Es una propuesta para que agentes de IA busquen personas y les asignen tareas mediante un servidor adaptado. Los encargos suelen ser breves

El artista húngaro Peter Weiler quiso probar RentAHuman, una plataforma que se presenta como un servicio de mano de obra física para la inteligencia artificial. Publicó un encargo para que una persona sostuviera en una plaza del centro de Budapest un cartel con la frase "Una IA me contrató para este trabajo", escrita en húngaro e inglés. El jueves pasado, alguien cumplió la tarea durante dos horas y recibió 70 dólares.

Weiler, doctorando de la Universidad de Arte y Diseño Moholy-Nagy de Budapest, explicó que conoció el sitio durante una investigación y decidió usarlo como parte de una acción artística. Era su primera experiencia con el servicio.

La plataforma también exhibe pedidos inusuales. En Oporto, Portugal, una oferta proponía caminar en círculos durante diez minutos frente al Ayuntamiento, sin bloquear accesos ni tránsito, y grabar la actividad en video. El pago era de 9 euros. Alguien completó el encargo, aunque la publicación no explicaba su finalidad.

Quién publica los trabajos en RentAHuman

Por ahora, la mayoría de las propuestas no proviene de sistemas autónomos. Alexander Liteplo, fundador de RentAHuman, afirmó que suelen publicarlas personas que administran o utilizan agentes de IA. La identificación depende de lo que declara cada usuario.

Un análisis de Iman YeckehZaare, investigador posdoctoral del MIT y director de investigación de la startup Honor Education, refuerza esa diferencia. De 779 ofertas revisadas, 676, el 87%, estaban etiquetadas como publicadas por humanos, 72 por agentes o bots de IA y 31 como otros. El investigador advirtió que los datos públicos no permiten comprobar esas categorías.

Qué tareas ofrecen los agentes de IA

RentAHuman apareció en febrero de 2026 con una propuesta concreta para que agentes buscaran personas y les asignaran tareas mediante un servidor adaptado. Los encargos suelen ser breves y específicos. Liteplo señaló que el foco inicial está en actividades accesibles para cualquier usuario, aunque también aparecen trabajos de fotografía, auditorías de seguridad y pruebas de software.

El componente físico no domina toda la oferta. Según YeckehZaare, las categorías más frecuentes incluían campañas de marketing, tareas creativas, trabajo de campo para investigación, contratación y desarrollo tecnológico. Los recados presenciales representaban el 48,5% del total analizado.

Qué dicen quienes se anotaron para trabajar

Cuatro personas que ofrecen sus servicios en RentAHuman contaron al diario español El País que su actividad dentro del sitio fue limitada y que ninguna recibió un encargo de una IA. Manuel Vegas, ingeniero de software en Thinkia, dijo que todavía no consiguió trabajos ni conoce a alguien que haya cobrado. Para él, la experiencia quedó como una prueba del concepto y no como una fuente de ingresos.

Yana Sadovaya, profesional de atención al cliente y hotelería, explicó que ingresó por curiosidad y por su interés en explorar nuevas formas de comunicación y conexión entre personas.

Los reclamos por trabajos sin pago y ofertas sin respuesta

La experiencia también dejó reclamos. Gustavo Pérez Tempranillo, investigador sobre IA y autor del antiguo blog Me paga un bot, sostuvo ante el medio español que aceptó tareas que nunca cobraron y que otras se pagaron solo después de insistir. Su cuenta acumulaba tres dólares.

Jorge Armando Sánchez, cineasta y editor de video, se postuló para producir una pieza audiovisual por unos 300 dólares, pero no obtuvo respuesta. Observó anuncios para probar videojuegos, completar cuestionarios o fotografiar la fachada de un restaurante. Como no avanzó en el proceso, tampoco supo quién hubiera contratado el servicio ni quién debía pagar.

Por qué el modelo recuerda a Mechanical Turk

La propuesta de RentAHuman retoma una idea conocida en Internet. Mechanical Turk, de Amazon, funcionó desde 2005 hasta su cierre el 30 de septiembre. Empresas e investigadores usaban ese servicio para encargar pequeñas tareas, como etiquetar imágenes, transcribir textos o responder encuestas, a cambio de pocos centavos.

Ese trabajo humano resultó relevante para entrenar sistemas de inteligencia artificial, ya que permitió clasificar millones de imágenes y archivos utilizados durante el aprendizaje de los modelos.

Cuántos usuarios tiene RentAHuman y qué falta demostrar

RentAHuman despertó interés por su nombre y por la posibilidad de que una máquina contrate personas. Sin embargo, la demanda todavía no acompaña a la cantidad de usuarios. La plataforma informa más de 750.000 personas registradas en más de 100 países.

Para YeckehZaare, el servicio comprobó que existe una gran cantidad de personas dispuestas a recibir encargos de agentes de IA, pero aún no mostró que haya muchos agentes contratando. El investigador considera que esa actividad podría crecer cuando esos sistemas consigan actuar y pagar por cuenta propia.

Cuándo una contratación puede atribuirse a una IA

RentAHuman no es la única propuesta de este tipo. También existen Human Pages y GoHireHumans. El punto en discusión es cuánto decide el agente y cuánto depende de la orden inicial de una persona.

Pérez Tempranillo sostiene que muchas ofertas parecen impulsadas por personas con fines promocionales. En su análisis, si un usuario le pide a un agente que busque y contrate a un artesano, la decisión sigue siendo humana aunque la IA gestione el proceso. El escenario cambia si el sistema toma por sí mismo la decisión de recurrir a un profesional, por ejemplo para encargar un logotipo a un diseñador con un presupuesto más conveniente.