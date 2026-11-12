Jensen Huang y Nvidia: del pionero de las GPU al dominio de la IA y la crisis de liderazgo

Hijo de un ingeniero químico y una maestra de escuela, pasó su infancia entre Taiwán y Tailandia antes de que su familia lo enviara a EEUU

Jensen Huang presentó su renuncia irrevocable como presidente, director general ejecutivo y miembro del directorio de Nvidia el 12 de noviembre de 2026. Con efecto inmediato, abandonó la empresa que cofundó hace 33 años y que convirtió en la compañía más valiosa del mundo, con una capitalización bursátil superior a los cinco billones de dólares.

La salida no fue voluntaria ni planificada. Se produjo en medio de un escándalo que mezcla infidelidades conyugales, presunto espionaje chino y una investigación de seguridad nacional que sacudió al sector tecnológico global.

Quién es Jensen Huang y cómo llegó a fundar Nvidia

Jensen Huang nació el 17 de febrero de 1963 en Taipéi, Taiwán. Hijo de un ingeniero químico y una maestra de escuela, pasó su infancia entre Taiwán y Tailandia antes de que su familia lo enviara a los nueve años a vivir con parientes en el estado de Washington, Estados Unidos.

Sus familiares, con buena intención pero sin dominar el idioma, lo inscribieron junto a su hermano mayor en el Oneida Baptist Institute, una academia religiosa de Kentucky pensada para jóvenes con problemas de conducta. Creían que se trataba de un internado prestigioso. El joven Huang se adaptó, sobrevivió en ese ambiente difícil y, cuando sus padres finalmente se radicaron en Oregon, ingresó a la Aloha High School, donde saltó dos grados y se recibió a los 16 años.

Obtuvo su licenciatura en ingeniería eléctrica con los más altos honores en Oregon State University en 1984 y su maestría en la misma disciplina en Stanford University en 1992. En Oregon conoció a Lori Mills, con quien se casó en 1985 y tuvo dos hijos. Su carrera profesional arrancó en AMD, donde diseñó microprocesadores, y continuó en LSI Logic, donde conoció a Chris Malachowsky y Curtis Priem.

El 5 de abril de 1993, los tres ingenieros se sentaron en una mesa del restaurante Denny's de Berryessa Road, en San José, California, y bosquejaron en una servilleta el plan de negocios de lo que sería Nvidia. Huang cumplía exactamente 30 años ese día. El capital inicial fue de 40.000 dólares.

Cómo Nvidia pasó de los videojuegos a dominar la inteligencia artificial

La idea original de Nvidia era fabricar chips gráficos en 3D para computadoras personales, un mercado en expansión impulsado por los videojuegos. La compañía salió a cotizar en bolsa el 22 de enero de 1999 y ese mismo año lanzó la GeForce 256, considerada la primera unidad de procesamiento gráfico (GPU) en el sentido moderno del término.

Pero la jugada que redefinió el destino de la empresa fue la creación de Cuda (Compute Unified Device Architecture), una plataforma de software que permitió usar las GPU para cálculos de propósito general, mucho más allá del terreno gráfico. Cuda fue concebida en 2004 y lanzada en 2007. Nvidia invirtió más de mil millones de dólares en su desarrollo durante los primeros años. Muchos analistas de la época consideraron la apuesta excesiva. El tiempo demostró que fue la decisión más inteligente en la historia del sector de semiconductores.

Para 2015, Cuda se orientaba cada vez más hacia la aceleración de cargas de trabajo de aprendizaje automático y redes neuronales artificiales. Cuando ChatGPT detonó la fiebre global por la inteligencia artificial en 2022, Nvidia ya les llevaba años de ventaja a todos sus competidores. La arquitectura Hopper (H100) y luego Blackwell la convirtieron en el proveedor indispensable de la infraestructura de IA a nivel mundial.

Los números lo prueban. Los ingresos del año fiscal 2026 de Nvidia alcanzaron los 215.900 millones de dólares, un 65% más que el año anterior. Los ingresos por centros de datos sumaron unos 194.000 millones de dólares. En junio de 2024, la compañía tocó los tres billones de capitalización bursátil y ejecutó un split de acciones de 10 por 1.

En octubre de 2025 se convirtió en la primera empresa cotizada en superar los cinco billones de dólares. En el mercado de GPU discretas, Nvidia alcanzó una participación del 94% en el cuarto trimestre de 2025, según Jon Peddie Research. En aceleradores de IA mantiene alrededor del 80% frente al 7% o menos de AMD, su principal rival.

Qué estilo de liderazgo hizo de Jensen Huang una figura única en Silicon Valley

Durante más de tres décadas, Jensen Huang fue una anomalía en el mundo corporativo. Mientras la mayoría de los directores generales ejecutivos de las grandes tecnológicas se rodeaban de capas de gerencias intermedias y reuniones individuales semanales, Huang dirigía Nvidia con una estructura organizacional deliberadamente plana. Tenía entre 40 y 60 reportes directos, sin reuniones individuales programadas, con un estilo que él mismo definía como "piloto en el fuego".

Su filosofía era simple y brutal: la información tiene que fluir rápido, las decisiones tienen que tomarse rápido y quien no pueda operar a ese ritmo no tiene lugar en la compañía. Su icónica campera de cuero negra, presente en cada conferencia y cada aparición pública, se convirtió en uno de los símbolos más reconocibles de la industria tecnológica global, comparable a los jeans y el cuello de tortuga negro de Steve Jobs.

Por qué Jensen Huang confesó sus infidelidades ante todos los empleados de Nvidia

El 9 de noviembre de 2026, Jensen Huang envió un memorando interno a todos los empleados de Nvidia. "Fui infiel a mi esposa. Mis acciones la lastimaron a ella y a nuestros hijos. No hay excusa para lo que hice. Lo siento profundamente", escribió el director general ejecutivo. La confesión fue directa, sin eufemismos ni intentos de minimizar el daño.

Lo que parecía una crisis estrictamente personal pronto reveló dimensiones mucho más graves. Según The New York Times y fuentes de inteligencia estadounidenses, una de las relaciones extramaritales de Huang fue con Alice Huang (sin vínculo familiar con él), una ejecutiva china que dirigía Megaspeed International, una empresa de infraestructura de inteligencia artificial con sede en Singapur.

Funcionarios de inteligencia de Estados Unidos creen que Alice Huang fue reclutada por el Ministerio de Seguridad del Estado de China para operar como agente de influencia en el sector tecnológico occidental. Megaspeed había adquirido unos 4.800 millones de dólares en chips de Nvidia a lo largo de dos años. Tanto las autoridades estadounidenses como las singapurenses investigan si esos chips fueron desviados de manera ilegal hacia China, en violación de los controles de exportación vigentes.

The New York Times también informó que Huang mantuvo una relación paralela con Kimberly Powell, vicepresidenta de salud de Nvidia y subordinada directa suya. Esa segunda relación generó preocupaciones adicionales sobre gobernanza corporativa y conflictos de interés dentro de la compañía. Según The Verge, ambos fueron vistos juntos en un hotel de San José durante la conferencia GTC de Nvidia en marzo de 2026. Los rumores sobre esa relación circulaban hace tiempo en la empresa, en parte porque Powell no contaba con antecedentes en el área de salud o ciencias.

Alice Huang junto a Jensen Huang.

Qué investigan el FBI y el Congreso de Estados Unidos sobre Nvidia

La dimensión geopolítica del caso convierte este escándalo personal en una crisis con consecuencias potencialmente sistémicas para toda la industria de semiconductores. El Departamento de Justicia y el FBI abrieron sus propias investigaciones sobre la presunta desviación de chips Nvidia hacia China a través de Megaspeed International.

En el Congreso surgieron demandas bipartidistas de investigaciones formales. El líder de la mayoría del Senado, John Thune, declaró públicamente que los legisladores querían responder "de manera seria" a las amenazas contra la seguridad nacional. Tres presidentes de comités de la Cámara de Representantes solicitaron a Huang que compareciera en una sesión informativa a puertas cerradas, programada para el 18 de noviembre de 2026.

Los senadores demócratas Elizabeth Warren y Chris Coons enviaron una carta al secretario de Estado Marco Rubio, al secretario de Comercio Howard Lutnick y al jefe de Gabinete de la Casa Blanca Stephen Miller para exigir la preservación de todos los documentos relacionados con Nvidia.

Nvidia, por su parte, contrató al estudio del ex fiscal federal Joon Kim, que en 2021 investigó las acusaciones de acoso sexual contra el gobernador de Nueva York Andrew Cuomo, para llevar adelante una investigación independiente sobre la conducta de Huang.

La pregunta que nadie en Washington quiere responder en público es cuánta información sensible sobre la hoja de ruta tecnológica de Nvidia pudo haber llegado a manos del gobierno chino a través de estas relaciones.

Quién quedó a cargo de Nvidia tras la renuncia de Jensen Huang

Tras una reunión de emergencia del directorio en la noche del 11 de noviembre de 2026, Jensen Huang presentó su renuncia como presidente, director general ejecutivo y miembro del directorio el 12 de noviembre, con efecto inmediato. Con su salida se cerró un ciclo de 33 años de conducción ininterrumpida en una empresa que nunca había tenido otro director ejecutivo.

El directorio designó a Colette Kress, vicepresidenta ejecutiva y directora financiera de Nvidia desde 2013, como directora general ejecutiva interina. Kress mantiene simultáneamente su cargo de CFO mientras se lleva adelante la búsqueda de un sucesor permanente. Harvey C. Jones asumió como nuevo presidente del directorio. "El directorio tiene plena confianza en Colette y en el equipo de liderazgo, y esperamos que las operaciones de la compañía, los compromisos con los clientes y la hoja de ruta de productos continúen sin interrupción", declaró Jones en el comunicado oficial.

La reacción del mercado fue inmediata. Las acciones de Nvidia cayeron un 13% tras la renuncia de Huang. Las de AMD, principal competidor en el mercado de chips de IA, se dispararon aproximadamente un 13% durante la misma semana.

El presidente Donald Trump, que mantenía una relación cercana con Huang, lo había defendido el lunes al calificarlo como "un tipo honorable" que "hizo un trabajo increíble por nuestro país". Pero para el miércoles por la noche, la Casa Blanca ya no intervenía en la decisión del directorio.

Qué futuro le espera a Nvidia sin el visionario que la construyó

A pesar de la turbulencia en el liderazgo, la hoja de ruta tecnológica de Nvidia permanece intacta por ahora. Las GPU Blackwell (B200/GB200) están en distribución y la versión Blackwell Ultra (serie B300) fue anunciada en GTC 2025. La arquitectura de próxima generación, denominada Rubin, entró en producción completa en mayo de 2026 y en despliegue en septiembre del mismo año. Ofrece 50 petaflops de rendimiento de IA en FP4, es decir, 2,5 veces más que Blackwell. La versión Rubin Ultra, con 100 petaflops, está planificada para 2027.

La competencia, mientras tanto, intenta aprovechar el momento. AMD lanzó sus aceleradores MI350X y MI355X para competir directamente con los productos Blackwell de Nvidia. La serie MI400, esperada para 2026-2027, promete un salto de rendimiento de diez veces.

Sin embargo, según analistas citados por Yahoo Finance, la fortaleza del entorno de desarrollo Cuda y las relaciones consolidadas de Nvidia con los principales proveedores de servicios en la nube hacen que la compañía siga siendo, con alta probabilidad, la líder abrumadora del mercado de aceleradores de IA en el mediano plazo.

La pregunta central que se hace hoy el mundo tecnológico no es si Nvidia sobrevivirá a Jensen Huang, sino quién será capaz de conducir a la empresa más poderosa de la era de la inteligencia artificial sin el visionario que la levantó desde cero. Esa decisión, que el directorio deberá tomar en las próximas semanas o meses, podría ser la más determinante para el futuro de la tecnología global en la próxima década.