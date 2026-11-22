Para poner en marcha Starlink, la clave está en elegir una ubicación despejada para la antena, completar el registro y configurar la red Wi-Fi.

Instalá la antena en un sitio despejado. Registrá el equipo con el número de serie en la web oficial usando el formato +549 para Argentina.

La activación del servicio de internet satelital de banda ancha Starlinkes un trámite sencillo que podés realizar en pocos minutos sin necesidad de contratar a un instalador técnico. El paso inicial exige ubicar la antena en un sitio exterior con vista limpia hacia el cielo, sin árboles, techos ni aleros que obstruyan la trayectoria de los satélites.

Al conectar la fuente a la toma eléctrica de 220 voltios o a la ficha vehicular de 12 voltios, el equipo enciende de forma automática y emite una red Wi-Fi sin contraseña con el nombre STARLINK. Cada kit nuevo incluye una ventana de gracia de una hora de internet gratuito desde su primer encendido. Esta función te permite bajar la aplicación oficial o ingresar a la web de alta sin consumir datos móviles.

El segundo paso requiere anotar el número de serie único del kit, denominado S/N. Este código figura impreso en la etiqueta trasera del equipo, debajo del pie desplegable en la antena Mini, o en el lateral de la caja original. Con esa serie a mano, entrás a la aplicación de Starlink y seleccionás la opción Activar Starlink.

En la tercera etapa completás tus datos de contacto: nombre, apellido y correo electrónico. En este punto existe una regla indispensable para usuarios de la Argentina. Al cargar el celular, tenés que escribir obligatoriamente el código de país internacional bajo la sintaxis +549 seguida del código de área sin el 0 y del número sin el 15\. Si omitís el prefijo +549, la plataforma rechaza la planilla con un mensaje de error.

El cuarto paso consiste en cargar el domicilio de servicio, seleccionar el plan deseado y colocar el método de pago elegido. Podés abonar la suscripción mediante tarjetas de crédito, débito o a través de tu saldo en Mercado Pago. Una vez procesada la transacción, el sistema confirma la compra con un mensaje en pantalla y envía un mail de alta.

Finalmente, asignás un nombre de red Wi-Fi y una contraseña de al menos ocho caracteres desde la aplicación. La función de alineación de la aplicación te guía con gráficos para orientar la posición de la antena hacia la trayectoria satelital de mayor intensidad. En 15 minutos la conexión alcanza su nivel óptimo. iProfesional informó acerca de la configuración y seguridad de Starlink.

¿Cómo solucionar los errores al activar Starlink?

Durante el proceso de alta pueden aparecer pequeños inconvenientes técnicos de fácil solución. Si la hora de internet gratis de la antena se agota antes de completar el pago, la red Wi-Fi mostrará el aviso de conexión sin internet. En ese caso no hace falta reiniciar la antena: desenchufás el equipo y terminás la activación desde el navegador del celular con datos móviles.

Un problema frecuente ocurre cuando el enlace de activación abre automáticamente la aplicación móvil de Starlink y la pantalla se traba. Para resolver esta dificultad, desinstalás la aplicación de tu teléfono móvil de forma momentánea, desenchufás la antena e ingresás al sitio de activación desde el navegador. Una vez completado el alta, volvés a instalar la aplicación para configurar la clave del Wi-Fi.

Si el sitio oficial de Starlink muestra una pantalla en blanco con el texto de error de sistema, se trata de una falla del navegador. La solución consiste en abrir una ventana en modo incógnito, pegar el enlace de activación e ingresar el número de serie de la antena para completar el formulario.

En caso de recibir una alerta que indique cuenta o antena de otro país, el motivo es haber creado la cuenta en una versión web extranjera. Como el país de la cuenta queda fijo, la solución exige cerrar sesión, abrir el formulario de activación de Argentina y registrar un usuario nuevo con otro correo electrónico, con el uso del formato telefónico +549.

¿Cómo se paga Starlink y qué factura reciben los usuarios?

La cobranza del abono mensual de Starlink se realiza de forma automática mediante un sistema de débitos periódicos en pesos. La plataforma acepta tarjetas de crédito Visa, Mastercard y American Express emitidas por entidades bancarias que operan en la Argentina.

Podés utilizar tarjetas de débito habilitadas para pagos recurrentes. Otra opción muy extendida en el mercado local es la integración con Mercado Pago. Esta herramienta te permite autorizar la suscripción mensual con el débito directo de los fondos de tu cuenta virtual o de las tarjetas vinculadas a esa aplicación.

En materia de facturación, la empresa genera un comprobante digital al cierre de cada período, accesible desde el panel de usuario. Las suscripciones registradas como cuentas personales o residenciales se emiten de forma automática a Consumidor Final como Factura B.

Es muy importante que sepas que la plataforma no permite modificar los datos de una cuenta residencial activa para incorporar un número de CUIT o requerir comprobantes comerciales de forma posterior. Si necesitás deducir el servicio en tus declaraciones impositivas o requerís Factura A para una empresa o trabajador autónomo, debés dar de alta tu cuenta de forma obligatoria desde el portal corporativo starlink.com/business. iProfesional informó acerca de las promociones de Starlink en la Argentina.

¿Qué incluye el kit de Starlink y cómo se usa en un vehículo?

El kit estándar de Starlink contiene todo lo necesario para poner en marcha la conexión de banda ancha de forma rápida. La caja incluye la antena receptora, el router Wi-Fi Gen 3, la base de soporte para superficies planas, el cable de interconexión de 15 metros, el cable de alimentación y la fuente de energía de 220 voltios.

Para quienes requieren conectividad en ruta, la empresa presentó la variante Mini Car Pack. Este paquete incluye la antena portátil Starlink Mini junto con el adaptador oficial para tomas vehiculares de 12 voltios. El conector de encendedor cuenta con un cable especial de 5 metros sellado en plástico flexible para tolerar temperaturas extremas detrás de los cristales del auto.

A diferencia de los cables genéricos que sufren caídas de tensión y cortes de señal, el adaptador oficial sostiene los niveles de voltaje requeridos por la antena a 12 o 24 voltios. Este accesorio se vende también por separado para usuarios que ya poseen una antena Starlink Mini y buscan usarla en autos, camionetas o casas rodantes. iProfesional informó acerca de los kits Mini y Mini Car Pack.

Para las instalaciones fijas en inmuebles, podés adquirir soportes especiales de pared, techo o caño que garantizan la estabilidad de la antena ante vientos fuertes y tormentas. Con el equipamiento adecuado y la orientación correcta, el servicio ofrece una alternativa sólida para resolver la conectividad en cualquier punto del territorio argentino. iProfesional informó acerca del kit y la instalación de Starlink Mini.

Para poner en marcha Starlink, la clave está en elegir una ubicación despejada para la antena, completar el registro y configurar la red Wi-Fi. Antes de contratar, conviene definir si lo vas a usar en casa o en un vehículo y revisar el plan, el medio de pago y la facturación que necesitás. Con esos puntos resueltos, podés concentrarte en lo más importante, contar con una conexión que responda a tus necesidades donde las redes tradicionales no llegan.