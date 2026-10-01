La despedida de Messi con la Selección elevó las búsquedas de vuelos y micros a Buenos Aires, con un aumento de hasta 5000% desde Rosario.

a demanda de viajes hacia Buenos Aires aumentó en los días previos al partido que Lionel Messi disputará con la Selección argentina el 6 de octubre en el Estadio Monumental. Las plataformas de viajes registraron fuertes subas en las búsquedas de vuelos y micros desde distintas ciudades del país, con Rosario como uno de los principales puntos de origen.

Las consultas de vuelos desde Rosario hacia Buenos Aires crecieron casi 5000% interanual, según datos de Despegar. En el caso de los viajes en micro hacia Retiro, el incremento alcanzó el 64% respecto de la misma fecha de 2025, de acuerdo con información de Plataforma 10.

El comportamiento muestra una concentración de la demanda alrededor del partido. En términos generales, las búsquedas de pasajes en micro hacia Retiro aumentaron apenas 2% interanual, mientras que para los dos días previos al encuentro el crecimiento llegó al 64%.

La misma tendencia se observa en el transporte aéreo. Las búsquedas nacionales de vuelos hacia Buenos Aires aumentaron 122%, aunque las variaciones fueron diferentes según la ciudad de origen. Además de Rosario, se registraron incrementos en Jujuy, San Rafael, Neuquén, Salta y Tucumán.

Desde qué ciudades aumentaron las búsquedas de vuelos

Rosario registró el mayor crecimiento entre los destinos relevados por Despegar, con una suba cercana al 5000% interanual en las búsquedas de vuelos hacia Buenos Aires.

El segundo mayor incremento correspondió a Jujuy, con 230%. San Rafael, Neuquén y Salta registraron una variación de 215%, mientras que Tucumán alcanzó un aumento del 200%.

Los datos corresponden a las consultas realizadas para viajar hacia Buenos Aires en los días vinculados con el partido. Por ese motivo, las cifras reflejan el comportamiento de los usuarios frente a un acontecimiento específico y no una evolución general de la demanda turística hacia la ciudad.

"Cuando un acontecimiento concentra la atención de millones, no solo convoca a un estadio, conecta ciudades, moviliza viajeros y genera impacto en todo el ecosistema turístico", señaló Paula Cristi, gerenta general de Despegar para la Argentina y Uruguay.

La demanda también alcanzó a las agencias de viajes. Según FACVE, las consultas llegaron desde diferentes puntos del país y desde el exterior, con presencia de viajeros de ciudades argentinas y de países limítrofes.

Carlos Nuñez, director ejecutivo del Foro Argentino de Consultores y Empresas de Viajes, explicó que las agencias miembros de la entidad detectaron una demanda elevada desde San Juan, Córdoba y Rosario, además de consultas de turistas internacionales y viajeros procedentes de países de la región.

El anuncio del partido modificó las búsquedas de micros

El comportamiento de los pasajeros comenzó a modificarse después de que se confirmara la fecha del encuentro. Desde el 15 de septiembre, las búsquedas de micros hacia Retiro para el 5 y 6 de octubre se duplicaron en Plataforma 10. Al día siguiente, las consultas volvieron a aumentar 70%. Desde entonces, el volumen se mantuvo por encima de los niveles registrados antes del anuncio del partido.

El máximo de la serie se produjo el 22 de septiembre. Ese día, las búsquedas llegaron a un nivel 1400% superior al promedio registrado antes de la confirmación del encuentro.

El 24 de septiembre se produjo otro aumento, relacionado con el inicio de la venta de entradas. Esa jornada se convirtió en el segundo día con mayor cantidad de búsquedas de toda la serie y registró un volumen 30% superior al del día anterior.

La distribución de las consultas también permite observar cómo están organizando el traslado quienes planean asistir al Monumental. Cerca de dos de cada tres búsquedas de micros para las fechas analizadas corresponden al 5 de octubre.

Esto significa que una parte importante de quienes consultaron por pasajes buscó alternativas para llegar a Buenos Aires el día anterior al partido, en lugar de trasladarse el mismo día del encuentro.

La venta de entradas impulsó las consultas de vuelos

La evolución de las búsquedas aéreas también estuvo vinculada con la confirmación del partido y posteriormente con la disponibilidad de entradas.

Almundo registró un incremento cercano al 565% en el promedio diario de consultas para viajar a Buenos Aires respecto de la semana anterior al anuncio.

Durante los primeros días, el crecimiento de las ventas fue inferior al de las consultas. El comportamiento cambió después del 24 de septiembre, cuando las ventas aumentaron cerca de 150%.

La diferencia entre ambos indicadores muestra dos momentos dentro del proceso de organización del viaje. Primero, los usuarios consultaron precios, fechas y disponibilidad. Luego, una vez habilitada la venta de entradas, una parte de esas consultas se convirtió en compras de vuelos.

El aumento de la demanda se concentró, de esta manera, en las fechas próximas al partido. El 6 de octubre será el día en que la Selección argentina se enfrente a su rival en el Estadio Monumental, en el marco del encuentro anunciado como la despedida de Messi del seleccionado en el país.

Cuánto cuesta viajar desde Rosario, Salta y Neuquén

Los precios de los viajes hacia Buenos Aires varían según la ciudad de origen y los servicios incluidos en cada propuesta.

De acuerdo con las opciones relevadas por Despegar para viajar entre el 4 y el 7 de octubre, un paquete desde Rosario tiene un costo de $447.528 por persona. La propuesta incluye vuelo directo de ida y vuelta y tres noches de alojamiento en un hotel de tres estrellas.

Para quienes parten desde Salta, una alternativa para las mismas fechas alcanza los $932.064 por persona. En este caso, el paquete incluye desayuno.

Desde Neuquén, el valor asciende a $1.265.465 por persona para el mismo período.

Los montos corresponden a las opciones disponibles en la plataforma al momento de la medición y pueden variar de acuerdo con la disponibilidad, la fecha de compra, el alojamiento elegido y las condiciones de cada servicio.

La diferencia entre los valores también está vinculada con las distancias y la oferta de vuelos disponible desde cada ciudad. Por ese motivo, el costo final del viaje no es uniforme entre los distintos puntos del país.

La demanda también llegó desde el exterior

El interés por asistir al partido no se limitó a los viajeros que viven en Buenos Aires o en otras provincias argentinas. Las agencias de viajes también recibieron consultas procedentes del exterior. FACVE identificó pedidos de información de turistas internacionales y de personas provenientes de países limítrofes que buscan trasladarse a Buenos Aires para asistir al encuentro.

En el mercado interno, San Juan, Córdoba y Rosario aparecen entre las ciudades mencionadas por las agencias como puntos de origen de las consultas.

El movimiento se concentra en torno a una fecha específica y tiene como principal objetivo asistir al partido del 6 de octubre. Las cifras de las plataformas muestran que el anuncio del encuentro modificó el comportamiento habitual de los usuarios, tanto en el transporte terrestre como en el aéreo.

En los micros, el aumento interanual fue de 64% para las fechas próximas al partido, frente al 2% registrado en las búsquedas generales hacia Retiro. En los vuelos, el crecimiento nacional llegó al 122%, mientras que algunas ciudades mostraron variaciones superiores.

Rosario registró el mayor incremento entre las ciudades informadas, con casi 5000% interanual. Jujuy alcanzó 230%, San Rafael, Neuquén y Salta llegaron a 215%, y Tucumán registró 200%.

A medida que se acercó el 6 de octubre, la venta de entradas produjo nuevos movimientos en las consultas y en las compras de transporte. El comportamiento registrado por las plataformas refleja así una demanda concentrada en los días previos al partido y vinculada con el traslado de espectadores hacia Buenos Aires.