transporte se inscribe en una tendencia más amplia. Tal como ocurre con el uso de inteligencia artificial para frenar los robos logísticos en la última milla, la tecnología permite anticipar escenarios de riesgo en lugar de limitarse a registrar lo que ya sucedió.

Qué mejoras en mapas y navegación ayudaron a reducir los desvíos y los tiempos de viaje

Durante el último semestre, DiDi implementó 14 mejoras en sus herramientas de navegación en la Argentina. Estas actualizaciones incluyen visión 360 grados de las calles para identificar con mayor precisión el punto de encuentro entre pasajero y conductor, indicaciones sobre de qué lado de la calle debe ascender o descender el pasajero, navegación a pie para guiar a la persona hasta el vehículo y optimizaciones específicas para aeropuertos con indicaciones de puertas de embarque.

También se sumaron funcionalidades como la cuenta regresiva de semáforos y la visualización de rutas con colores según el nivel de congestión del tránsito.

Los resultados de estas mejoras se tradujeron en cifras concretas. Los desvíos de ruta se redujeron un 20%, los tiempos de viaje se optimizaron en un 30% y la exactitud en las estimaciones de horarios de inicio, paradas intermedias y llegada mejoró un 90%.

"La claridad y el acceso a información precisa en la calle constituyen la base para construir confianza y previsibilidad durante los trayectos", sostuvo Barceló. Según la ejecutiva, la mejora en la precisión de las rutas tiene un efecto directo sobre la seguridad, porque permite un monitoreo más riguroso del recorrido en tiempo real. Cuando un conductor se desvía del camino previsto, el sistema lo detecta con mayor rapidez y puede activar alertas tanto para el pasajero como para el centro de monitoreo.

La conexión entre mejor navegación y mayor seguridad no es casual. Una ruta más precisa reduce las posibilidades de que el conductor tome un camino inesperado, disminuye la incertidumbre del pasajero y facilita la intervención temprana de la plataforma cuando algo no coincide con lo previsto. Este vínculo entre datos de mapas y prevención explica, en parte, la reducción del 55% en los incidentes reportados.

Qué es DiDi Mujer y por qué apunta a la inclusión de conductoras

En abril de 2026, DiDi lanzó en la Argentina una funcionalidad llamada DiDi Mujer. Esta herramienta permite que las conductoras decidan si prefieren recibir solicitudes de viaje exclusivamente de pasajeras mujeres. La opción está disponible en todo el país y busca generar un entorno de mayor confianza para las mujeres que trabajan al volante.

El dato más relevante es que las mujeres representan el 15% de los conductores activos de DiDi en la Argentina. Según la compañía, este porcentaje es uno de los más altos de la región. Y cerca del 70% de esas conductoras son el principal sostén económico de sus familias.

"Para nosotros, este tipo de herramientas son fundamentales para generar un entorno en el que más mujeres puedan elegir bajo qué condiciones conectarse", afirmó Barceló. La gerenta subrayó además que "existe un vínculo directo entre las condiciones de seguridad y la autonomía económica de las mujeres", y que "la seguridad preventiva promueve así una generación de ingresos flexible, autónoma y libre de temores".

DiDi Mujer no obliga a las conductoras a aceptar únicamente pasajeras. Es una opción que cada mujer activa según su preferencia. Pero el solo hecho de que exista amplía el margen de decisión de las conductoras y, según los registros de la plataforma, incentivó a más mujeres a sumarse como conductoras.

En un país donde las empresas debaten las reglas para usar inteligencia artificial sin riesgos, esta función muestra que la tecnología también puede diseñarse para atender desigualdades concretas en el mercado laboral.

Belén Barceló. Foto provista por DiDi.

Para qué sirve el código PIN y cómo surgió del pedido de los conductores

Desde abril de 2026, DiDi también incorporó en la Argentina un sistema de verificación por código PIN. Al solicitar un viaje, el pasajero recibe un código numérico que debe comunicar al conductor antes de que el trayecto comience. De esta forma, ambas partes confirman que se trata de la persona correcta y del vehículo correcto.

La particularidad de esta herramienta es que no surgió de un laboratorio de innovación, sino de la retroalimentación directa de los conductores. Fueron ellos quienes, a través de los canales de comunicación de la plataforma, plantearon la necesidad de un mecanismo que evitara confusiones al momento del abordaje.

"La recepción por parte de conductores y pasajeros fue muy positiva, principalmente porque esta herramienta aporta una certeza adicional para ambas partes antes de comenzar el viaje", indicó Barceló. Y precisó: "El código PIN fue resultado de la retroalimentación constante de la comunidad de conductores, la cual es un pilar fundamental para el ajuste continuo de las funcionalidades de seguridad de la plataforma".

Este mecanismo es sencillo, pero efectivo. Reduce la posibilidad de que un pasajero suba a un vehículo equivocado, una situación que, aunque parece menor, puede derivar en incidentes de seguridad, especialmente en horarios nocturnos o en zonas de alta concentración de vehículos como aeropuertos, estaciones de tren y centros comerciales.

Cómo adapta DiDi a la Argentina las herramientas que aplica en otros países

DiDi opera en múltiples mercados de América latina y Asia. La compañía utiliza una lógica de innovación global que le permite trasladar aprendizajes de un país a otro, pero con adaptaciones locales. En el caso argentino, muchas de las funcionalidades de seguridad se diseñaron a partir de la experiencia acumulada en México, el mercado más grande de DiDi en la región.

"En DiDi trabajamos con una lógica global de innovación, que nos permite tomar aprendizajes y buenas prácticas de los distintos mercados en los que operamos y adaptarlos a las particularidades de cada país", explicó Barceló.

Esa adaptación implica ajustar los algoritmos a las características urbanas de cada ciudad argentina, contemplar las diferencias en infraestructura vial, considerar los patrones de uso de los pasajeros locales y tener en cuenta las condiciones específicas de seguridad de cada zona. No se trata de copiar un modelo, sino de calibrar la tecnología para que funcione en un contexto determinado.

Esta práctica de adaptar tecnología global a realidades locales coincide con lo que señalan los especialistas respecto de los beneficios fiscales que el Gobierno nacional impulsa para empresas que operen con inteligencia artificial. El desarrollo de IA aplicada a problemas concretos como la seguridad en el transporte es un ejemplo del tipo de innovación que busca incentivarse desde la política pública.

Ninguna de estas herramientas de DiDi funciona de forma aislada. La combinación de todas ellas es lo que explica la magnitud de la reducción en incidentes. La prevención, según el enfoque de DiDi, es el resultado de múltiples capas tecnológicas que operan de manera simultánea.

La compañía anticipó que los sistemas de IA como Pythia continuarán evolucionando para mejorar la capacidad de identificar situaciones de riesgo y actuar de forma anticipada en todas las experiencias de la plataforma.