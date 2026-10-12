IAdicción en el trabajo: los argentinos que no escriben un mail sin consultarle al ChatGPT

Mails, negociaciones y decisiones laborales delegadas a la IA. ¿Herramienta de apoyo o dependencia que erosiona el criterio propio?

Y apenas el 16% de las organizaciones no tiene ninguna estrategia clara frente a la adopción de inteligencia artificial.

El 55% de los líderes de la región se considera solo parcialmente preparado para gestionar equipos en entornos de IA.

El 84% de las empresas en América Latina ya rediseña qué habilidades necesita de sus equipos.

Antes de mandar el mail al jefe, lo pasan por ChatGPT. Antes de responder una propuesta difícil, le preguntan a la IA cómo redactarla. Antes de entrar a una reunión de negociación, le piden que les sugiera los argumentos. No porque no sepan hacerlo. Sino porque ya no confían del todo en que saben.

Esta es la nueva cara de la IAdicción en el trabajo: no la automatización de tareas repetitivas, sino la delegación silenciosa de la comunicación, el criterio y la voz propia. Un hábito que se instaló con la comodidad y que pocos advierten hasta que intentan escribir algo importante sin abrir el chat primero.

Cuándo la IA dejó de ser un asistente y se convirtió en el primer paso

El uso de IA para tareas laborales ya no es la excepción: el 57% de los argentinos la utiliza en su trabajo. El problema no es si la usan, sino cómo.

Gabriela Campodonico, Sr Associate de VON DER HEIDE, identifica el momento exacto del quiebre: "Cuando llegamos a la IA con nuestro propio pensamiento ya armado, la usamos para potenciarlo. Cuando llegamos vacíos, la usamos para reemplazarlo."

La evidencia científica respalda esta advertencia. Un estudio del MIT Media Lab publicado en junio de 2025 -"Your Brain on ChatGPT"- analizó qué ocurre en el cerebro según el orden en que se usa la IA. Los participantes que primero trabajaron solos y después recurrieron a ChatGPT mostraron mayor conectividad cerebral, mejor memoria y pensamiento más crítico. Los que empezaron directamente con IA acumularon lo que el estudio llama "deuda cognitiva": menor capacidad de análisis y aprendizaje debilitado a largo plazo. El orden importa.

La distinción parece sutil. En la práctica, cambia todo. El profesional que redacta un mail, lo revisa y luego le pide a la IA que lo mejore está usando una herramienta. El que abre el chat antes de escribir la primera palabra está delegando algo más profundo: el punto de partida de su propio pensamiento.

El informe El futuro del trabajo en América Latina 2026, publicado por HIT y Von der Heide relevó 184 líderes de Argentina, Chile, México y Perú y muestra que el 84% de las organizaciones ya está rediseñando qué competencias necesita de sus equipos. Lo que se rediseña no es solo la tecnología: es lo que se espera que cada persona sea capaz de resolver por sí misma.

Qué habilidades se pierden cuando la IA escribe por vos todos los días

Mayra Lecadito, Talent Attraction Manager de Adecco Argentina, lo ve en los procesos de selección. El uso de IA para redactar CVs y cartas de presentación ya es la norma. El problema aparece después, en la entrevista, cuando el candidato no puede sostener con sus propias palabras lo que la IA escribió por él.

La clave, explica Lecadito, no está en si el CV fue escrito con IA o no, sino en que el contenido sea verdadero y que la persona pueda respaldarlo. Y ese respaldo requiere exactamente lo que la dependencia excesiva erosiona: pensamiento crítico, criterio, capacidad de análisis y comunicación propia.

El riesgo más profundo que identifica no es el fraude en una postulación. Es estructural: podemos terminar teniendo profesionales que saben utilizar herramientas muy sofisticadas pero tienen cada vez menos autonomía. Personas que dominan el prompt pero perdieron la voz.

Cómo saber qué decisiones laborales no deberías delegar a la IA

David Nalley, Director de Experiencia de Desarrolladores de AWS y presidente del Consejo de Gobierno de la Agentic AI Foundation, fue una de las voces del último Nerdearla -el encuentro de tecnología y ciencia más grande de Hispanoamérica, organizado por la comunidad Sysarmy-. Desde allí propuso un criterio concreto para evitar lo que llama "delegación sin verificación": antes de consultarle algo a la IA en el trabajo, la pregunta es: ¿esta es una decisión que puedo revertir o no tiene vuelta atrás?

Las que no tienen vuelta atrás -renunciar, aceptar una propuesta, confrontar a un colega, negociar un aumento- requieren que el criterio humano esté completamente presente. Las reversibles pueden apoyarse más libremente en la tecnología. El problema es que muchos profesionales ya no hacen esa distinción: consultan a la IA primero y validan después, invirtiendo una secuencia que debería ser al revés.

La decisión empieza en vos, no en el prompt, resume Nalley. Cuando esa secuencia se invierte, el profesional empieza a perder el músculo de pensar antes de actuar.

¿Las empresas argentinas están gestionando esta dependencia o la están ignorando?

Por ahora, las empresas argentinas están mayormente ignorando esta dependencia. Solo el 22% de los líderes relevados por HIT y VON DER HEIDE en su informe se considera completamente preparado para gestionar equipos en entornos de alta adopción de IA. El 55% admite estar parcialmente preparado. Y el 16% directamente no tiene estrategia.

Adecco observa la misma brecha desde el mercado laboral: muchas organizaciones incorporaron herramientas de IA sin establecer una política clara sobre cuándo usarlas, cómo verificar lo que producen y qué decisiones no deberían delegar. La verdadera ventaja competitiva, señala Lecadito, probablemente no esté en quién usa más IA, sino en quién logra combinar mejor la tecnología con el talento de las personas.

La IAdicción laboral no llegó de golpe. Llegó mail por mail, borrador por borrador, reunión por reunión. Se instaló en el momento en que abrir el chat dejó de ser una opción y se convirtió en el primer reflejo.

El debate sobre si la IA va a reemplazar empleos sigue abierto. Pero hay una pregunta más urgente, con respuesta en el presente: ¿qué ocurre cuando un profesional ya no confía en su propia voz para comunicarse, negociar o decidir?

Campodonico llama a eso llegar vacío. Nalley lo llama delegación sin verificación. Adecco lo ve en candidatos que no pueden sostener su propio CV. Todos describen el mismo fenómeno: una dependencia que no se eligió, que se instaló con la comodidad, y que empieza a cobrar un precio silencioso sobre la autonomía de quienes trabajan.

La herramienta no va a desaparecer. Pero el criterio propio, si no se ejercita, sí puede irse.