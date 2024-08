Sin dudas las aerolíneas low cost o de bajo costo son un gran recurso para los fanáticos de los viajes que quieren conocer el mundo sin tener mucho dinero. Pero muchas veces los límites con el peso de equipaje que puede llevarse en estos vuelos o el costo de sumar una valija, vuelve esa ventaja en algo inexistente.

Es decir, muchas veces las personas están dispuestas a hacer el viaje con menor comodidad o sin consumir comidas o bebidas. Pero si deben llevar equipaje más allá de un bolso de mano o valija carry on, el costo del pasaje aumenta tanto que ya no tiene sentido elegir una low cost y es más conveniente pagar un pasaje en una de las aerolíneas tradicionales.

Claro que, los viajeros más avezados, saben todos los trucos para "achicar" el equipaje lo más posible o para viajar en aerolíneas low cost sin pagar demás por la valija. A continuación, los mejores consejos de expertos en viajes.

Cómo llevar más equipaje en las aerolíneas low cost sin pagar dinero extra

La pareja protagonista de la cuenta de Instragram especializada en turismo @sinturbulencias mostró algunos de los mejores trucos para ahorrar el costo del equipaje y llevar más cosas en la cabina del avión.

"Hay algo mejor que viajar?? Sí! Viajar gastando poco, no? Por eso compartimos algunos tips que fuimos aprendiendo a medida que viajamos con este tipo de aerolíneas. Quizás no sea lo más cómodo, pero la billetera nos lo agradecerá ;)" escribieron los influencers en turismo.

¿Cuáles son sus principales tips?

Llevar puesta más ropa que de costumbre

"Las aerolíneas estarán a la expectativa de que te excedas en el tamaño o los kilos de tu mochila. Pero no en lo que llevás puesto. Elegir la vestimenta con la que vas a volar, tiene que ser toda una estrategia: lo más pesado siempre va puesto, y si tenés pantalones con muchos bolsillos es ideal", explicaron los titulares de la "comunidad turbulenta" de Instagram.

Otro dato de estos expertos en turismo es que las riñoneras siempre suelen pasar desapercibidas al embarcar, por lo que allí se pueden incluir algunos ítems y así hacer espacio en la mochila o carry-on.

También es posible al viajar "subir al avión con ropa en la cintura al estilo Mamushka", en capas, en lugar de llevar un solo buzo o sweter. "Y esa ropa, si lleva cosas en los bolsillos, también es válido", añadieron.

Llenar la almohadilla para cuello con ropa

"Llevar un cuello viajero a priori puede parecer una carga más, pero el tip de rellenarlo con ropa es un gran truco" para ingresar más cosas en los viajes por aerolíneas low cost.

Llevar ropa en una almohada

Más aún, como los aviones permiten llevar almohadas para descansar durante los viajes, los especialistas en turismo apuntan que también se la puede rellenar con ropa y así no ocupar tanto lugar en la valija. "Vas a tener unos cuantos kilos más asegurados", dicen en Sin Turbulencia.

El video tenía alrededor de 113 mil me gusta solo en Instagram, aunque algunos comentarios criticaron los trucos para viajar en aerolíneas low cost y dijeron que no funcionan para llevar más ítems y peso de lo que permiten estas compañías de viajes, y no pagar demás.

Trucos para comprar pasajes en aerolíneas low cost

JetSMART y Flybondi son dos aerolíneas low cost que operan en el mercado de turismo argentino y regional

Las aerolíneas low cost o de bajo costo son algunas de las compañías en auge en el plano del turismo, ya que permiten a sus consumidores viajar a los principales destinos con poco dinero.

A nivel mundial, Vueling o Level son algunas de las aerolíneas low cost más conocidas. En la Argentina operan Jet-Smart y la local Flybondi. Pero no solo realizan viajes de cabotaje (dentro del territorio nacional) sino que Flybondi vuela también a San Pablo, Florianópolis y Río de Janeiro (Brasil), mientras que JetSmart lo hace también a Brasil y a Santiago de Chile.

Ya de por si, los tickets para viajes en estas compañías suelen ser al menos un 15% más económicos que los de las aerolíneas tradicionales. Pero además es conveniente conocer las mejores fechas para viajar, ya que los valores bajan fuera de temporada de turismo y allí se pueden conseguir verdaderas oportunidades.

En las aerolíneas low cost los pasajes no valen lo mismo todos los días, ni todas las horas, sino que hay fuertes diferencias en temporada alta y baja, y los costos suben a medida que se va llenando el avión. Por ejemplo, luego de las vacaciones de invierno, en agosto y septiembre, los precios bajan y empiezan a ser muy convenientes en la comparación entre las aerolíneas low cost y, por ejemplo, Aerolíneas Argentinas.

Entonces, el primer consejo para conseguir pasajes baratos en aerolíneas de bajo coste es elegir cuidadosamente la fecha, no comprar vuelos para el fin de semana que es cuando más demanda hay, etc.

En segundo lugar, siempre que se pueda reservar el boleto con anticipación, será mas barato.

Otro secreto es comprar cualquier agregado al pasaje durante la reserva, porque sale más barato que llevar una valija y pedir agregar equipaje en el mismo aeropuerto. Del mismo modo, no es caro comprar asiento para que toda la familia este junta, pero en el momento de embarcar sí es más costoso pretender eso en las aerolíneas low cost.

Por último, las dos aerolíneas low cost que operan en la Argentina tienen también clubes de descuento para quienes viajen seguido. Si es el caso, no solo conviene suscribirse a estos clubes para turismo, sino que además de esta manera se recibirán de primera mano por email cualquier descuento o promoción que la compañía realice en el destno o la ruta que cada socio del club suele tomar.

Con todos estos consejos de expertos en viajes y los recursos que promueven para viajeros frecuentes las compañías aerocomerciales, ya podrás aprovechar las ofertas de pasajes de aerolíneas low cost y conocer interesantes destinos para el turismo sin pagar mucho dinero.