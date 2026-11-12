La velocidad de despliegue deja en evidencia que la monetización de ChatGPT con publicidad pasó de ser un proyecto a un pilar concreto de ingresos

Las empresas ya pueden reclamar su perfil dentro de ChatGPT, consultar estadísticas de menciones y, en el caso de las compañías estadounidenses que califiquen, activar agentes de inteligencia artificial que atienden consultas de clientes en nombre de la marca. OpenAI lanzó el martes la versión beta de Businesses, la función que concentra todas esas posibilidades dentro de un panel llamado Business Hub.

La agencia Reuters dio cuenta del anuncio. OpenAI apunta a convertir Business Hub en la puerta de entrada para que las marcas aprovechen la audiencia de 1.200 millones de personas que usan ChatGPT cada semana. Además de verificar su identidad, las empresas pueden cargar catálogos de productos con precios y disponibilidad desde el mismo panel.

¿Qué pueden hacer las empresas dentro de Business Hub?

Una vez que completan la verificación, las empresas acceden a un panel donde administran su perfil, actualizan datos del negocio y suman catálogos de productos. El proceso está abierto a cualquier compañía que opere en un mercado donde ChatGPT esté disponible, según la documentación oficial de OpenAI. No hay restricción por tamaño de empresa ni por rubro.

La Argentina figura entre esos mercados. Las empresas locales que cumplan los requisitos pueden solicitar su perfil y acceder a las estadísticas sin costo. Lo que todavía no pueden hacer es activar agentes de empresa, una función que por ahora queda reservada a compañías con sede en Estados Unidos. El resto del paquete sí está habilitado para los negocios argentinos que pasen la verificación.

Quienes venden a través de Shopify tienen una ventaja: pueden conectar sus tiendas para acelerar el trámite. El resto de las empresas debe superar un control de identidad con Persona, el servicio de verificación que menciona el centro de ayuda de OpenAI. Solo después de ese paso pueden publicar cambios en su perfil o revisar las métricas. La verificación busca que únicamente representantes autorizados administren la información de cada marca dentro de la plataforma.

¿Qué métricas entrega OpenAI a las empresas verificadas?

Business Hub ofrece un panel con tres indicadores: menciones, visualizaciones y clics hacia el sitio web. También despliega los temas de descubrimiento, los asuntos que aparecen de forma recurrente en las conversaciones donde ChatGPT cita al negocio. Con esa información, las marcas pueden identificar qué necesidades tienen los usuarios que llegan a ellas a través del chatbot y adaptar su oferta en función de esos patrones.

OpenAI fijó un criterio exigente para contar menciones. Un vocero de la compañía le explicó al medio Digiday que nombrar la marca sin contexto no se registra como mención. La regla evita que las cifras se inflen con referencias superficiales que no reflejan una interacción real con el negocio. Esa precisión le da mayor valor a los datos que recibe cada empresa.

La compañía también estableció límites en materia de privacidad. No comparte con las empresas las conversaciones de los usuarios ni los intercambios que estos sostienen con los agentes. Los datos solo se entregan cuando las interacciones superan ciertos umbrales, una medida diseñada para resguardar la confidencialidad de quienes usan el chatbot en su vida cotidiana.

Digiday había adelantado que OpenAI trabajaba en un panel de analítica con la capacidad de registrar la frecuencia con que una empresa aparece en las respuestas de ChatGPT y los clics que generan esas apariciones. Según el medio, las empresas llegan al panel tras responder un aviso que las invita a reclamar su negocio en el chatbot. Ese mismo reclamo les da acceso a un agente de empresa que responde preguntas de clientes de manera automática.

¿Cómo funcionan los agentes de empresa y cuánto cuestan?

Cada vez que un usuario interactúa con un agente de empresa, el chat aparece separado de la conversación principal y con una etiqueta que identifica a la marca detrás de las respuestas. La distinción permite al usuario saber en todo momento si habla con el modelo de OpenAI o con un agente que representa a un comercio determinado.

Las empresas definen las instrucciones del agente y aportan el contexto comercial que necesita para responder. A su vez, pueden patrocinar al agente para que funcione como destino de ChatGPT Ads, el sistema publicitario de la plataforma. De esa forma, el agente no solo atiende a quienes lo buscan, sino que también llega a usuarios nuevos a través de la publicidad paga.

Benji Shomair, vicepresidente de monetización de OpenAI, explicó en una conferencia de prensa recogida por Digiday que el agente de empresa es la experiencia orgánica y el agente patrocinado, la experiencia paga. La compañía empezó a probar el formato de pago en septiembre y desde entonces amplió el grupo de anunciantes que participan en el programa.

Ni Business Hub ni los agentes tienen costo por ahora, aunque Shomair dejó abierta la posibilidad de cobrar en el futuro. El ejecutivo acotó que las marcas no pueden traer agentes propios desarrollados fuera de la plataforma. Si un cliente decide comprar, el agente lo deriva al sitio web de la marca. OpenAI no interviene en la transacción y se posiciona como intermediario entre el usuario y el comercio, sin participar de la venta.

¿Qué impacto tiene Business Hub en las startups que miden visibilidad en IA?

Shomair aseguró que reclamar un perfil no debería modificar la frecuencia con la que ChatGPT recomienda a una empresa. Matizó, sin embargo, que aportar mejor información podría ayudar al chatbot a incluir al negocio en más conversaciones relevantes. En los hechos, eso implica un incentivo para que las marcas completen su perfil con la mayor cantidad de datos posible.

Adweek advirtió que el panel de análisis entra en competencia directa con las startups que venden a las marcas estimaciones de su visibilidad en la inteligencia artificial. Debra Aho Williamson, fundadora de Sonata Insights, consideró que la decisión de OpenAI de ofrecer sus propios datos le quitará parte del terreno a esas empresas de terceros, aunque acotó que la compañía no revelará todo lo que sabe.

Tubefilter señaló que el panel podría captar inversión que hoy fluye hacia la optimización para motores de respuesta, un área conocida como answer engine optimization (AEO) en la que los profesionales de marketing buscan influir en las recomendaciones de los chatbots. Si las marcas acceden a datos de primera mano desde OpenAI, la demanda de herramientas externas para medir esa presencia perdería fuerza de manera considerable.

Un análisis publicado por iProfesional en mayo abordó esa competencia por aparecer en las respuestas de la IA. El artículo explicó que la visibilidad de una marca ya no depende solo de su posición en los buscadores, sino de integrar la respuesta que ofrece el modelo de lenguaje. También destacó que los chatbots privilegian a las marcas con información accesible, actualizada y bien organizada en la web.

En el plano local, Floe es una plataforma argentina que analiza sitios web y propone ajustes para mejorar la presencia de las marcas en esas respuestas generadas por modelos de lenguaje. La herramienta revisa la estructura del sitio y sugiere cambios concretos para ganar relevancia ante la IA.

¿Cómo son los anuncios que aparecen en ChatGPT durante la generación de imágenes?

ChatGPT ya muestra publicidad a algunos usuarios mientras genera imágenes. Un banner identifica al anuncio durante el proceso de creación y desaparece cuando la imagen está lista, según informó el martes Search Engine Roundtable. Juozas Kaziukënas, fundador de Marketplace Pulse, fue uno de los primeros en detectar el formato. Relató que le apareció un aviso de comida para mascotas en una conversación que no tenía relación con animales. La experiencia muestra que el sistema publicitario no siempre vincula el tema del chat con la publicidad que despliega.

OpenAI había presentado el formato visual a principios de octubre. Comunicó que lo probaría primero con usuarios de los planes Free y Go durante la generación de imágenes. La empresa indicó que los anuncios aparecerían señalizados de forma visible y separados de la imagen que crea el modelo. Según el centro de ayuda, los usuarios pueden ver varias imágenes de un mismo anunciante mientras se genera la suya. Al tocar el anuncio, se abre el enlace del anunciante en otra ventana.

Un formato relacionado, con varias imágenes dispuestas como carrusel, entró en beta abierta en Ads Manager el 26 de octubre. En esa modalidad, los anunciantes suben de cuatro a seis imágenes cuadradas que se exhiben de forma secuencial dentro de la interfaz del chatbot.

Las cuentas Plus, Pro, Business, Enterprise y Edu no reciben publicidad. Los anuncios tampoco se muestran junto a temas sensibles, como la salud o la política. OpenAI informó en octubre que ChatGPT Ads ya opera en 89 países y que más de 100.000 anunciantes usaron la plataforma desde su lanzamiento. La cifra da cuenta de una adopción acelerada del formato publicitario por parte de las marcas.

iProfesional detalló a principios de octubre que el formato incluye filtros que evalúan si un pedido es adecuado para mostrar publicidad. El objetivo es evitar situaciones sensibles tanto para los usuarios como para las marcas anunciantes.

¿Por qué OpenAI considera que necesita un negocio publicitario?

Benji Shomair participó el lunes en la Digital Media Summit de Luma Partners, en New York. Según el medio AdExchanger, el ejecutivo afirmó que la misión de OpenAI en realidad exige construir un negocio publicitario. El razonamiento es directo: muchas más personas usarán ChatGPT de las que alguna vez paguen una suscripción, y la publicidad permite monetizar a esa audiencia masiva sin cobrarle de forma directa.

OpenAI ordena sus prioridades en tres niveles, según detalló Shomair. Primero va la confianza del usuario, después el valor para el usuario y en tercer lugar el valor para el anunciante. La compañía ya incorporó a más de 50 socios de tecnología publicitaria, medición y agencias. El ritmo de crecimiento es notable para un negocio con menos de un año de vida.

El vicepresidente de monetización admitió que hay pedidos de los socios que OpenAI no puede satisfacer. Describió a ChatGPT como un entorno más íntimo que cualquier otro espacio donde se hayan publicado anuncios y remarcó que las respuestas del chatbot no reciben influencia de la publicidad. La promesa busca diferenciarse de otros modelos publicitarios donde la línea entre contenido orgánico y pago resulta difusa.

Los anuncios en la generación de imágenes, los agentes patrocinados y el panel de menciones componen un negocio publicitario que OpenAI armó en menos de doce meses. La velocidad de despliegue deja en evidencia que la monetización de ChatGPT a través de publicidad pasó de ser un proyecto exploratorio a un pilar concreto de ingresos que ya funciona a escala global.