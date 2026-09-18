Los argentinos se preparan para viajar a San Pablo por la Fórmula 1. Las búsquedas crecieron con fuerza y ya hay paquetes para asistir a la carrera

El furor por Franco Colapinto también se trasladó a los viajes. De cara al Gran Premio de Brasil, que se disputará del 6 al 8 de noviembre en San Pablo, las búsquedas de argentinos que quieren viajar a ese destino se multiplicaron por 7 frente a las semanas anteriores.

El crecimiento del interés muestra cómo la Fórmula 1 puede convertirse en mucho más que un espectáculo deportivo para los fanáticos. La posibilidad de ver a Colapinto en una nueva competencia internacional empieza a funcionar como un motivo concreto para organizar una escapada al exterior.

Y para quienes ya están evaluando viajar, una de las principales preguntas es cuánto cuesta estar en San Pablo durante la fecha de la carrera. Hay paquetes que combinan vuelos y alojamiento por tres noches, con alternativas desde $1.085.826 por persona.

Cuánto cuesta viajar a Brasil para ver a Colapinto

Las opciones relevadas contemplan una estadía del 6 al 9 de noviembre, es decir, tres noches en San Pablo. Entre las propuestas aparecen:

Desde $1.085.826 por persona: incluye vuelo directo de ida y vuelta y alojamiento durante tres noches en un hotel tres estrellas con desayuno incluido.

incluye vuelo directo de ida y vuelta y alojamiento durante tres noches en un hotel tres estrellas con desayuno incluido. $1.133.753 por persona: paquete de tres noches con vuelos directos de ida y vuelta y alojamiento en un hotel tres estrellas con desayuno incluido.

paquete de tres noches con vuelos directos de ida y vuelta y alojamiento en un hotel tres estrellas con desayuno incluido. $1.233.830 por persona: incluye vuelo directo de ida y vuelta y tres noches en un hotel tres estrellas con desayuno buffet. El establecimiento cuenta además con piscina, mesa de pool, cancha de tenis, gimnasio, sauna, solarium y zona de picnic.

Los valores corresponden a precios por persona para las fechas indicadas y pueden modificarse según disponibilidad y condiciones de contratación.

El impacto de la Fórmula 1 en los viajes

El aumento de las búsquedas hacia San Pablo refleja también el impacto que puede generar un evento deportivo sobre el movimiento turístico. Los visitantes que llegan por la carrera no solo demandan vuelos y alojamiento: también pueden extender su estadía y consumir en restaurantes, espacios culturales, comercios, entretenimiento y otros servicios.

En ese sentido, la Fórmula 1 funciona como un motivo de viaje que puede generar movimiento en distintos sectores de la economía de la ciudad durante los días de competencia.

Para este tipo de escapadas, los paquetes que reúnen vuelo, alojamiento y, en algunos casos, traslados pueden representar, según Despegar, un ahorro de hasta 30% frente a contratar cada servicio por separado.

A esto se suma la posibilidad de pagar viajes internacionales en hasta tres cuotas fijas, de acuerdo con las condiciones vigentes.

El dato de las búsquedas permite dimensionar el fenómeno: con el Gran Premio de Brasil cada vez más cerca, el interés de los argentinos por viajar para ver a Colapinto en la Fórmula 1 ya muestra un fuerte crecimiento, mientras que los paquetes disponibles permiten ponerle un precio concreto a esa experiencia.

Cómo llega Colapinto al Gran Premio de Brasil

Franco Colapinto llega al próximo tramo de la temporada de Fórmula 1 después de conseguir su mejor resultado del año en el Gran Premio de España. El argentino terminó séptimo en el circuito de Madrid el pasado domingo 13 de septiembre, sumó seis puntos y alcanzó los 27 en el campeonato.

El resultado fue especialmente relevante porque Colapinto también había sumado puntos en Italia, donde terminó noveno, y en Canadá, con un sexto puesto.

Ahora, su próximo compromiso será el Gran Premio de Azerbaiyán, que se disputará el 26 de septiembre. Después llegará la carrera de Brasil, prevista para el 8 de noviembre en Interlagos, con actividad desde el viernes 6.