Las visitas crecieron 30% en el inicio del CyberMonday 2026: cómo compran los argentinos

El auge del e-commerce muestra cifras récord de facturación este año, si bien los usuarios priorizan los planes de 12 cuotas y el financiamiento

CyberMonday 2026 arrancó con un consumidor cauteloso, si bien las tiendas recibieron 30% más de tráfico que en 2025. Según datos de la plataforma Tiendanube, hasta el mediodía del lunes se procesaron casi 77.000 órdenes pagas. La facturación superó los $10.100 millones, un 38% más que en el mismo tramo del CyberMonday 2025.

Ese 38% de crecimiento nominal requiere contexto. Con una inflación interanual de 33,4% según el INDEC (septiembre), el aumento real de la facturación apenas llega al 3%. El comercio electrónico crece, pero por debajo de los precios.

El dato más llamativo del arranque es la brecha entre tráfico y conversión. Las tiendas recibieron más de 8 millones de sesiones, 30% más que en el mismo período de 2025, pero las órdenes crecieron solo 6%.

El ticket promedio se ubicó en torno a los $132.000, 30% por encima del año pasado en términos nominales. Pero esa suba queda por debajo de la inflación. En valor real, el ticket es cerca de 2,5% inferior al del año anterior.

Hay otro indicador revelador: la cantidad de productos vendidos cayó 3,6% aunque haya más órdenes. Cada compra incluye en promedio 3,7 unidades, contra 4 del año pasado. El consumidor gasta menos en términos reales por compra y lleva menos unidades en el carrito.

Indumentaria lidera pero Hogar y Decoración es la estrella del evento

Indumentaria sigue explicando más de 1 de cada 2 órdenes del CyberMonday 2026. Es la categoría dominante del comercio electrónico argentino, una posición que no cambia edición tras edición.

Sin embargo, su facturación creció 27% nominal, por debajo de la inflación. La categoría pierde dinamismo en términos reales, aunque siga siendo la más vendida.

El verdadero protagonista del evento es Hogar y Decoración. Sus órdenes crecieron 32%, gana más de dos puntos de participación hasta el 12% del total y tiene un ticket promedio cercano a los $210.000, muy por encima del promedio general.

Los consumidores priorizan productos de mayor valor y durabilidad. Muebles, decoración y equipamiento del hogar ganan terreno frente a compras más impulsivas o de menor precio unitario.

Las cuotas largas reaparecen para financiar tickets altos

El pago en una cuota sigue dominando el CyberMonday 2026, con el 58% de las órdenes. Es una proporción estable respecto al año anterior, sin cambios significativos.

El cambio está en los extremos de la financiación. Las compras en 3 cuotas perdieron cuatro puntos de participación. Los consumidores abandonan esa opción intermedia.

Los planes de 12 cuotas o más crecieron 77% en cantidad y llegaron a cerca del 9% de las órdenes. Esos planes tienen un ticket promedio cercano a los $400.000, tres veces el ticket general, según datos de Tiendanube.

La financiación larga reaparece como herramienta clave para productos de mayor valor, en línea con el crecimiento de Hogar y Decoración: los argentinos compran más caro pero estiran el pago a un año.

Es un comportamiento defensivo. El consumidor no abandona la compra de productos caros, pero necesita cuotas largas para encajar el gasto en el presupuesto mensual.

Electrodomésticos: qué buscan los consumidores y cuánto gastan

Los primeros datos relevados por Casa del Audio muestran que los consumidores mantienen el interés por renovar el equipamiento del hogar, aunque con una mirada atenta sobre los precios y las alternativas de financiación.

Entre las categorías con mayor demanda aparecen los aires acondicionados, los productos de ventilación, las heladeras y los lavarropas. Dentro de esos segmentos, la compañía identificó interés por equipos como aires acondicionados inverter, heladeras de capacidad intermedia y lavarropas automáticos.

El ticket promedio registrado por la cadena ronda los $500.000. En cuanto a los medios de pago, las alternativas de financiación tienen un papel central: las operaciones en 6 y 12 cuotas sin interés se encuentran entre las más elegidas.

La búsqueda de financiación presenta diferencias según el tipo de producto. En los artículos de mayor valor, como heladeras, aires acondicionados y lavarropas, los clientes recurren con mayor frecuencia a las cuotas. En cambio, para los productos pequeños predomina el pago en una sola vez, como estrategia para aprovechar las ofertas disponibles.

Más promociones y peso creciente del precio rebajado directo

Dos de cada tres órdenes (67%) incluyeron algún tipo de promoción durante el CyberMonday 2026. Es más de dos puntos por encima de la edición 2025.

El precio promocional es la mecánica que más crece. Está presente en el 29% de las órdenes, seis puntos más que el año pasado. Los consumidores responden cada vez más al descuento directo y visible, sin necesidad de códigos o condiciones complejas.

Los descuentos porcentuales ganan casi tres puntos y llegan al 14% de las órdenes. Son la segunda mecánica en crecimiento. El envío gratis se mantiene estable en la mitad de las compras, sin ganar ni perder participación.

El consumidor argentino busca descuentos tangibles. Prefiere ver el precio final rebajado antes que beneficios indirectos como el envío sin cargo o cupones por etapas.

Datos oficiales de CACE

La Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), entidad organizadora del evento, reportó más de 2,1 millones de visitas acumuladas en el sitio web oficial desde el arranque de la madrugada.

El fuerte flujo de usuarios tuvo su pico inicial a las 00:45. En ese momento se contabilizaron 73.000 usuarios conectados en simultáneo, un récord para el horario de lanzamiento.

Los descuentos en esta edición se ubican en un promedio del 32%, según datos oficiales. Es una cifra estable respecto a ediciones anteriores, sin grandes diferencias.

La mayor concentración de tráfico provino de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad de Buenos Aires (CABA). Las siguen Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Tucumán, Salta, Entre Ríos, Neuquén y Corrientes.

El comportamiento del consumidor muestra una tendencia analítica. Los usuarios comparan precios, promociones bancarias, opciones de financiación y envíos gratuitos antes de cerrar la compra.

Qué categorías lidera el ranking de las más visitadas en la web oficial

El ranking de las categorías más visitadas en las primeras horas del CyberMonday 2026 quedó conformado por:

Electrodomésticos

Ropa

Viajes

Muebles

Maquillaje

Para optimizar la experiencia de navegación, el evento mantiene el uso de Cybot, el asistente de inteligencia artificial desarrollado por la CACE. Permite filtrar ofertas por medio de pago, marca o categoría.

Gustavo Sambucetti, director institucional de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), destacó: "Haber superado los 2 millones de visitas en estas primeras horas muestra la confianza de los consumidores de todo el país en el evento".

El CyberMonday 2026 continuará activo hasta el miércoles 4 de noviembre a las 23:59. Incluye secciones especiales como MegaOfertas y los productos más clickeados de la jornada.