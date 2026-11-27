Transferencias, tarjetas y códigos QR modificaron la forma de vender y administrar la liquidez, pero la adopción de medios digitales avanzó más rápido

Hay transformaciones que no comienzan en un directorio ni en un plan de inversión. Empiezan en el mostrador, cuando un cliente pregunta si puede pagar con QR o avisa que hará una transferencia. Así se digitalizaron buena parte de los cobros de las pymes argentinas: por presión de la demanda, necesidad de liquidez y facilidad de acceso, antes que por una estrategia tecnológica integral.

El cambio ya tiene escala sistémica. En junio de 2026, los pagos con transferencia iniciados mediante QR alcanzaron 108,2 millones de operaciones, 75,4% más que un año antes, según el Banco Central de la República Argentina. Durante 2025, cada adulto realizó en promedio 30 pagos electrónicos mensuales y se registraron 18 pagos electrónicos por cada extracción de efectivo, frente a 10 en 2024, de acuerdo con el Informe de Inclusión Financiera del BCRA. El efectivo no desapareció, pero dejó de organizar por sí solo la vida comercial.

Una adopción por acumulación

La fotografía específica de las pymes confirma que no hubo un reemplazo lineal de un medio por otro. El Informe de Cobros en Pymes 2026, elaborado por Getnet y Somos Pymes y realizado por Taquión sobre 517 decisores de empresas, encontró que el 82% cobraba mediante transferencias, el 74% aceptaba tarjetas, el 72% seguía utilizando efectivo y el 58% recibía pagos con QR. Además, el 68% operaba con más de una solución de cobro.

Ese mapa describe una caja híbrida. La pyme no abandonó el efectivo para elegir una billetera: agregó opciones y decide cuál utilizar según el cliente, el costo, la promoción o el plazo de acreditación. Incluso existen diferencias territoriales. El QR era utilizado por el 69% de las empresas relevadas en el Interior y por el 59% en el AMBA, mientras que el link de pago mostraba mayor penetración en el área metropolitana.

El pago ya es parte de la venta

El primer impacto es comercial. En el mismo relevamiento, la transferencia apareció como la forma de pago preferida por los clientes tanto en compras presenciales, con el 35% de las respuestas, como online, con el 50%. Para una pyme, aceptar esa preferencia reduce una fricción en el momento decisivo de la venta. También extiende el negocio más allá del local: un link, un botón o un QR permiten cobrar desde una tienda online, una red social o una conversación de mensajería.

El segundo impacto está en la caja financiera. La acreditación inmediata mejora la disponibilidad de fondos y reduce el manejo físico de dinero, pero el cobro digital no es gratuito ni simple por definición. Entre las pymes que utilizaban varias soluciones, el 52% elegía cada día según los costos. El 41% prefería esperar algunos días para pagar menos comisión. Y el 43% reconocía dudas sobre la comisión efectiva; el 36%, sobre el costo de las cuotas; y el 34%, sobre retenciones, impuestos y percepciones, según el mismo informe.

Néstor Arranz - crédito Cedida por el autor

La brecha está detrás del mostrador

La paradoja más relevante aparece en la administración. Aunque la caja está ampliamente digitalizada, el 54% de las empresas encuestadas afirmó no tener sus cobros conectados con ningún sistema y trabajar solo con terminales físicas. Apenas el 21% los integraba con un sistema de gestión o ERP y el 16% con la conciliación contable.

Esto marca la diferencia entre aceptar tecnología y transformarse con ella. Un pago digital deja un registro, pero si ese dato no se vincula con la factura, el stock, el canal de venta, la comisión y el costo financiero, la empresa puede seguir conciliando manualmente y desconociendo el margen neto de cada operación. La caja se vuelve digital; la decisión empresarial, no necesariamente.

El BID sostiene que los pagos digitales pueden abrir el acceso al comercio no presencial de las mipymes y funcionar como puerta de entrada a otros servicios financieros, incluido el crédito. Pero ese potencial depende de la interoperabilidad, la confianza y la capacidad de convertir las transacciones en información útil.

También exige una precisión: digitalizar un cobro no formaliza por sí solo una empresa ni demuestra que aumenten sus ventas. Reduce fricciones y produce trazabilidad; el resultado económico depende de cómo se integra ese recurso al negocio.

La primera etapa de los pagos digitales en Argentina resolvió el acceso: cobrar con el celular dejó de ser excepcional. La segunda será menos visible y más exigente. Consistirá en ordenar costos, conciliar canales y utilizar la información de cada transacción para administrar liquidez, rentabilidad y riesgo. La verdadera frontera ya no separa al efectivo del QR. Separa a las empresas que cobran digitalmente de aquellas que, además, aprendieron a gestionar en digital.

(*) Director de Neurolab 360