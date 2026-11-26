Si Starmind cumple sus promesas, SpaceX habrá creado una tercera vía entre los centros de datos terrestres de la IA y el edge computing

La Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos (FCC, sigla en inglés) le dio a SpaceX, la empresa aeroespacial del magnate sudafricano-estadounidense Elon Musk, la primera autorización de la historia para desplegar hasta un millón de satélites dedicados a la computación en órbita baja terrestre. La red, llamada Starmind, funcionará como un conjunto de centros de datos espaciales pensados para atender la demanda de procesamiento de la inteligencia artificial (IA).

La decisión se conoció el 25 de noviembre de 2026 a través de la orden DA 26-1273 de la Oficina Espacial de la FCC. Pese a la oposición formal de Amazon, de Viasat y de la Sociedad Astronómica Americana, el regulador rechazó todas las objeciones y aprobó el plan con condiciones. SpaceX tiene que poner en órbita el primer satélite antes de noviembre de 2033 y completar el millón para noviembre de 2040. Si no cumple esos plazos, el permiso queda sin efecto.

Los satélites usarán enlaces ópticos láser hacia la constelación Starlink como canal principal de comunicación. Los enlaces de radiofrecuencia en banda Ka quedarán como respaldo para la gestión y la seguridad de las operaciones. Por primera vez, un organismo federal estadounidense habilita la computación orbital a escala masiva.

Qué dijo la FCC al aprobar Starmind

El presidente de la FCC, Brendan Carr, enmarcó la autorización en la competencia global por el liderazgo en inteligencia artificial. Según el funcionario, Estados Unidos avanza de manera decisiva para que esta tecnología de vanguardia genere oportunidades, impulse la inversión y entregue beneficios duraderos para su población.

En otra declaración, Carr afirmó que la medida abre una frontera nueva y audaz para la infraestructura de computación necesaria para el crecimiento estadounidense. El mensaje fue directo. Washington no piensa ceder terreno en la carrera tecnológica, en especial frente a China.

Qué plazos tiene que cumplir SpaceX

La orden no es un cheque en blanco. La FCC fijó un calendario de despliegue obligatorio con cuatro etapas:

Noviembre de 2033 : lanzamiento del primer satélite Starmind.

: lanzamiento del primer satélite Starmind. 2035 : 100.000 satélites en órbita, es decir, el 10% de la constelación.

: 100.000 satélites en órbita, es decir, el 10% de la constelación. 2038 : 500.000 satélites desplegados.

: 500.000 satélites desplegados. Noviembre de 2040: el millón completo.

El incumplimiento de cualquiera de estas metas anula la autorización. En otras palabras, SpaceX tiene 14 años para fabricar y lanzar una cantidad de satélites que multiplica varias veces todo lo que la humanidad puso en órbita desde el Sputnik.

Dónde volarán los satélites y cómo se comunicarán

Los satélites operarán en órbitas de entre 500 y 1.002 kilómetros de altitud, con inclinaciones de 30 grados y también en órbitas heliosincrónicas. Estarán distribuidos en capas orbitales de hasta 50 kilómetros de espesor.

La comunicación principal no pasará por antenas tradicionales sino por láseres de alta velocidad que conectarán cada satélite con la red Starlink ya existente. Esa constelación funcionará como infraestructura de retransmisión hacia la Tierra.

El espectro radioeléctrico autorizado se limita a bandas Ka de respaldo y emergencia. El enlace descendente usará de 18,8 a 19,3 GHz y el ascendente, de 28,6 a 29,1 GHz. Ese canal de radiofrecuencia se usará solo para telemetría, seguimiento y comando cuando haga falta.

El esquema le permite a SpaceX aprovechar la inversión que ya hizo en Starlink y sumar una nueva capa de negocio sobre la misma red. Los detalles técnicos están en la página oficial del proyecto.

Cómo es un satélite Starmind por dentro

Cada unidad tiene dimensiones llamativas. Con una envergadura de entre 70 y 75 metros y una altura desplegada de 20 a 30 metros, el satélite supera en sección transversal a la Estación Espacial Internacional.

La energía proviene de un panel solar de 210 kW. Con esa fuente, cada satélite alcanza una potencia de cómputo pico de 250 kW y un promedio de 175 kW.

El procesamiento se basa en la plataforma Vera Rubin de Nvidia, anunciada en agosto de 2026, que integra 72 GPU Rubin, 36 CPU Vera, interconexión NVLink y unidades de procesamiento de datos BlueField-4. En la práctica, cada satélite equivale a un rack de servidores terrestre con 72 chips de Nvidia.

Los satélites operarán a una altitud de entre 500 y 1.002 kilómetros. La comunicación principal se hará mediante enlaces ópticos láser con la red Starlink, mientras que la banda Ka quedará como canal de respaldo.

Para disipar el calor del procesamiento, cada unidad lleva un radiador líquido desplegable de 160 metros cuadrados.

Dónde se fabricarán los satélites

Para sostener semejante escala, SpaceX construye la Gigasat Factory en Bastrop, Texas, donde planea fabricar miles de satélites de IA a partir de fines de 2027.

La compañía también cerró un contrato con la alemana Singulus Technologies para el suministro de equipos de fabricación de celdas solares de hetero unión. La primera línea de producción está prevista para el primer semestre de 2027. iProfesional ya había anticipado el proyecto cuando Musk presentó la solicitud.

Por qué la IA necesita salir de la Tierra

Para entender Starmind hay que dimensionar el problema que intenta resolver. La demanda de cómputo para IA crece más rápido que la capacidad de construir centros de datos convencionales.

El caso de xAI, la empresa de inteligencia artificial de Musk, sirve de ejemplo. Su clúster Colossus se levantó en apenas 122 días con 100.000 GPU Nvidia H100 y luego se duplicó a 200.000 en otros 92 días para entrenar el modelo Grok 3. Su antecesor, Grok 2, se había entrenado con solo 8.000 GPU. A mediados de 2026, las instalaciones de xAI sumaban cerca de 1 gigavatio de capacidad de cómputo para IA.

Los centros de datos terrestres chocan con límites cada vez más duros. Según la consultora Arthur D. Little, los nuevos proyectos enfrentan colas de hasta siete años para obtener conexión eléctrica, escasez de agua y una resistencia regulatoria en aumento.

La Agencia Internacional de Energía estimó que los mayores centros de datos de IA en construcción podrían consumir tanta electricidad como dos millones de hogares. A su vez, el consumo de agua de los centros de datos en Estados Unidos podría pasar de unos 17.000 millones a cerca de 80.000 millones de galones anuales para 2028.

Qué ventajas ofrece procesar datos en órbita

La propuesta de SpaceX ataca esos cuellos de botella de manera directa. En órbita heliosincrónica, los satélites reciben luz solar de forma casi permanente, lo que elimina la dependencia de redes eléctricas congestionadas.

Además, el calor de los procesadores se disipa en el vacío espacial. Según la compañía, eso reduce el gasto energético de refrigeración en un orden de magnitud frente a las instalaciones terrestres, sin chillers, torres de enfriamiento, ventiladores ni sistemas de refrigeración seca. El debate sobre los centros de datos en el espacio también fue analizado por el Foro Económico Mundial.

Por qué Amazon se opuso al proyecto

La aprobación no llegó sin resistencia. En marzo de 2026, Amazon, a través de su división satelital Kuiper Systems, presentó ante la FCC una petición de 17 páginas para que se rechazara por completo la solicitud de SpaceX.

En ese documento, Amazon describió a Starmind como "una ambición elevada más que un plan real". Recordó que la FCC históricamente rechazó solicitudes especulativas, conceptuales o incompletas y sostuvo que desplegar un millón de satélites podría llevar "siglos".

Las objeciones se apoyaron en tres argumentos:

La solicitud carecía de detalles técnicos y de seguridad críticos.

y de seguridad críticos. SpaceX intentaba acaparar altitudes orbitales entre 500 y 2.000 kilómetros para bloquear a la competencia .

. El proyecto implicaba riesgos inaceptables de colisión, fallas en la disposición final de los satélites y peligro de víctimas ante reentradas descontroladas.

Cómo respondió la FCC a las críticas de Amazon

El presidente de la FCC le contestó a Amazon sin rodeos. Le dijo que debería concentrarse en ordenar su propia casa, con sus propios lanzamientos y su propia constelación satelital, en lugar de preocuparse por los demás.

Carr remarcó que Amazon estaba unos 1.000 satélites por debajo del objetivo de despliegue que le correspondía ante la FCC para julio de 2026.

La disputa va más allá de lo regulatorio. Con Starmind, SpaceX deja de competir solo con otros proveedores de Internet satelital y se posiciona frente a los gigantes terrestres del mercado global de servidores de acceso remoto (computación en la nube, en la jerga informática), que son Microsoft, Google y la propia Amazon. Es un negocio que mueve cientos de miles de millones de dólares por año y que hasta ahora dependía por completo de infraestructura en tierra firme.

Qué riesgo de basura espacial plantea Starmind

La escala de Starmind despierta preocupaciones legítimas. Un estudio del profesor Hugh Lewis, de la Universidad de Birmingham, analizó 16 mega constelaciones planificadas y concluyó que seis de ellas, incluida Starmind, podrían llegar a un estado de "desbordamiento".

Ese escenario corresponde al llamado síndrome de Kessler. Los fragmentos de un choque provocan nuevas colisiones en una cascada imposible de controlar. Si ocurriera, ciertas bandas orbitales podrían quedar inutilizables durante décadas.

La FCC aprobó el plan de mitigación de desechos solo para los satélites que operen por debajo de los 600 kilómetros. Para los que vuelen más alto, SpaceX había pedido enviarlos al final de su vida útil a "órbitas de disposición terrestre u órbitas heliocéntricas", en lugar de la reentrada atmosférica habitual. El regulador denegó ese pedido por falta de información y exigió un plan definitivo antes de habilitar despliegues en esas altitudes.

Por qué protestan los astrónomos

La Sociedad Astronómica Americana (AAS) advirtió sobre el impacto en la investigación científica. Señaló que la luz reflejada por los satélites, el calor residual que interfiere con los telescopios infrarrojos y las emisiones de radio podrían convertirse en un desperdicio del dinero que los contribuyentes invirtieron en observatorios de todo el mundo.

La entidad también criticó que la licencia no incluya requisitos formales de coordinación con la comunidad científica.

Qué impacto ambiental tendrá el proyecto

En materia ambiental, la FCC tomó una postura discutida. Calificó como "especulativas y no respaldadas en el expediente" las preocupaciones sobre la contaminación atmosférica que provocaría la reentrada de satélites, entre ellas los posibles efectos del óxido de aluminio sobre la capa de ozono.

Además, el regulador invocó un cambio de política adoptado en octubre de 2026 que exime a las actividades espaciales de la revisión ambiental prevista en la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA). El argumento es que esas operaciones ocurren fuera del territorio estadounidense. La interpretación sienta un precedente que podría facilitar futuras aprobaciones de mega constelaciones.

Qué otras autorizaciones obtuvo SpaceX de la FCC

La autorización de Starmind se suma a una serie de aprobaciones recientes. En octubre de 2026, la FCC habilitó a SpaceX a desplegar 15.000 satélites de nueva generación para ofrecer 5G directo a celulares.

Meses antes, la compañía había pedido permiso para una constelación de hasta 100.000 satélites Starlink de tercera generación.

El peso de Starlink en las finanzas de la empresa también explica estas apuestas. El segmento de conectividad generó ingresos por 11.387 millones de dólares, según los datos difundidos antes de la salida a bolsa de SpaceX.

Qué significa Starmind para la Argentina y América latina

Desde la región, la noticia tiene más de una lectura. América latina es consumidora neta de servicios de nube de las grandes tecnológicas estadounidenses. Cualquier cambio en el mercado de computación en la nube impactará en precios, disponibilidad y latencia de los servicios que usan empresas, gobiernos y usuarios.

Al mismo tiempo, Starlink ya tiene una presencia fuerte en la Argentina, lo que convierte a Starmind en una extensión natural de una red que ya forma parte de la conectividad local.

La aparición de centros de datos orbitales también obliga a repensar la competencia por las inversiones en infraestructura de IA. La Patagonia, por ejemplo, busca posicionarse como polo de centros de datos gracias a su clima frío y su potencial en energías renovables.

Mientras tanto, los operadores locales modernizan sus instalaciones para atender las exigencias del cómputo acelerado.

Qué dudas quedan sobre la viabilidad de Starmind

Las dudas son tan grandes como la ambición. Fabricar y lanzar un millón de satélites en menos de 14 años es un desafío logístico sin precedentes, incluso para una compañía con la capacidad de producción y lanzamiento de SpaceX.

Los riesgos de basura espacial, el impacto sobre la astronomía y la viabilidad económica del modelo siguen en discusión. La propia FCC reconoció de manera implícita esas incertidumbres al condicionar el permiso a plazos estrictos y postergar decisiones sobre la disposición de los satélites en órbitas altas.

Si Starmind cumple sus promesas, SpaceX habrá creado una tercera vía entre los centros de datos terrestres y el edge computing, con capacidad de procesamiento escalable y sin las restricciones de energía, agua y espacio físico que frenan a sus competidores. La empresa dejaría de ser solo un proveedor de lanzamientos y conectividad para convertirse en un actor central de la infraestructura de IA.

Lo que ya ocurrió es que el 25 de noviembre de 2026 la computación dejó de ser, al menos en los papeles regulatorios, un asunto exclusivamente terrestre. Falta saber si la realidad técnica y económica acompaña la apuesta.