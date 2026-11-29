Un estudio del MIT puso nombre al costo oculto de delegar el pensamiento en la IA. De acuerdo a los resultados, se convierte en asunto de Estado

El costo de delegar cada vez más volumen de trabajo a la inteligencia artificial está pasando a ser preocupante. Coincidiendo con el tercer aniversario de ChatGPT, una comisión de expertos franceses emitió el informe "Proteger sin obstaculizar: vulnerabilidades en la era de la IA generativa", que deja al desnudo las consecuencias de la tecnología digital, extendiéndolas a la IA generativa.

El documento pone el foco en las vulnerabilidades más críticas a las que se exponen a diario los usuarios de chatbots, asistentes virtuales con IA o incluso juguetes con IA. El objetivo del informe es prevenir estos riesgos y mitigar su impacto.

Puntualmente, a la IA generativa le bastaron dos años y medio para llegar al 40% de penetración. Por su parte el smartphone necesitó cinco años, las redes sociales ocho e internet quince. Por edades, la brecha es clara. Según GfK, la usa el 77% de los internautas de 16 a 24 años y el 41% de los mayores de 65.

De delegar a depender: el costo oculto del ChatGPT

Los neurocientíficos lo llaman "deuda cognitiva". El término, popularizado por un estudio del MIT Media Lab, define con ello el efecto acumulado de delegar tareas cognitivas en un asistente de IA. Como la deuda financiera, ofrece liquidez inmediata, pero cobra intereses más tarde, en forma de competencias que nunca llegan a desarrollarse, señalan desde Business Insider.

Los investigadores colocaron sensores EEG a estudiantes mientras escribían redacciones. La conectividad cerebral disminuía en proporción directa a la ayuda externa que recibían: el grupo que escribía sin ayuda mostró las redes neuronales más fuertes y extendidas, mientras que el grupo que usó ChatGPT registró hasta un 55% menos de conectividad. Los que usaron un buscador quedaron en un punto intermedio, con entre un 34% y un 48% menos, según la banda de frecuencia.

La parte más reveladora llegó cuando los investigadores intercambiaron los grupos. Los estudiantes que pasaron de usar el modelo de lenguaje a escribir sin ayuda mostraron una conectividad neuronal más débil. En cambio, quienes usaban el modelo por primera vez tuvieron un pico de conectividad en todas las bandas de frecuencia, lo que sugiere que integrar las respuestas de la IA con sus propias ideas les exigía un esfuerzo mental extra. Es decir, el problema no es tanto usar la IA como usarla antes de haber pensado.

Sin embargo en sus 18 recomendaciones, la comisión evita la prohibición. En su lugar, propone regular la antropomorfización y la adulación para proteger la autonomía de decisión y la salud mental; crear una política nacional de educación en IA que refuerce el espíritu crítico; someter los sistemas a evaluaciones independientes antes y después de llegar al mercado; y dar a las autoridades y a investigadores acreditados acceso a los datos de entrenamiento, uso y monetización de los modelos.

La pregunta que el informe deja flotando para reguladores, educadores y empresas no es si la IA generativa aumenta la productividad, porque lo hace. La pregunta es quién pagará la parte de la factura que no se cobra en token.