El directorio analizó apartar al cofundador tras publicaciones sobre relaciones personales que derivaron en investigaciones internas y externas

Las acciones de Nvidia cayeron con fuerza en las operaciones posteriores al cierre de Wall Street y en la previa de la apertura de los mercados, luego de que trascendiera que el directorio de la compañía se reunió para evaluar la continuidad de Jensen Huang como director ejecutivo. La incertidumbre sobre el futuro del cofundador del fabricante de chips impactó también en otras empresas vinculadas con la infraestructura de inteligencia artificial (IA) y reavivó las dudas de los inversores sobre la conducción de uno de los principales actores del sector tecnológico. En medio de este panorama, el ejecutivo presentó su renuncia al cargo.

Según informó Reuters, el directorio mantuvo una reunión para analizar si aparta a Huang del cargo. La deliberación se produjo después de que distintos medios publicaran información sobre relaciones personales del ejecutivo que derivaron en una investigación interna y en un examen legal externo.

La compañía no respondió de inmediato a las consultas de Reuters sobre el encuentro ni comunicó una decisión respecto a su CEO. Por lo tanto, hasta el momento, no existe un anuncio oficial sobre su eventual salida.

Sin embargo, poco después, la fabricante de chips, la empresa más valiosa del mundo en este momento, anunció "una transición en su dirección ejecutiva" por la cual su CEO y fundador, Jensen Huang, dejará el cargo.

La reacción bursátil fue inmediata. Los papeles de Nvidia llegaron a perder más de 8% en las operaciones posteriores al cierre, mientras que en las primeras operaciones europeas del jueves también registraron fuertes retrocesos. La caída volvió a poner en evidencia la influencia que tiene la empresa sobre el mercado tecnológico estadounidense debido a su tamaño y a su participación en el negocio de los procesadores para inteligencia artificial.

Por qué el directorio de Nvidia analizó la continuidad de Jensen Huang

La discusión sobre el futuro de Huang se originó a partir de publicaciones del Wall Street Journal y otros medios sobre dos relaciones extramatrimoniales atribuidas al ejecutivo. Una de ellas involucraría a una empresaria vinculada con una compañía de Singapur que, según reportes citados por medios estadounidenses, está bajo sospecha de tener conexiones con los servicios de inteligencia de China.

El propio Huang habría reconocido una relación personal con esa empresaria. La situación motivó una investigación interna de Nvidia para determinar si existieron conflictos de intereses, riesgos para la información de la compañía o posibles consecuencias vinculadas con sus relaciones comerciales.

Posteriormente, el New York Times informó sobre una segunda relación, esta vez con una empleada de Nvidia que reportaba al CEO. Esas publicaciones ampliaron el alcance de la revisión sobre su conducta y llevaron al directorio a reconsiderar su posición.

El episodio también modificó el escenario interno de la empresa. El domingo anterior, el directorio había expresado su confianza en Huang y en el equipo de conducción, pero las nuevas informaciones precedieron a la reunión en la que se evaluó su continuidad.

De acuerdo con Reuters, Nvidia cuenta con 11 integrantes en su directorio y sus estatutos permiten remover al CEO con o sin causa mediante el voto de la mayoría de los directores. Sin embargo, no se informó que se haya alcanzado una decisión definitiva.

Jensen Huang quedó "en la cuerda floja" como CEO de Nvidia

La falta de un sucesor definido agrega incertidumbre sobre Nvidia

Jensen Huang fundó Nvidia en 1993 junto con Chris Malachowsky y Curtis Priem. Desde entonces, permaneció al frente de la compañía durante más de tres décadas y se convirtió en una de las principales figuras de la industria de los semiconductores.

El ejecutivo, de 63 años, posee aproximadamente el 3,6% de las acciones de la empresa. Su participación accionaria y su protagonismo en las decisiones estratégicas explican parte de la atención que genera cualquier posibilidad de un cambio en la conducción.

Uno de los interrogantes para los inversores es quién podría reemplazarlo. Nvidia no tiene un sucesor claramente definido ante el mercado. Entre los nombres mencionados por analistas aparecen:

Colette Kress, directora financiera de la compañía

Ian Buck, ejecutivo vinculado con el negocio de centros de datos

No obstante, la empresa no confirmó candidatos ni anunció un proceso formal de reemplazo.

La eventual salida de Huang también abriría interrogantes sobre la continuidad de la estrategia comercial y tecnológica, las relaciones con los principales clientes y el desarrollo de las próximas generaciones de procesadores.

Cómo impactó la crisis de Nvidia en las acciones tecnológicas

La reacción del mercado no quedó limitada a Nvidia. La caída de sus acciones se trasladó a los futuros de los principales índices estadounidenses, especialmente al Nasdaq 100, que concentra una elevada participación de compañías tecnológicas.

Sin embargo, el comportamiento de las empresas vinculadas con la inteligencia artificial fue dispar. AMD y Broadcom registraron subas en las operaciones extendidas, mientras que CoreWeave, una compañía especializada en infraestructura de computación en la nube para IA, llegó a retroceder más de 6%.

La diferencia entre los movimientos respondió, en parte, a la posición que ocupa cada empresa dentro del negocio. AMD y Broadcom compiten en distintos segmentos del mercado de semiconductores y podrían beneficiarse de cambios en las decisiones de compra de los clientes. CoreWeave, en cambio, tiene una exposición directa a la expansión de los centros de datos y a las inversiones necesarias para sostener la infraestructura de inteligencia artificial.

La dimensión financiera de Nvidia amplifica el efecto de sus movimientos bursátiles. La compañía tiene una capitalización cercana a los 4 billones de dólares, por lo que una variación pronunciada de su cotización puede repercutir en los índices y en los fondos de inversión con fuerte exposición a las grandes tecnológicas.

De acuerdo con las estimaciones difundidas por Reuters, la pérdida de valor de mercado acumulada desde que comenzó la crisis de liderazgo rondaba los 600.000 millones de dólares.

El negocio de inteligencia artificial y la importancia de Nvidia

La preocupación de los inversores también está relacionada con el lugar que ocupa Nvidia en la cadena de desarrollo de la inteligencia artificial.

La compañía se convirtió en el principal proveedor de unidades de procesamiento gráfico (GPU) utilizadas para entrenar y ejecutar modelos de IA. Sus chips son empleados por grandes empresas tecnológicas, operadores de centros de datos, proveedores de servicios de computación en la nube y desarrolladores de software.

Su posición no depende exclusivamente de la fabricación de procesadores. Nvidia desarrolló un ecosistema que incluye software, herramientas de programación y redes de interconexión para centros de datos. Entre sus principales activos se encuentra CUDA, una plataforma que permite a los desarrolladores utilizar sus GPU para realizar tareas de computación paralela.

Ese conjunto de productos y servicios contribuyó a consolidar su posición frente a competidores y generó una dependencia tecnológica en numerosas empresas que utilizan sus procesadores.

Por eso, un eventual cambio en la conducción podría tener consecuencias que exceden la cotización de sus acciones. Los inversores buscan determinar si una salida de Huang modificaría las prioridades de inversión, el calendario de lanzamiento de nuevos productos o las relaciones comerciales que la compañía mantiene con sus principales clientes.

Al mismo tiempo, el crecimiento de Nvidia está relacionado con los desembolsos que realizan empresas como:

Microsoft

Amazon

Google

Meta

Esas inversiones para ampliar sus capacidades de procesamiento y construir nuevos centros de datos constituyen uno de los principales motores de la demanda de sus chips.

La investigación también involucra los negocios de Nvidia con China

La situación de Huang se desarrolla en un contexto de mayor atención sobre las operaciones de Nvidia con China y las restricciones estadounidenses a la exportación de tecnología avanzada.

La posible vinculación de una de las personas mencionadas en las publicaciones periodísticas con actividades de inteligencia china incorporó una dimensión geopolítica al conflicto. El foco de las autoridades estadounidenses está puesto en determinar si existieron operaciones que pudieran comprometer información sensible o facilitar el acceso de empresas chinas a tecnología restringida.

El caso también generó pedidos de explicaciones por parte de legisladores estadounidenses, que buscan obtener información sobre las relaciones comerciales de Nvidia y las circunstancias que rodearon los vínculos personales atribuidos a su CEO.

La empresa, por su parte, inició una revisión interna y sostuvo que no tenía motivos para considerar que se hubieran comprometido secretos comerciales o información vinculada con la seguridad nacional, según los reportes publicados por Associated Press.

La cuestión es relevante porque Nvidia ocupa un lugar central en la disputa tecnológica entre Estados Unidos y China, especialmente por el control de los procesadores avanzados que se utilizan para desarrollar sistemas de inteligencia artificial.

Los resultados del 17 de noviembre, otra referencia para el mercado

En este escenario, los inversores también estarán atentos a la presentación de resultados trimestrales de Nvidia, prevista para el 17 de noviembre.

El informe permitirá conocer la evolución de los ingresos, la rentabilidad y las perspectivas de la compañía, con especial atención al negocio de centros de datos, que concentra una parte sustancial de su actividad.

Las previsiones sobre la demanda de procesadores y las inversiones de los grandes proveedores de servicios en la nube serán otros de los datos relevantes para evaluar la continuidad del crecimiento.

La publicación de los resultados se producirá en medio de la incertidumbre sobre la conducción de la empresa. Mientras no exista una definición oficial del directorio, el mercado deberá evaluar dos cuestiones diferentes: la evolución del negocio de inteligencia artificial y las consecuencias que podría tener un eventual reemplazo de Huang en la estrategia de Nvidia.

Por ahora, la compañía no anunció la salida de su director ejecutivo ni confirmó quién podría sucederlo. La resolución de la investigación interna y las próximas comunicaciones del directorio serán determinantes para conocer cómo continúa la crisis de conducción en uno de los principales protagonistas del auge de la inteligencia artificial.