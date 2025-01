Vacacionar con la carpa y la mochila se puso de moda debido a su asociación con el contacto con la naturaleza. San Martín de Los Andes, Bariloche, Villa La Angostura, Junín de Los Andes, Villa Pehuenia, El Bolsón, son destinos ideales para hacer camping. Desde iProfesional te acercamos cinco lugares para tener en cuenta en este verano 2025.

Piedra Mala Camping

Se encuentra a orillas del lago Paimún, a 60 km de Junín de los Andes por la ruta provincial 61, de ripio, que se interna rumbo al límite con Chile. El trayecto de por sí es un plus, porque dentro del Parque Nacional Lanín serpentea entre coihues y notros hasta llegar al borde del majestuoso espejo de agua. Se trata de un camping organizado que cuenta con los siguientes servicios: mesa, fogón, baños con duchas de agua caliente, proveeduría para comprar alimentos básicos y comedor para compartir el espacio (sobre todo si hay mal tiempo).

El Camping Piedra Mala cuenta con equipamiento como un importante comedor comunitario

También cuenta con bajada para lancha, wifi y dormis estilo glamping agreste, para quienes no andan con equipamiento encima. Las tarifas para personas de 6 a 12 años cuesta $6.000 y mayores de 12 años $8.000. La tarifa no incluye duchas y wifi.

Puerto Pucará

Ubicado en el extremo opuesto a San Martín de los Andes del lago Lácar, muy cerca del Nonthuea, a 52 km por ruta provincial 48, que lleva al Paso Internacional Hua Hum. Los bosques anteceden a la protegida playa orientada hacia los amaneceres.

Cuenta con un trailer sanitario con baños, pero no hay servicio de agua caliente ni duchas. Si se cuenta con un margen de días se puede visitar la cascada de Chachin y también hacer un trekking de 13 km en total hasta Ruca Ñire.

Camping Lago Falkner

Se trata de una parada obligada de la Ruta de los Siete Lagos, a 47 kilómetros de San Martín de los Andes por la ruta 40. Y hasta se puede llegar en colectivo que va y viene a Villa La Angostura. El lugar cuenta 80 parcelas de acampe disponibles y recibe motorhome y casillas. También hay luz en espacios comunes, baños y duchas con energía renovable y un generador eléctrico que se prende por la tarde - noche para que puedan cargar equipos. Hay espacio para picnic a la orilla del lago, bajada de lancha, despensa, fogones comunitarios, parrillas y quincho.

Cobra por noche $12.000 por persona y el auto $3.000. Para pasar el día $6.000 y auto por el día $2.000. Hay tarifa para residentes de San Martín de los Andes por acampe a $6.000 y diurno a $3.000. De 0 a 5 años sin costo y de 6 a 12 años 50% off. El horario de check in es a las 11 am y de check out a las 10 am. Cabe recordar que las 80 parcelas de acampe disponibles se van ocupando a medida que llegan mochileros, motorhomes y casillas, hasta completar.

Camping Nonthué

Se encuentra ubicado el parque nacional Lanín, a 36 kilómetros del centro de San Martín, en la intersección de los lagos Lácar y Nonthué. Ofrece actividades de kayak, pesca con permiso, juegos al aire libre y mate a cualquier hora. Cuenta con fogones y mesas, hay trailer sanitario con baño y ducha, agua potable y electricidad solamente en proveeduría para cargar dispositivos. Se pueden alquilar parrillas y en el almacén hay venta de snack, galletitas, carbón, leña, hielo, gaseosa y agua; no comida elaborada. Además, no hay señal de teléfono ni internet.

El camping Nonthué queda cerca de San Martín de los Andes

Camping Lago Hermoso

Unos 35 km luego de San Martín de los Andes, por la Ruta Nacional 40, hacia Villa la Angostura, hay un camino de ripio que lleva a las playas de canto rodado, angostas, en suave desnivel y aguas de amable temperatura. El acampe es en la propia costa, con muelle y acceso a la cascada de río Hermoso. Las tarifas vigentes para este año son las siguientes: acampe por día por persona es de $15.000 (el horario de salida es a las 11). Para pasar el día (hasta las 20) es de $5.000 por persona y el auto, $5.000. Los menores de 10 años y mayores de 70 años no pagan.