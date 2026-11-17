La actualización permite interpretar consultas complejas, cruzar varias búsquedas y presentar resultados con imágenes, tablas y enlaces a sitios web

La manera de encontrar información en Google Search atraviesa una nueva transformación. Con la incorporación de Gemini 4 Hydrogen, el buscador suma capacidades de inteligencia artificial que permiten procesar pedidos más elaborados y ofrecer resultados adaptados a lo que necesita saber cada usuario.

Esta evolución profundiza una tendencia que Google ya había iniciado con la incorporación de inteligencia artificial en su buscador.

La actualización modifica la experiencia de búsqueda: ya no hace falta reducir una consulta a unas pocas palabras clave. Es posible describir una situación, incluir varias condiciones o plantear distintas preguntas dentro de un mismo pedido. El sistema utiliza ese contexto para interpretar qué información resulta relevante y elaborar una respuesta que reúna los datos necesarios.

El cambio apunta a que el buscador pueda resolver consultas que antes requerían varias búsquedas independientes y una revisión manual de diferentes páginas. Una posibilidad que ya había comenzado a desarrollarse con el Modo IA de Google, diseñado para responder preguntas complejas y matizadas.

Qué cambia al buscar información con Gemini 4 Hydrogen

Una de las novedades está relacionada con la capacidad del modelo para interpretar el sentido de una consulta, más allá de las palabras utilizadas. Esto incluye:

Pedidos muy específicos

Preguntas extensas

Textos que contienen errores tipográficos

Así, el usuario puede formular una necesidad con sus propias palabras sin tener que conocer de antemano los términos exactos que debería introducir en el buscador. La inteligencia artificial intenta reconocer el objetivo de la consulta y encontrar información que responda a ese propósito.

Cuando el pedido abarca varios temas, Gemini 4 Hydrogen también puede desarrollar una investigación en distintas direcciones. Para hacerlo, identifica los componentes de la pregunta y activa búsquedas paralelas, en lugar de limitarse a una única consulta general. Se trata de una capacidad que también formó parte de las novedades de Gemini 3 y su integración con el buscador de Google.

Luego, integra los resultados en una respuesta conjunta. El sistema también puede mostrar enlaces a otras páginas web para que los usuarios amplíen la información o consulten directamente las fuentes.

Tablas, imágenes y herramientas para organizar las respuestas

La incorporación de inteligencia artificial también cambia la presentación de los resultados. Google podrá utilizar distintos formatos según el tipo de información que requiera cada consulta. En lugar de ofrecer únicamente explicaciones escritas, el buscador podrá incorporar:

Imágenes que acompañen los contenidos.

Apartados temáticos para ordenar la información.

Tablas que permitan comparar características y alternativas.

Herramientas específicas para trabajar sobre consultas que necesitan un desarrollo más detallado.

Esta modalidad puede resultar útil, por ejemplo, al evaluar una compra. En vez de abrir varias páginas para revisar las características de cada producto, el usuario podrá acceder a una comparación organizada en una tabla y consultar sus principales diferencias en un mismo lugar.

De esta forma, la respuesta busca funcionar como una síntesis de la información encontrada, sin eliminar la posibilidad de visitar los sitios web que aparecen como referencia.

El español también está incluido en la actualización de Google

Las mejoras alcanzan a los idiomas disponibles en el modo IA. El español forma parte de las lenguas contempladas y la actualización apunta a que el sistema pueda reconocer mejor los matices de las preguntas y el contexto en el que se formulan.

Esto amplía las posibilidades de utilizar consultas redactadas de manera natural, con explicaciones y detalles propios de cada situación, sin depender exclusivamente de frases breves o palabras clave.

La actualización se encuentra disponible en todo el mundo para los usuarios de Google Search. Su utilización no exige contratar una suscripción paga ni acceder a un plan adicional.

Cómo funciona la búsqueda simultánea de Gemini

Una de las tecnologías que permite procesar consultas complejas es la denominada query fan-out. Este mecanismo divide una pregunta amplia en varias búsquedas relacionadas y las ejecuta en simultáneo para reunir información sobre diferentes aspectos de un mismo tema.

Por ejemplo, si una persona pregunta cómo recuperar un césped invadido por malezas, el sistema puede generar consultas adicionales sobre herbicidas, métodos para eliminar yuyos sin productos químicos y formas de evitar que vuelvan a crecer. Así, en lugar de depender de una única búsqueda, reúne información desde distintos enfoques para elaborar una respuesta más completa.

Con Gemini 4 Hydrogen, Google busca mejorar este procedimiento mediante capacidades de razonamiento que permiten identificar los subtemas relevantes y encontrar enlaces relacionados con la consulta original.