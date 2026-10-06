Ya se aplican sanciones a quienes circulan con el equipo pegado al parabrisas. La ley de tránsito lo prohíbe aunque no lo nombre de forma específica.

Si llevás la antena de Starlink pegada al parabrisas o apoyada sobre el tablero del auto, los controles camineros en varias provincias argentinas ya te labran un acta de infracción. El fundamento es el artículo 48, inciso q, de la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449, que prohíbe circular con "cualquier carga o elemento que perturbe la visibilidad" del conductor. Las sanciones pueden llegar a los $400.000 e incluso derivar en la retención del vehículo hasta que se corrija la irregularidad.

La norma no nombra de forma específica a las antenas satelitales. Pero su redacción es lo suficientemente amplia como para que cualquier dispositivo que tape parte del campo visual quede alcanzado. Por ejemplo, los agentes de tránsito de Neuquén, Santa Cruz, Necochea y Tierra del Fuego aplican ese criterio desde principios de 2026.

¿Qué dice la Ley de Tránsito 24.449 sobre antenas satelitales en vehículos?

La ley no menciona a Starlink ni a ningún equipo de Internet satelital. Lo que establece, en el artículo 48, inciso q, es una prohibición general: no se puede circular con elementos que perturben la visibilidad, afecten las condiciones aerodinámicas del vehículo, oculten luces o indicadores, o sobresalgan de los límites permitidos.

Esa redacción amplia es la que permite a las fuerzas de seguridad vial sancionar a los conductores que adhieren la antena al cristal delantero con las ventosas del kit original.

Las sanciones varían según la jurisdicción. A nivel nacional, la escala de multas se actualiza de forma periódica. Algunas provincias y municipios aplican sus propias escalas, con montos que dependen de la gravedad y de la reincidencia. En los casos más severos, el vehículo queda retenido hasta que el conductor corrija la irregularidad.

Un dato adicional que muchos desconocen: la ubicación incorrecta del dispositivo puede generar responsabilidad civil en caso de accidentes. Si un siniestro vial ocurre y se determina que la antena obstruía la visión, la aseguradora podría rechazar la cobertura o reducir la indemnización. iProfesional publicó esta guía sobre el uso del servicio de Starlink en el auto.

¿En qué provincias ya multan por la antena de Starlink en el parabrisas?

En al menos cuatro jurisdicciones ya se labran actas a conductores que circulan con la antena sobre el vidrio delantero. El fenómeno se replica con rapidez por las rutas del sur y del centro del país.

En Neuquén capital, las multas arrancaron en febrero de 2026. En Santa Cruz, la Policía Caminera advirtió a través de sus redes sociales que "el uso de antenas Starlink u otros equipos mal instalados puede representar un riesgo para la seguridad vial y constituye una infracción a la normativa vigente". El comunicado agrega que los conductores que incurran en esta práctica pueden recibir multas y hasta la retención del vehículo. La ONG Bien Argentino denunció que la instalación directa sobre el parabrisas genera puntos ciegos que pueden derivar en accidentes fatales.

En Necochea, las autoridades de tránsito fueron de las primeras en aplicar sanciones en mayo de 2026, con la Ley 24.449 como fundamento legal que citan los agentes al momento de confeccionar el acta. En Tierra del Fuego, el Municipio de Río Grande emitió en octubre de 2026 una serie de recomendaciones sobre la instalación de estos equipos en vehículos. Desde la administración municipal remarcaron que adherir la antena a los cristales afecta la visibilidad del conductor e infringe la normativa nacional.

¿Cómo afecta la antena de Starlink sobre el parabrisas a la seguridad vial?

El problema central es la obstrucción del campo visual. La antena, ubicada sobre el cristal delantero, ocupa una porción significativa del parabrisas y genera reflejos que dificultan la visión, sobre todo con luz solar directa o ante los faros de otros vehículos en la noche.

El modelo Starlink Mini tiene dimensiones más reducidas que el kit estándar, pero aun así representa un obstáculo si se lo coloca en zonas del campo visual. El tablero, justo debajo del parabrisas, es una de esas zonas. Un dispositivo apoyado allí puede tapar parcialmente la visión de la calzada en tramos con pendientes o curvas pronunciadas, situaciones habituales en las rutas patagónicas y del noroeste argentino. iProfesional publicó un análisis detallado para conocer las diferencias entre los modelos de antena disponibles en el país.

Los reflejos constituyen otro factor de riesgo. La superficie del equipo puede producir destellos al recibir luz solar, sobre todo al amanecer y al atardecer, cuando el sol incide con ángulos bajos. Ese efecto se potencia si el parabrisas tiene imperfecciones o suciedad, y puede provocar un deslumbre momentáneo con consecuencias graves a velocidades de ruta.

También existe el riesgo de distracción. La antena conectada al router emite señales luminosas de estado (indicadores LED) que, en condiciones de baja luminosidad, pueden desviar la atención del conductor. Si además el equipo vibra o se desplaza levemente por efecto del movimiento del vehículo, la distracción se multiplica.

En rutas patagónicas, donde las distancias entre localidades superan los 200 kilómetros y las condiciones climáticas cambian con rapidez, cualquier reducción del campo visual puede resultar determinante. Lo mismo aplica en los caminos de ripio del norte argentino, donde la visibilidad ya se ve comprometida por el polvo en suspensión. iProfesional publicó una nota que explica cómo funcionan las antenas de fase y por qué su diseño resulta determinante para este tipo de instalaciones.

¿Dónde se puede instalar la antena de Starlink en el vehículo sin infracción?

En el techo. La opción más segura y la que cumple con la normativa es el montaje exterior, sobre la superficie superior del vehículo. Las guías oficiales de instalación de Starlink Mini para movilidad indican que el techo ofrece visibilidad despejada hacia el cielo, lo que optimiza la recepción de señal satelital, y al mismo tiempo libera por completo el campo visual del conductor.

Existen soportes magnéticos para techos metálicos planos que utilizan imanes de alta potencia y bases de goma antideslizante. Estos accesorios permiten montar y desmontar la antena sin perforaciones ni modificaciones permanentes en la carrocería.

Para quienes prefieren una solución más sencilla, los soportes de barras de techo o racks permiten fijar la antena con abrazaderas. Algunos fabricantes ofrecen kits específicos para Starlink Mini que incluyen soporte, protector contra vibraciones y guía de cables hacia el interior del habitáculo.

SpaceX también comercializa el Mini Car Pack, un kit que integra la antena portátil con un adaptador de 12V para alimentación eléctrica en autos y camionetas. Este paquete que ofrece el kit Starlink Mini Car Pack en Argentina tiene velocidades de descarga superiores a 200 Mbps y está disponible en la Argentina para su compra.

Lo importante es que la antena quede firme a velocidades de ruta. Un montaje deficiente en el exterior puede desprender el equipo por la fuerza del viento, con riesgo de dañar a otros vehículos o peatones. Eso también constituye una infracción a la ley de tránsito y un peligro real. iProfesional mostró cómo funciona la antena portátil de Starlink viajando en auto por la Argentina, con datos concretos sobre rendimiento en movimiento.

¿Qué recomendaciones seguir antes de salir a la ruta con Starlink?

Si ya tenés el equipo y planeás llevarlo en el vehículo, estas son las pautas esenciales.

Primero, instalá la antena siempre en el exterior del vehículo , preferentemente en el techo con un soporte certificado para uso vehicular. Verificá que el montaje resista las velocidades de ruta y las condiciones de viento de cada región.

, preferentemente en el techo con un soporte certificado para uso vehicular. Verificá que el montaje resista las velocidades de ruta y las condiciones de viento de cada región. Segundo, no enciendas ni utilices el equipo con el vehículo en movimiento si la antena se encuentra dentro del habitáculo . Si por alguna razón no es posible el montaje exterior, usá la antena únicamente con el auto detenido y estacionado fuera de la calzada.

. Si por alguna razón no es posible el montaje exterior, usá la antena únicamente con el auto detenido y estacionado fuera de la calzada. Tercero, consultá en cada jurisdicción que recorras si existen normativas locales adicionales sobre estos dispositivos . Algunas provincias pueden tener regulaciones más restrictivas que la ley nacional.

. Algunas provincias pueden tener regulaciones más restrictivas que la ley nacional. Cuarto, guardá la antena de forma segura durante los desplazamientos. Un objeto suelto dentro del auto es un riesgo adicional en caso de frenada brusca o colisión, un peligro que muchos conductores subestiman.

Para decidir si conviene contratar el servicio según cada caso, iProfesional publicó una guía con variables de costos, planes y rendimiento. La conectividad satelital de Starlink en la ruta es una herramienta valiosa, sobre todo en un país con la extensión y la diversidad geográfica de la Argentina, pero ninguna necesidad de conexión a Internet justifica poner en riesgo la integridad propia ni la de los demás. La seguridad vial siempre tiene que estar primero.