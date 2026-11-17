Una seguidilla de caídas y fallos en sistemas estratégicos de Estados Unidos pone en jaque la seguridad digital de dependencias oficiales clave

La red de comunicaciones internas de la NSA, la agencia de inteligencia más poderosa de Estados Unidos, sufrió una caída y permanece fuera de servicio. El sistema afectado se llama NSA Net y es el canal que permite a miles de empleados intercambiar información altamente clasificada.

La noticia suma inquietud en Estados Unidos, luego de la falla que paralizó todos los vuelos en el país el viernes pasado y los reportes de fallas en bancos del lunes.

La interrupción fue confirmada por seis fuentes familiarizadas con el caso, según reportó CNN. Hasta ahora, la agencia no logró restablecer el servicio por completo.

La NSA implementó un sistema de llegadas escalonadas para organizar el ingreso de su personal mientras investiga qué provocó la falla. El objetivo es determinar el alcance del problema y descartar posibles causas maliciosas, aunque por el momento no hay indicios de que haya sido un ciberataque.

La caída de NSA Net no es un problema menor. Se trata de la columna vertebral de las comunicaciones internas de una agencia que maneja información de seguridad nacional clasificada como ultrasecreta.

Cómo afecta la caída de la red a las comunicaciones con Trump

Donald Trump se encuentra actualmente de gira por Asia. El presidente estadounidense está en Filipinas y tiene previsto viajar este miércoles a China.

Allí mantendrá conversaciones con el presidente chino, Xi Jinping, y con el mandatario ruso, Vladimir Putin. Son reuniones de alto nivel diplomático que requieren información de inteligencia actualizada en tiempo real.

Sin embargo, dos funcionarios consultados por CNN -uno en actividad y otro retirado- aseguraron que la interrupción de NSA Net no afecta la capacidad de transmitir información urgente al presidente. El Gobierno cuenta con múltiples sistemas de redundancia y redes de respaldo diseñadas específicamente para mantener comunicaciones seguras con el mandatario mientras viaja a bordo del Air Force One.

Esos sistemas funcionan de manera independiente a NSA Net y permanecen operativos.

Una seguidilla de fallas tecnológicas que preocupa en Estados Unidos

La caída de la red de la NSA no es un incidente aislado. Se suma a otros problemas tecnológicos graves registrados en las últimas semanas.

El viernes pasado, una falla en los sistemas de la Administración Federal de Aviación (FAA) paralizó todos los vuelos a nivel nacional durante horas. Miles de servicios fueron demorados o cancelados.

La FAA identificó el origen del problema en un único enrutador ubicado en Arkansas. Un solo componente defectuoso bastó para tumbar el sistema de control de tráfico aéreo del país.

Días antes, una interrupción masiva en los productos de Microsoft dejó a usuarios de distintas partes del mundo sin acceso al correo electrónico de Outlook y a las reuniones de Teams. El apagón afectó tanto a empresas privadas como a organismos gubernamentales que dependen de esas herramientas.

Qué significa esta cadena de incidentes para la seguridad nacional

Hasta el momento, no hay evidencia de que ninguna de estas fallas -ni la de la NSA, ni la de la FAA, ni la de Microsoft- haya sido provocada por un ciberataque.

Las autoridades estadounidenses insisten en que se trata de problemas técnicos no relacionados entre sí. Fallas de hardware, errores de configuración o vulnerabilidades no detectadas en sistemas complejos.

Sin embargo, la secuencia de incidentes volvió a poner en evidencia un problema estructural. Los servicios esenciales de Estados Unidos -desde la aviación civil hasta las comunicaciones de inteligencia- dependen de infraestructuras tecnológicas que pueden colapsar por razones técnicas y, potencialmente, representar un riesgo grave para la seguridad nacional.

La caída de NSA Net, en particular, expone la vulnerabilidad de un sistema que maneja información clasificada de máxima sensibilidad. Aunque existan redes de respaldo para el presidente, miles de empleados de la agencia quedaron temporalmente desconectados de su principal canal de comunicación interna.

La NSA no emitió comentarios públicos sobre el incidente. La agencia mantiene silencio mientras continúa trabajando para restablecer el servicio y determinar qué falló exactamente en NSA Net.