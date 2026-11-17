La investigación por la salida del empresario inició una crisis financiera e institucional en la firma y sumó presiones regulatorias en EEUU

Jensen Huang quiere volver a dirigir Nvidia. El fundador y exdirector ejecutivo de la compañía tecnológica manifestó públicamente que aceptaría retomar el cargo si la junta directiva lo considera conveniente. Sus declaraciones llegaron semanas después de una salida abrupta que todavía genera controversia dentro y fuera de Silicon Valley.

En un comunicado difundido este martes, Huang reconoció que cometió "errores graves" tanto en su vida personal como en decisiones empresariales. El empresario pidió disculpas por las dificultades que provocó dentro de la compañía y aseguró que asumirá las consecuencias de sus actos mientras colabora con la investigación independiente en curso.

El mensaje del fundador llegó después de que numerosos empleados, inversores, socios comerciales y clientes le pidieran que regrese al puesto de CEO. "Sería un honor responder a estos llamados y regresar como CEO", expresó Huang en su declaración.

Sin embargo, dejó en claro que la decisión final no depende de él. El directorio de Nvidia tiene la última palabra sobre su eventual reincorporación.

El mensaje de Jensen Huang tras su escandalosa salida de Nvidia

El directorio de Nvidia mantiene las puertas cerradas

A pesar de la disposición mostrada por Huang, el directorio de la compañía no tiene previsto por ahora devolverle el cargo. Fuentes cercanas a la junta directiva confirmaron a Reuters que no se evaluó todavía su reincorporación como director ejecutivo.

Esa información trascendió incluso antes de que el fundador manifestara públicamente su intención de regresar. La compañía mantiene como prioridad esclarecer los hechos que derivaron en su salida.

Mientras tanto, Colette Kress, directora financiera de Nvidia, continúa al frente de la compañía de manera interina. El directorio inició un proceso de selección para encontrar un reemplazante permanente, en el que se considerarán candidatos tanto internos como externos, lo que sugiere que la puerta para Huang podría no reabrirse pronto.

La incertidumbre sobre el liderazgo se da en un momento crítico para Nvidia. La empresa es uno de los pilares de la revolución de la inteligencia artificial y sus procesadores son fundamentales para el desarrollo de esta tecnología.

Trump, Musk y una campaña con 180.000 firmas

El caso de Jensen Huang no se limita a una disputa corporativa. El fundador recibió muestras de apoyo de distintas figuras del sector tecnológico y del ámbito político estadounidense.

El presidente Donald Trump expresó públicamente que no tendría inconvenientes con el regreso de Huang a Nvidia. Esa declaración amplificó la presión sobre el directorio de la compañía.

Además, importantes referentes de Silicon Valley se pronunciaron a favor de darle una nueva oportunidad al empresario. Elon Musk y Tim Sweeney, CEO de Epic Games, figuran entre quienes respaldaron su regreso.

Una campaña impulsada para solicitar la reincorporación de Huang ya reunió más de 180.000 firmas. Las adhesiones provienen de empleados actuales y antiguos de Nvidia, clientes corporativos y otros actores de la industria tecnológica.

Sin embargo, todo este respaldo no ha modificado hasta ahora la postura del directorio. La junta directiva mantiene en suspenso cualquier decisión mientras avanza la investigación sobre los motivos de su salida.

El Congreso quiere respuestas sobre seguridad nacional

La controversia empresarial escaló al ámbito político. Legisladores estadounidenses buscan conocer más detalles sobre el caso y sus posibles implicancias para la seguridad nacional.

Huang aceptó participar en una entrevista ante comisiones del Congreso prevista para el próximo 1 de diciembre. Comparecerá ante tres comisiones de la Cámara de Representantes.

Los congresistas quieren obtener información sobre varios aspectos: las relaciones personales del fundador, sus contactos con autoridades de Washington y los negocios de Nvidia con China. Este último punto resulta especialmente sensible.

Las autoridades estadounidenses investigan los posibles vínculos de Alice Huang, una exdirectiva de la empresa de computación en la nube Megaspeed, con los servicios de inteligencia chinos, un tema que podría afectar la operación de Nvidia en mercados estratégicos.

La audiencia del 1 de diciembre será clave para entender qué papel jugó el fundador en las relaciones comerciales de la compañía con el gigante asiático. También ayudará a determinar si existen riesgos de seguridad vinculados con la tecnología que Nvidia comercializa.

Nvidia crea un comité de seguridad en medio de la tormenta

Este martes, mientras crecía la presión sobre el caso Huang, Nvidia anunció la creación de un comité permanente encargado de supervisar sus políticas de seguridad nacional.

El organismo también controlará el cumplimiento de las restricciones estadounidenses a la exportación de tecnología. Estará presidido por Suzanne Nora Johnson, integrante del directorio.

El comité contará con especialistas externos en seguridad nacional, legislación y comercio internacional. Su función será supervisar los mecanismos de control de la compañía, especialmente en lo relacionado con la comercialización de procesadores avanzados que podrían tener aplicaciones militares o de inteligencia.

La decisión de crear este organismo no es casual. Llega en un momento en que Washington endureció los controles sobre la venta de tecnología sensible a China y otros países considerados adversarios.

Nvidia necesita demostrar ante las autoridades estadounidenses que sus operaciones cumplen con todas las regulaciones vigentes. El nuevo comité busca reforzar esa imagen de cumplimiento normativo.

Un escándalo que ya costó u$s700.000 millones

La crisis de liderazgo en Nvidia no solo generó ruido mediático y político. También tuvo consecuencias económicas devastadoras para la compañía y el sector tecnológico.

Según Reuters, desde que comenzó el escándalo, Nvidia perdió más de u$s700.000 millones en valor de mercado. Es una cifra que supera el PBI de muchos países desarrollados.

La caída no afectó solo a Nvidia. Otras empresas vinculadas con el desarrollo de infraestructura para inteligencia artificial también sufrieron pérdidas en sus cotizaciones.

Los inversores observan con inquietud la falta de claridad sobre el futuro de la compañía. La incertidumbre respecto al liderazgo se suma a preocupaciones sobre posibles restricciones regulatorias.

Por ahora, el regreso de Jensen Huang sigue sin estar definido. Aunque dejó en claro que estaría dispuesto a recuperar su puesto, la decisión dependerá de la junta directiva. El directorio deberá evaluar tanto las consecuencias del escándalo como el futuro de una de las compañías más importantes de la industria tecnológica mundial.