"Texas Argentina": dónde queda y cuándo celebra su festival de cerveza

El esperado evento se llevará a cabo en dos jornadas que se caracterizarán por comidas, bailes y exquisitas cervezas. Te contamos los detalles

Los fines de semana largos son el momento ideal para planificar una escapada turística cerca de casa. En este curioso lugar, los turistas pueden disfrutar de festivales, paseos gastronómicos y actividades al aire libre sin necesidad de trasladarse grandes distancias.

Desde octubre, el calendario ofrece una gran oportunidad, ya que, el viernes 10 es feriado nacional por el Día de la Diversidad Cultural y, qué mejor ocasión para organizar una salida de tres días y, aprovechar para descubrir nuevas propuestas culturales.

Texas Argentina: las actividades que se pueden disfrutar

En tal sentido, la segunda edición del October Country Fest llega con:

Música country y folk

Cerveza artesanal

Food trucks

Bailes típicos

Carpa de Line Dance Country aprender a bailar Country

Juegos y entretenimientos para niños

Exposiciones

Múltiples escenarios

Todo en un ambiente western único y familiar a pocos kilómetros de una de las ciudades más importantes Argentina. La cita será el sábado 11 y domingo 12 de octubre de 2025, con dos jornadas pensadas para toda la familia en un despliegue cultural que busca instalarse como un clásico de la región santafesina.

El escenario elegido es la ciudad de Funes, donde el encuentro tendrá lugar en el Polideportivo Municipal, ubicado en Buenos Aires 1502, a solo tres horas en auto desde la Ciudad de Buenos Aires por autopista.

Asimismo, las actividades que ofrecerá el festival country:

Música en vivo con artistas de country y folk y platos típicos

Carpa de line dance

Exhibiciones de pickups, autos y motos americanas

Juegos

Stands temáticos

La ambientación western y la propuesta cultural recrean el espíritu de los festivales de Texas, combinando turismo, música y gastronomía en una experiencia que busca posicionar a la región como la "Texas argentina". Desde la Asociación de Música Country Argentina invitan a la comunidad a ser parte de la celebración.

Funes, un lugar turístico con aire country

Además de ser escenario del Country Fest, Funes es un destino que crece año tras año por su vida al aire libre, sus propuestas gastronómicas y su cercanía con Rosario. Así, el fin de semana largo de octubre se convierte en una experiencia turística completa, donde la música country se une con la naturaleza, la gastronomía y cultura local a minutos del río Paraná.

Qué hacer en Rosario

Quienes viajen para el festival podrán extender su paseo y descubrir algunos de los espacios verdes más atractivos de Rosario como, por ejemplo:

Parque Urquiza: espacio verde con vistas al río Paraná. En él se puede visitar el Planetario

Parque España: es un clásico que une cultura, áreas verdes y costanera

Costanera de Rosario: lugar ideal para caminar, hacer picnic o disfrutar del atardecer

Además, muy cerca de la Cuna de la Bandera Nacional, se puede visitar la ciudad histórica de San Lorenzo, dar paseos en lancha en la costa rosarina, visitar cafés y pescar, entre otros atractivos naturales como culturales.