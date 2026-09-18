El turismo internacional aéreo movió u$s7.663 millones y superó los 6 millones de viajeros

Buenos Aires concentró el 90% del impacto económico, mientras que los viajes de argentinos al exterior duplicaron el gasto de los turistas extranjeros

El movimiento turístico internacional a través de los aeropuertos argentinos generó durante 2024 un flujo económico de u$s7.663 millones, de acuerdo con un estudio elaborado por FUTURA Consultora de Aviación y Desarrollo Sostenible. El relevamiento analiza el impacto de los pasajeros que ingresaron y salieron del país por vía aérea y su incidencia sobre distintas actividades económicas.

El resultado estuvo marcado por una fuerte diferencia entre ambos movimientos: los visitantes extranjeros dejaron u$s2.821 millones en la Argentina, mientras que los residentes que viajaron al exterior desembolsaron u$s4.842 millones. La brecha entre ambos flujos llevó a un saldo de u$s2.021 millones negativos para la balanza turística aérea.

El informe Impacto Económico Aeroportuario toma como referencia la actividad de los aeropuertos concesionados a Aeropuertos Argentina.

Buenos Aires explica la mayor parte del negocio turístico aéreo

La actividad estuvo fuertemente concentrada en el Área Metropolitana de Buenos Aires. El 88% del tráfico internacional pasó por Buenos Aires, mientras que la participación del AMBA trepó al 90% cuando se mide el impacto económico de esos movimientos.

En 2024, 2,52 millones de extranjeros arribaron a Buenos Aires por vía aérea y generaron u$s2.591 millones. En sentido contrario, desde las terminales porteñas salieron 3 millones de argentinos, cuyos consumos en el exterior alcanzaron unos u$s4.329 millones. "Buenos Aires explica el 88% del total", indica el informe.

El predominio porteño se completa con otros dos centros de conexión. Buenos Aires, Córdoba y Mendoza concentraron en conjunto el 97% del tráfico internacional, sobre un total de 6,1 millones de pasajeros vinculados con viajes turísticos internacionales.

Mendoza fue la única terminal con saldo positivo

La distribución del turismo internacional no fue igual en las principales ciudades.

En Mendoza, por ejemplo, los ingresos y egresos de viajeros presentaron una relación diferente a la del resto de las terminales. La provincia recibió 173.900 turistas extranjeros, que aportaron u$s181 millones, mientras que 115.100 residentes argentinos viajaron desde allí al exterior y gastaron u$s172 millones.

"Mendoza se posiciona como la única terminal con saldo turpositivo", destaca el documento.

Córdoba, en cambio, tuvo un peso mucho mayor del turismo emisivo. Por su aeropuerto ingresaron 61.800 extranjeros, con un impacto de u$s48 millones, mientras que 234.600 argentinos partieron hacia otros países y representaron un gasto de u$s341 millones.

Qué pasó con el turismo receptivo

Aunque tuvo un volumen menor que el emisivo, el ingreso de turistas extranjeros registró una evolución positiva. En 2024 llegaron al país por vía aérea 2,76 millones de visitantes internacionales, un 3% más que en 2023. El gasto promedio fue de u$s1.022 por turista, lo que explica los u$s2.821 millones de impacto económico total.

La mayor parte de ese dinero se destinó a servicios vinculados con la estadía. Gastronomía absorbió el 29% del gasto y alojamiento otro 26%. Más atrás quedaron las compras, con 14%; los paquetes turísticos, con 11%; y el transporte, con 10%.

"Los rubros de gastronomía y alojamiento explicaron más de la mitad del gasto total", detalla el estudio.

Más argentinos viajaron al exterior

El comportamiento de los residentes argentinos fue diferente. Durante 2024, 3,35 millones de personas viajaron fuera del país por vía aérea, un aumento del 16% respecto de 2023. El gasto medio alcanzó los u$s1.445 por viajero y llevó el desembolso total a u$s4.842 millones.

Según el relevamiento, entre los factores asociados a este incremento estuvieron la apreciación del tipo de cambio real y la reducción de impuestos aplicados a consumos en el exterior.

Con estos números, el turismo emisivo representó el 55% del tráfico internacional, frente al 45% correspondiente a los visitantes que llegaron a la Argentina. "El gasto promedio por turista emisivo fue de u$s1.445", señala el documento.

El impacto también alcanza a las economías regionales

El estudio pone el foco además en el papel que cumplen los aeropuertos como infraestructura de conexión para el desarrollo turístico fuera de Buenos Aires.

La red permite vincular los principales destinos del país con el sistema aéreo internacional, entre ellos Mendoza, Bariloche, Córdoba, Salta, Iguazú, El Calafate, Ushuaia, Mar del Plata y Puerto Madryn, además de Buenos Aires.

Para el informe, esa conectividad tiene consecuencias sobre territorios que cuentan con menos alternativas productivas y permite distribuir parte de la actividad vinculada con el turismo.

"Cada pasajero que llega o parte en avión genera consumo y demanda de servicios en una amplia cadena de actividades", señala el estudio.

La investigación también caracteriza al turismo como una actividad con impacto territorial. "El turismo cumple una función redistributiva y de cohesión socioterritorial", afirma el documento.

La autora del relevamiento, Grisel Azcuy, explicó a la Agencia Noticias Argentinas que el efecto de la infraestructura aeroportuaria excede el traslado de pasajeros.

"Los aeropuertos son infraestructuras estratégicas que sostienen la movilidad de personas y bienes, la conectividad territorial y el desarrollo económico. A su alrededor se articula un amplio ecosistema de actividades —operaciones aéreas, servicios comerciales, turismo y negocios— que impulsa la generación de empleo y valor agregado, extendiendo su contribución mucho más allá del ámbito del transporte", indicó.

De acuerdo con el estudio, el movimiento de pasajeros internacionales convierte así a los aeropuertos en un punto de articulación entre turismo, consumo, servicios, empleo y actividad económica regional.