El ferry 100% eléctrico que unirá Buenos Aires con Colonia ya llegó Uruguay

Luego de una travesía de más de 15.000 kilómetros desde Australia, el barco ya está en Nueva Palmira. Tiene capacidad para 2.100 pasajeros y 225 vehículos

El China Zorrilla, el ferry 100% eléctrico que Buquebus incorporará al servicio entre Argentina y Uruguay, llegó este sábado a Nueva Palmira, en el departamento de Colonia, luego de una travesía de más de 15.000 kilómetros desde Tasmania, Australia.

El arribo marca el comienzo de una nueva etapa para la embarcación, que deberá completar distintas pruebas y tareas de puesta a punto antes de iniciar su operación comercial. El proyecto también incluye el desarrollo de infraestructura eléctrica de alta potencia tanto en Uruguay como en Argentina.

Con 130 metros de largo y 32 metros de ancho, el ferry tiene capacidad para transportar hasta 2.100 pasajeros y 225 vehículos. Su llegada se produce después de un traslado realizado a bordo de un buque especializado tipo heavy-lift, debido a las dimensiones de la embarcación.

El recorrido desde Australia incluyó el cruce del océano Pacífico, el Estrecho de Magallanes y el Atlántico Sur, en una operación logística que demandó más de 15.000 kilómetros.

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La incorporación del China Zorrilla forma parte de un proyecto que busca llevar la propulsión eléctrica a una embarcación de gran porte destinada al transporte comercial de pasajeros.

El ferry cuenta con un sistema de almacenamiento de energía de más de 40 MWh, que abastece tanto a la propulsión como a los diferentes servicios a bordo. Además, dispone de ocho waterjets impulsados por motores eléctricos de alta potencia.

La embarcación fue construida en aluminio naval de alta resistencia, una característica que permite reducir su peso y, en consecuencia, optimizar el consumo energético.

El proyecto comenzó a tomar forma cuando el constructor planteó a Buquebus la posibilidad de desarrollar un nuevo buque con propulsión eléctrica. Según recordó Juan Carlos López Mena, fundador y presidente de la compañía: "¿Por qué el próximo? Que sea este".

A partir de esa decisión se puso en marcha el desarrollo de la embarcación y de toda la infraestructura necesaria para que pudiera operar entre ambas orillas del Río de la Plata.

Durante el acto de recepción en Nueva Palmira, López Mena explicó el objetivo detrás de la apuesta tecnológica: "Cuando surgió la posibilidad de hacer un buque eléctrico, no quisimos esperar al próximo: quisimos que fuera este. Apostamos a una tecnología que todavía parecía lejana, porque entendimos que el futuro había que empezar a construirlo hoy. El China Zorrilla es el resultado de esa visión: innovar, conectar mejor a las dos orillas y hacerlo de una manera más sustentable ".

Y agregó: "Es un honor de que toda la comunidad celebre junto a Buquebus".

Una operación logística de más de 15.000 kilómetros

El traslado desde Tasmania hasta Uruguay fue uno de los desafíos del proyecto. Por sus dimensiones y características, el ferry no realizó por sus propios medios el recorrido desde Australia, sino que fue transportado sobre un buque especializado.

El barco encargado del traslado recorrió más de 15.000 kilómetros y atravesó el Pacífico, el Estrecho de Magallanes y el Atlántico Sur.

En Nueva Palmira se llevó adelante una de las maniobras centrales: mediante un procedimiento de lastre, el buque que transportaba al China Zorrilla se sumergió parcialmente para permitir que el ferry pudiera volver a quedar a flote.

Una vez completados los controles correspondientes, dos remolcadores acompañarán al ferry desde Nueva Palmira hasta Colonia del Sacramento, donde continuará el proceso previo a su puesta en funcionamiento.

La infraestructura eléctrica que se construyó para el ferry

La llegada del China Zorrilla no implica solamente la incorporación de una nueva embarcación. Para que pueda operar con propulsión eléctrica también fue necesario desarrollar infraestructura específica en los puertos que conectará.

En el Puerto de Colonia del Sacramento, Buquebus trabajó junto con UTE en el desarrollo de una estación eléctrica de alta potencia destinada a abastecer al ferry.

Del lado argentino, el proyecto tiene su equivalente en la Terminal Buquebus de Puerto Madero, donde se desarrolló infraestructura junto con EDESUR.

Las instalaciones cuentan con sistemas de alimentación, transformación y distribución de energía, además de controles y equipamiento destinados a una operación marítima de alta potencia.

La infraestructura resulta clave porque el funcionamiento de un ferry eléctrico de estas dimensiones requiere una capacidad de carga considerable y sistemas capaces de abastecerlo de manera regular durante su operación comercial.

Fernanda Cardona, ministra de Industria, Energía y Minería de Uruguay, destacó el alcance del proyecto durante la recepción del buque:

"Es un hito histórico, y qué bueno que haya sido un proyecto en conjunto con una empresa que tiene tanta historia en Uruguay y que conecta ambas orillas. Esto tiene una gran importancia para Colonia en particular y, desde el punto de vista eléctrico, ustedes saben todo lo que hemos trabajado para que esto sea posible".

Cuándo comenzará a operar el China Zorrilla

Tras su llegada a Nueva Palmira, el ferry continuará hacia Colonia del Sacramento, donde comenzará una nueva etapa que incluirá controles, pruebas y tareas de puesta a punto.

Allí también se realizará la integración definitiva de la embarcación con la infraestructura eléctrica desarrollada para su funcionamiento.

El China Zorrilla fue diseñado específicamente para cubrir la conexión entre Buenos Aires y Colonia del Sacramento. Su incorporación permitirá a Buquebus sumar una embarcación de gran capacidad con propulsión 100% eléctrica a una ruta de transporte de pasajeros que conecta ambos países.

El proyecto supone además una inversión relevante en infraestructura energética y portuaria, ya que tanto las terminales como los sistemas eléctricos tuvieron que ser adaptados para atender las necesidades del nuevo ferry.

Desde Colonia también destacan el posible impacto que la mayor conectividad pueda generar sobre otras actividades vinculadas al turismo, como hotelería, gastronomía, comercio, cultura y eventos.

Guillermo Rodríguez, intendente del departamento de Colonia, sostuvo: "Para nosotros los colonienses, la ruta Colonia - Buenos Aires es muy importante. La llevamos en el ADN, la sentimos como propia. Queremos que venga cada vez más gente al departamento de Colonia, porque esto va a traer trabajo para la gente".

De esta manera, el arribo del China Zorrilla a Uruguay representa el primer paso de la última etapa de un proyecto que combina transporte marítimo, electrificación e infraestructura energética, antes de que el nuevo ferry comience a conectar regularmente las dos orillas del Río de la Plata.