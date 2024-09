La empresa Nvidia perdió un 14% en las tres sesiones transcurridas desde que presentó unos resultados que no cumplieron las elevadas expectativas.

Las acciones de la empresa informática Nvidia se desplomaron un 9,5%, aniquilando 278.900 millones de dólares en la mayor pérdida de valor jamás registrada por una acción estadounidense. La empresa perdió un 14% en las tres sesiones transcurridas desde que presentó unos resultados que no cumplieron las elevadas expectativas.

Cuatro semanas después de que las acciones estadounidenses se desplomaran en medio de una huida mundial de los activos de riesgo, los fabricantes de chips desataron otra oleada de ventas de acciones cuando un par de analistas del sector reavivaron la preocupación de que la manía en torno a la inteligencia artificial (IA) hubiera ido demasiado lejos.

Las acciones de Nvidia perdieron otro 2% en las últimas operaciones después de que el Departamento de Justicia de EE.UU. enviara citaciones a la compañía y a otras empresas en busca de pruebas de que el fabricante de chips violó las leyes antimonopolio.

Hubo otras razones para el sombrío comienzo de un mes históricamente volátil para las acciones. La preocupación por el crecimiento de China sacudió los mercados de materias primas, desde el petróleo hasta el cobre. Los datos del sector manufacturero de EE.UU. fueron escasos y mostraron un repunte de los precios pagados, una señal potencialmente preocupante para los halcones de la inflación.

Pero lo que más catalizó la caída de las tecnológicas fueron las nuevas advertencias de que la promesa de la inteligencia artificial de reconfigurar las economías mundiales estaba lejos de cumplirse, lo que dificultaba la justificación de las elevadas valoraciones.

Esa fue la esencia de las opiniones expresadas en comentarios de JPMorgan Asset Management y BlackRock Investment Institute. Michael Cembalest, presidente de estrategia de mercado e inversión de JPAM, advirtió de que el gasto en IA no estará justificado a menos que empiece a aumentar la demanda de servicios de IA por parte de empresas ajenas al sector tecnológico. Para Jean Boivin, responsable de BlackRock Investment, "se necesita paciencia" antes de que la IA despegue, un proceso de "años, no trimestres".

Caída de acciones de empresas tecnológicas

Estas advertencias no son nuevas. Las acciones de Alphabet se vieron afectadas en julio después de que informara de un aumento del gasto en IA sin prometer un aumento proporcional de los beneficios, lo que provocó una rotación de las grandes tecnológicas.

Sin embargo, las dos últimas advertencias se produjeron en un mercado que se recuperó a finales de agosto, a punto de batir récords, en gran medida por la promesa de que la economía estadounidense no se derrumbará antes de que la Reserva Federal recorte las tasas a finales de este mes.

El índice Cboe Voalitlity se disparó por encima de 20, mientras que el S&P 500 cayó más de un 2%, con todos los sectores a la baja salvo dos. Al igual que a principios de agosto, las ventas se extendieron a otros activos. El petróleo cayó un 4% y los rendimientos de los bonos del Tesoro bajaron en busca de refugio.

El daño causado en el sector de los chips fue considerable, con la mayor caída del índice de semiconductores de Filadelfia desde marzo de 2020. Intel, cuyas acciones son las segundas de peor rendimiento en el índice de semiconductores de Filadelfia este año, cayó un 8,8%.

El fabricante de equipos de chips Applied Materials Inc (AMAT) cayó un 7%. Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM), el mayor fabricante de chips por contrato del mundo, cayó aproximadamente lo mismo.

"Aparte de las grandes empresas tecnológicas que compran entre ellas, no hemos visto que la IA se haya extendido realmente por toda la economía", afirmó Paul Nolte, estratega de mercado y gestor de patrimonios de Murphy & Sylvest Wealth Management.

"Aún queda mucho por saber sobre la rentabilidad de todo este gasto. Y si nos remontamos a la era de las puntocom, los primeros ganadores de Internet no siempre fueron los ganadores finales. Todavía no estamos en un punto, en términos de valoraciones, en el que me gustaría comprar esta caída", agregó.

Aunque la caída del mercado del 5 de agosto sacudió a los inversores de todo el mundo, la renta variable se recuperó casi de inmediato, sumando más de un 5% hasta finales de mes. La propia Nvidia estuvo entre los líderes de ese repunte, pero como la Reserva Federal señaló inequívocamente que tiene intención de recortar las tasas, el repunte fue especialmente amplio.

El calendario a corto plazo promete algunas publicaciones de datos económicos clave, especialmente el informe de nóminas de EE.UU. del viernes, que consolidarán las apuestas sobre la senda de la Fed. Pero habrá que esperar tres semanas para que se confirme.

"Con la renta variable muy alejada de los mínimos de agosto, a medida que nos adentramos en un periodo bien conocido de debilidad estacional, y con la primera bajada de tasas ampliamente esperada y posiblemente ya descontada, no es demasiado sorprendente ver cierta disminución del riesgo mientras los inversores esperan más datos/claridad", Christopher Jacobson, codirector de estrategia de derivados de Susquehanna International Group.