Un router desató el peor caos aéreo de EEUU en años y dejó varados a millones de pasajeros

El incidente tecnológico en puntos clave reveló graves fallas estructurales y obligó a revisar de urgencia el funcionamiento del tráfico aéreo

La suspensión de vuelos en Estados Unidos tiene un responsable: un router defectuoso instalado por L3Harris, proveedor de sistemas de comunicación de la FAA. El fallo técnico provocó el caos aéreo más grave de los últimos años en el país.

El problema estalló el viernes por la noche. Las autoridades suspendieron todo el tráfico aéreo de manera abrupta. Millones de pasajeros quedaron varados en aeropuertos de costa a costa.

Este lunes por la mañana, hora europea, los retrasos y cancelaciones aún continuaban. La operativa no logró normalizarse por completo. Las terminales seguían colapsadas de viajeros que intentaban reorganizar sus planes.

El timing no pudo ser peor: Estados Unidos atraviesa el fin de semana de Acción de Gracias, cuando la demanda de vuelos suele batir récords anuales.

Qué equipo falló y dónde estaba instalado

Sean Duffy, secretario de Transportes, confirmó que los investigadores estudian routers específicos. Los equipos problemáticos están instalados en Arkansas y Texas. Ambos son piezas clave del sistema de control aéreo nacional.

L3Harris, la empresa responsable, provee tecnología de comunicación a la FAA desde hace años. Un solo componente defectuoso bastó para tumbar todo el sistema. La magnitud del colapso evidenció la fragilidad de la infraestructura.

Las autoridades analizan tres hipótesis principales. La primera apunta a un error humano durante la operación. La segunda señala una instalación incorrecta del equipo. La tercera considera que los routers eran defectuosos desde su fabricación.

Trump apuntó contra Biden por el estado de la infraestructura

El presidente Donald Trump rompió el silencio este domingo. Acusó sin rodeos a Joe Biden de dejar una situación imposible en el sistema de control aéreo del país.

Trump responsabilizó a la gestión anterior por la falta de modernización. Según su visión, años de desatención derivaron en esta crisis. El Gobierno ya pidió más fondos al Congreso para actualizar los controles.

El secretario Duffy reconoció que los sistemas actuales no están al nivel que debería tener una potencia como Estados Unidos. La infraestructura de control aéreo arrastra décadas de postergación en inversiones críticas.

Miles de pasajeros todavía sufren las consecuencias

El caos no se limitó a los aeropuertos. Durante el domingo, miles de estadounidenses abarrotaron terminales de autobuses que conectan las principales ciudades. La irregularidad en los vuelos los obligó a buscar alternativas terrestres.

Las filas en las estaciones se extendieron por horas. Muchos viajeros decidieron cancelar sus planes festivos. Otros intentaban llegar a destino por cualquier medio disponible.

Las aerolíneas trabajaban contrarreloj para reprogramar vuelos. Los hoteles cercanos a aeropuertos reportaron ocupación completa. El impacto económico del desastre aún se está calculando.

La crisis expuso una realidad incómoda: el país más poderoso del mundo depende de equipos obsoletos para mantener su cielo operativo. La pregunta ahora es cuánto tardará en llegar la inversión que evite nuevos colapsos.