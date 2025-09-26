La aerolínea española World2Fly obtuvo autorización para sumar a Argentina en su red internacional, ampliando su presencia en la región

La aerolínea española World2Fly, perteneciente al grupo Iberostar y enfocada en vuelos chárter, recibió luz verde del Gobierno de Javier Milei para incorporar al país en sus rutas internacionales, donde ya conecta con Colombia, Cuba y México.

Los detalles de la autorización

La medida quedó oficializada en la Disposición 33/2025, publicada en el Boletín Oficial y firmada por Hernán Adrián Gómez, de la Subsecretaría de Transporte Aéreo.

Según el texto publicado por Clarín, la aerolínea podrá ofrecer "servicios regulares de transporte internacional de pasajeros y cargas, de forma combinada, en rutas que incluyan puntos de España, de Europa y de Argentina, con regreso".

Desde la Subsecretaría aclararon que la autorización se enmarca en convenios bilaterales que permiten a empresas extranjeras operar vuelos internacionales desde y hacia Argentina.

"La empresa acreditó los recaudos legales y administrativos exigidos por la normativa vigente para prestar los servicios requeridos", señalaron.

Un perfil de la compañía

World2Fly, con sede en Palma de Mallorca y fundada en 2020, ha expandido rápidamente su red internacional. Actualmente, opera rutas desde Madrid hacia Colombia (Cali), México (Cancún), República Dominicana (Punta Cana, Santo Domingo y La Romana), Cuba (La Habana), Mauricio y Tanzania (Zanzíbar). Asimismo, conecta Lisboa con Cancún y Punta Cana.

La llegada a Argentina marca un paso más en la expansión regional de la aerolínea, que busca consolidar su presencia en América Latina y el Caribe, combinando vuelos regulares con servicios de chárter.

Esta aerolínea confirmó que volará al aeropuerto de Villa Gesell

Villa Gesell vuelve a tener vuelos comerciales después de décadas. A 50 años del primer vuelo en 1975, el aeropuerto de la ciudad de la costa atlántica firmó un acuerdo con la aerolínea Humming Airways para tener vuelos regulares desde el Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires. El logro, fruto de un intenso trabajo entre el sector público y privado, pone fin a años de gestiones para recuperar una conectividad aérea que será clave para el turismo y la economía regional.

El convenio, firmado con la articulación de la Secretaría de Turismo, establece el inicio de las operaciones en noviembre de 2025. La aerolínea ofrecerá tres frecuencias semanales durante la temporada alta, de diciembre a marzo, y dos el resto del año, lo que garantiza un servicio con proyección anual. De esta manera, los viajeros podrán llegar a las playas geselinas en menos de una hora, una alternativa veloz frente a las largas horas de viaje en micro o auto.

Humming Airways es una aerolínea que se especializa en conectar destinos del interior del país, y con la incorporación de Villa Gesell, suma su sexto destino. Actualmente, la compañía ya vuela a ciudades como Venado Tuerto, Villa María, Olavarría y Tandil, y pronto añadirá a Concordia. Esta trayectoria, que busca conectar zonas que no tenían vuelos, se alinea con la meta de ofrecer a los turistas un viaje directo a la costa.

La ruta tendrá los siguientes horarios: los vuelos de ida saldrán de Aeroparque los miércoles, viernes y domingo a las 12:00 horas, para aterrizar en Villa Gesell a las 12:45. La vuelta partirá a las 13:15 horas, con llegada a la Ciudad de Buenos Aires a las 14:00 horas. Según el acuerdo, los pasajes se podrán adquirir a través de la plataforma digital de Humming Airways, que estará habilitada en los próximos días.