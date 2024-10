La Búsqueda de Google sigue siendo el principal motor de búsqueda, pero ya no es la mejor manera de encontrar contenido en línea. Hay una gran cantidad de motores de búsqueda y plataformas de inteligencia artificial (IA) que hacen un trabajo mucho mejor.

Son increíblemente útiles para resumir varios resultados en lugar de enumerar posibles sitios donde podrías encontrar una respuesta. Es por eso que cada vez hay más usuarios que abandonan Google en su celular y cambian su motor de búsqueda predeterminado en sus navegadores móviles a servicios de inteligencia artificial como Perplexity, ChatGPT y otros.

¿Por qué los motores de búsqueda de inteligencia artificial son superiores a la Búsqueda de Google?

Cada vez más personas descubren que la Búsqueda de Google no satisface sus necesidades, porque los resultados que proporciona no coinciden con sus intenciones o expectativas. Los motores de búsqueda tradicionales, por diseño, no te ofrecen una respuesta directa a tu consulta, sino que proporcionan posibles vías que pueden llevarte a una respuesta. Este paso adicional es innecesario. Atrofia tu flujo de trabajo, especialmente cuando tenés poco tiempo.

Sin embargo, ya hay herramientas disponibles que te permiten sortear esto. Se puede acceder a varios chatbots y herramientas útiles de inteligencia artificial mediante una simple cadena de búsqueda, transformándolos efectivamente en motores de búsqueda de IA cuando se accede a través de un navegador. Al aprovechar este truco, utilizás herramientas de inteligencia artificial en tu régimen de navegación diario con más frecuencia.

Las consultas específicas, como "¿Cómo hago salsa boloñesa?" o "¿Cuál es el mejor automóvil pequeño para aventuras todoterreno?" ya no te proporcionan una lista de sitios que pueden tener la respuesta. En cambio, los motores de búsqueda de inteligencia artificial ofrecen una lista de pasos, candidatos, información sobre ingredientes o modelos y fuentes.

Si querés saber más sobre el proceso, podés visitar la receta de salsa boloñesa en el sitio que sugiere. Si no te gusta la receta, podés pedirle al motor de búsqueda de inteligencia artificial que te sugiera otras o variaciones. Este proceso te ahorra mucho tiempo y trabajo para elaborar la consulta de búsqueda perfecta, y ayuda a tapar cualquier laguna de conocimiento que pueda tener.

Los motores de búsqueda de inteligencia artificial hacen el trabajo duro por vos. Incluso si tu consulta no es perfecta, aún revisarán varias fuentes para brindarte una respuesta a tu pregunta en lugar de una lista de sitios web que pueden o no ayudarte.

Entonces, ¿por qué deberías usar un motor de búsqueda de inteligencia artificial en un navegador en lugar de solo usar la aplicación de inteligencia artificial nativa? El navegador web es parte de tu flujo de trabajo diario en Windows y tu teléfono móvil inteligente Android. Tiene sentido modificar y mejorar ese flujo de trabajo en lugar de redirigirlo a través de una aplicación separada.

Podés tener un widget de la inteligencia artificial en tu pantalla de inicio, pero a menudo los usuarios se olvidan de usarlo. Simplemente no es natural, pero abrir un navegador sí lo es. Los navegadores también facilitan el salto a enlaces secundarios y el túnel a través de enlaces de terceros, lo que permite una investigación más exhaustiva.

Además, no utilizás un solo motor de búsqueda de inteligencia artificial. Los navegadores web te permiten agregar y acceder a múltiples opciones desde la barra de URL, y podés hacer un uso completo de esto. Por ejemplo, podés usar Perplexity para explicar temas e ideas, ya sea una tendencia actual, un proceso técnico o una noticia específica.

Los motores de búsqueda de inteligencia artificial pueden realizar tareas prácticas desde la barra de URL de tu navegador. Por ejemplo, podés utilizar ChatGPT para comparar una selección de artículos en línea, realizar cálculos complejos, crear un gráfico, una hoja de cálculo o una tabla simples, o procesar sugerencias más abstractas. No podés hacer nada de esto a través de la Búsqueda de Google.

En particular, no hay necesidad de esperar a que estos servicios de inteligencia artificial y chatbots lancen motores de búsqueda. SearchGPT es un próximo motor de búsqueda de OpenAI, pero ya podés usar ChatGPT, Perplexity y You.com a través de la barra de URL de tu navegador. Entonces, ¿cómo lo hacés?

Cómo agregar motores de búsqueda de inteligencia artificial a los navegadores de Android

Google Chrome en Android no te permite agregar motores de búsqueda personalizados, lo que lo hace incompatible con lo que te explicamos en esta nota. Otros navegadores populares de Chromium, incluidos Brave, Edge y Vivaldi, tampoco tienen opciones para agregar motores de búsqueda a sus compilaciones de navegadores Android.

Pero existen alternativas para personalizar las búsquedas con inteligencia artificial. Por ejemplo, Mozilla Firefox en Android, que ofrece adiciones personalizadas al motor de búsqueda sin ningún ajuste técnico.

Abrí Firefox en tu celular.

Tocá el icono de tres botones en la parte inferior derecha de la pantalla.

en la parte inferior derecha de la pantalla. Seleccioná Configuración .

. Seleccioná Buscar .

. Tocá Administrar motores de búsqueda alternativos .

. Pulsá + Añadir motor de búsqueda.Rellená los siguientes campos: Nombre y URL de la cadena de búsqueda.

Podés encontrar las URL de las cadenas de búsqueda de tu servicio de inteligencia artificial favorito a continuación, haciendo clic sobre ellos:

Pulsá Guardar una vez que hayas terminado.

una vez que hayas terminado. Para establecerlo como tu motor de búsqueda predeterminado, salí de la pantalla anterior y tocá Motor de búsqueda predeterminado .

. Seleccioná tu nuevo motor de búsqueda.

Podés completar este proceso varias veces, agregando tantos motores de búsqueda de inteligencia artificial como desees. Una vez que hayas configurado tu motor preferido como predeterminado, recibirás los resultados de tu servicio de inteligencia artificial preferido cuando introduzcas una consulta de búsqueda.

Cómo agregar motores de búsqueda de inteligencia artificial a Cromite en Android

No todo el mundo usa Firefox en el celular. Si necesitás un navegador basado en Chromium en Android con capacidades de motor de búsqueda personalizadas, una alternativa es Cromite. Utiliza fundamentos similares a los de Google Chrome, pero se centra en la privacidad e incluye varias funciones adicionales, como el bloqueo de anuncios. Es mucho más rápido que Chrome, pero deberás instalarlo desde el repositorio de terceros Github.

Abrí Cromite .

. Tocá el botón de tres puntos en la parte superior derecha de la pantalla y seleccioná Configuración .

. Tocá Motor de búsqueda .

. Seleccioná Editar motores de búsqueda .

. En la sección Búsqueda del sitio , tocá Agregar.

, tocá Agregar. Rellená los siguientes campos: Nombre, Acceso directo y URL de la cadena de búsqueda.

Podés encontrar las URL de las cadenas de búsqueda de tu servicio de inteligencia artificial favorito a continuación, haciendo clic sobre ellas:

Hacé clic en Agregar cuando hayas terminado.

cuando hayas terminado. Ahora podés usar el motor de búsqueda dentro de Chrome. Mejor aún, usá el acceso directo antes de tu consulta de búsqueda para dirigir tu consulta a tu motor preferido.

Hay otras alternativas. Por ejemplo, el navegador Arc Search, que recientemente se lanzó a Android, incluye Perplexity como una opción de búsqueda predeterminada desde el principio. Es una alternativa mucho más sencilla y moderna.