La compañía quedó en el centro de la polémica cuando informó que había activado su chatbot Gemini para muchos alumnos de primaria y secundaria

Google enfrenta una resistencia creciente en las escuelas de Estados Unidos. Varios distritos quieren que la inteligencia artificial deje de aparecer en las búsquedas de sus alumnos y advierten que buscarán otras opciones si la compañía no ofrece una solución permanente.

¿Qué hizo el distrito escolar de Los Ángeles con la IA de Google?

La medida más resonante llegó desde Los Ángeles. El distrito de la ciudad desactivó los resúmenes con inteligencia artificial de Google, conocidos como AI Overview, en los dispositivos que entrega a sus estudiantes. Con medio millón de alumnos matriculados, es el distrito escolar más grande que toma una decisión de este tipo.

Los resúmenes de AI Overview llegaron a la Argentina y a más de cien países en 2024, con soporte en español.

¿Por qué Google tiene tanto peso en las aulas de Estados Unidos?

Google es el principal proveedor de tecnología educativa del país. Además de las Chromebooks de bajo costo, las notebooks más usadas por los estudiantes, sus aplicaciones como Google Docs y Classroom se volvieron esenciales para el trabajo en clase, las tareas y la comunicación entre alumnos y docentes. Por eso, la llegada de la inteligencia artificial a esos productos pone en tensión un vínculo que parecía sólido.

El buscador sumó además el Modo IA, que Google lanzó oficialmente en la Argentina en octubre de 2025 y que ofrece respuestas más detalladas en texto, voz e imagen.

¿Qué temen las escuelas de la inteligencia artificial?

Las escuelas ven un rechazo creciente hacia la tecnología. Empezó con los smartphones y el tiempo frente a la pantalla, y ahora apunta a la IA, ante el temor de que los estudiantes la usen para que piense por ellos.

La compañía, con sede en Mountain View, California, quedó en el centro de la polémica en agosto, cuando informó que había activado su chatbot Gemini para muchos alumnos de primaria y secundaria que usan Google Classroom, su sistema de gestión del aprendizaje.

La apuesta de Google por Gemini en el ámbito educativo no es nueva, ya que a fines de 2025 abrió su asistente a estudiantes con una propuesta gratuita por un año.

¿Por qué Google dio marcha atrás y qué sigue sin resolver?

A principios de noviembre, Google anunció que retrocedía con esa decisión: serán los administradores quienes activen, de forma individual, las funciones que quieran ofrecer a sus alumnos. Sin embargo, el cambio no atiende el principal reclamo de los colegios, que es poder usar Google sin inteligencia artificial.

La empresa presentó el ajuste como una forma de dar más opciones a las escuelas, pero sostiene que no puede separar ambas tecnologías. Chris Phillips, vicepresidente de Educación de Google, explicó a The New York Times que la búsqueda y la IA están "profundamente integradas".

¿Qué reclaman los empleados de Google?

A comienzos de mes, cientos de trabajadores de la compañía firmaron una petición para que la dirección permita a las escuelas desactivar las funciones de IA "sin interrumpir su capacidad de usar la búsqueda en su conjunto". Además, advirtieron que la política podría dar la impresión de que Google penaliza a los centros que no quieren utilizar inteligencia artificial.

¿Qué alternativa ofrece Google a los colegios?

Google asegura que comparte el objetivo de padres y docentes, que es ayudar a los alumnos a aprender, y reconoce la preocupación de que los chicos deleguen en la IA tareas que deberían hacer por sí mismos. Como respuesta, anunció una herramienta piloto de aprendizaje guiado que acompañará a los estudiantes paso a paso en la resolución de problemas complejos, en lugar de darles la respuesta directa. Todavía no está disponible, y mientras tanto los centros evalúan otras opciones.

Mientras tanto, la compañía sigue promoviendo Gemini entre los universitarios, con un año gratis de su plan pro y más almacenamiento,