Nvidia perdió u$s430.000 millones tras el escándalo de su CEO con una supuesta espía china

Las acciones de una gigante de semiconductores cayeron estrepitosamente tras revelarse una investigación federal por presuntos lazos con China

La firma tecnológicaNvidia perdió cerca de u$s430.000 millones de valor de mercado en apenas dos ruedas bursátiles. Fue luego de un creciente escándalo por la relación de su CEO, Jensen Huang, con una empresaria china señalada como presunta espía de Beijing.

Las acciones de la compañía, líder mundial en chips para inteligencia artificial (IA), acumulan una caída del 9,5% desde que estalló el caso. Lo que empezó como una controversia personal amenaza ahora con convertirse en una crisis de gobierno corporativo y seguridad nacional en Estados Unidos.

La controversia se profundizó este martes. Surgieron nuevas acusaciones según las cuales la relación de Huang con Alice Huang habría facilitado el envío a China de chips de Nvidia por al menos u$s7500 millones, pese a las restricciones estadounidenses a la exportación de tecnología avanzada.

Además, trascendió que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, había informado previamente al presidente Donald Trump sobre el vínculo entre el ejecutivo y la empresaria. El potencial impacto sobre la seguridad nacional estadounidense transformó la conducta personal de Huang en un riesgo corporativo de enormes proporciones, al generar interrogantes sobre la conducción de una empresa que el ejecutivo dirige desde hace más de tres décadas y que se convirtió en el principal proveedor mundial de chips para IA.

El Congreso estadounidense exige respuestas y pide la cabeza de Huang

El escándalo provocó reacciones inmediatas en el Congreso estadounidense. El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, exigió explicaciones al Gobierno y mayores restricciones a las exportaciones de chips a China.

Mientras tanto, los directores independientes de Nvidia contrataron asesoramiento legal externo para investigar el caso. La compañía necesita respuestas rápido.

Por su parte, el senador republicano Kevin Cramer, integrante del Comité Bancario del Senado, reclamó directamente la renuncia de Huang. Su argumento es contundente.

"El potencial de extorsión es tan enorme que, tratándose de algo tan sensible como los chips de Nvidia, creo que tiene que irse", declaró Cramer a Politico el martes por la noche.

Quién es Jensen Huang y cómo maneja Nvidia

Huang posee aproximadamente el 3,6% de Nvidia, aunque no controla la mayoría de los derechos de voto. Su estilo de gestión es poco convencional.

Dirige una estructura organizativa inusualmente horizontal, en la que decenas de ejecutivos le reportan directamente. Este modelo funcionó durante décadas de crecimiento explosivo, pero ahora ese poder concentrado se vuelve en su contra.

El FBI investiga por separado si Huang, de 63 años, fue blanco de una operación de inteligencia extranjera. El empresario reconoció ante sus empleados que le fue infiel a su esposa, aunque no ofreció detalles sobre la relación.

Según informó CNBC, Huang pidió disculpas a los principales ejecutivos de Nvidia durante una reunión privada el lunes, antes de retomar los asuntos de negocios. El martes volvió a mantener reuniones en la sede de la compañía, intentando proyectar normalidad.

La defensa de Nvidia y la investigación interna

Nvidia afirmó que su directorio no tiene motivos para creer que se hayan comprometido secretos empresariales o información vinculada con la seguridad nacional estadounidense. También aseguró que Huang se comprometió a colaborar con la investigación interna.

Para encabezar esa investigación, el directorio contrató a Joon Kim, socio del estudio Wachtell Lipton y exfiscal federal interino del Distrito Sur de Nueva York, especializado en investigaciones internas y delitos de cuello blanco. La elección de un peso pesado del derecho penal federal muestra la seriedad del asunto.

Antes de que estallara el escándalo, las acciones de Nvidia acumulaban una variación prácticamente nula en lo que iba del año. La compañía ya enfrentaba dudas entre los inversores sobre si las enormes inversiones en inteligencia artificial conseguirán generar retornos suficientes.

Ahora, ese escepticismo se combinó con un riesgo reputacional y regulatorio que nadie anticipaba. El timing no podía ser peor.

Qué sabía Trump y desde cuándo: las versiones cruzadas

The New York Times informó el martes que Rubio había advertido a Trump en mayo, durante un vuelo del Air Force One rumbo a China, sobre información de inteligencia estadounidense que vinculaba a Huang con una mujer sospechada de espiar para Beijing.

Según el diario, que citó a personas familiarizadas con el asunto, esa fue al menos la segunda ocasión en siete meses en que Trump recibió información sobre el caso. Es decir: el presidente sabía.

El lunes, el presidente estadounidense aseguró que había conversado con Huang y le había preguntado si sabía que la mujer era una espía. Según Trump, el CEO de Nvidia respondió que no tenía "absolutamente ninguna idea", una explicación que el mandatario dijo creer.

Trump también afirmó que desconocía los presuntos vínculos de la empresaria con el espionaje chino cuando Huang lo acompañó en su viaje a China en mayo. Las contradicciones alimentan más dudas.

Un funcionario de la Casa Blanca cuestionó la información publicada por The New York Times y remitió a Reuters a las declaraciones que Trump había realizado el lunes. La batalla de versiones recién empieza.

Demócratas acusan a Trump de proteger a China

Schumer sostuvo que el Congreso debe recibir una explicación completa sobre la defensa de Huang por parte del presidente. Pidió acelerar la aprobación de nuevas restricciones a las exportaciones de chips estadounidenses a China.

"Se supone que debe proteger a Estados Unidos, no a China ni a sus amigos", afirmó Schumer, quien acusó a Trump de no actuar frente al espionaje extranjero en la industria tecnológica estadounidense.

Por otra parte, Axios informó el martes, citando fuentes, que el secretario de Comercio, Howard Lutnick, recibió un memorando altamente clasificado que advertía sobre la relación entre el CEO de Nvidia y Alice Huang.

Reuters no pudo verificar inmediatamente esa información. Ni el Departamento de Comercio ni Nvidia respondieron a las solicitudes de comentarios realizadas fuera del horario laboral.

El escándalo pone en jaque no solo a Nvidia y su CEO, sino también a la relación comercial y tecnológica entre Estados Unidos y China, en un momento en que ambas potencias compiten por el liderazgo en inteligencia artificial y tecnología avanzada. Las próximas semanas dirán si Huang puede sobrevivir políticamente a la tormenta.