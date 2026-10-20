No solo Buquebus: habrá un nuevo servicio de ferry entre Buenos Aires y Montevideo

Tras un largo tiempo a la espera de permisos, una nueva compañía anunció que podrá realizar los traslados entre las capitales de Argentina y Uruguay

La compañía de transporte fluvial Colonia Express confirmó de manera oficial que obtuvo las autorizaciones correspondientes para comenzar a operar la ansiada ruta directa por río entre las ciudades de Buenos Aires y Montevideo. A través de sus redes sociales, la empresa celebró el fin de una larga espera regulatoria e infraestructura que impedía su desembarco directo en la capital uruguaya, marcando un hito histórico en la conectividad del Río de la Plata y rompiendo el monopolio que mantenía la empresa Buquebus en dicho trayecto directo.

"¡Un sueño que empieza a navegar! La espera terminó y nos llena de emoción compartirles que nuestro Montevideo Express ya se encuentra navegando el Río de la Plata y cuenta con autorización para llegar a Montevideo. Muy pronto, podremos conectar Buenos Aires y Montevideo, de puerto a puerto", anunció la firma en un comunicado dirigido a sus clientes y usuarios, quienes semanas atrás habían acompañado una junta de firmas para visibilizar el reclamo ante las autoridades portuarias.

Colonia Express unirá Buenos Aires con Montevideo con un ferry

Para la habilitación de este nuevo servicio de puerto a puerto, Colonia Express destinó una inversión de 12 millones de dólares dedicada a la adquisición y reacondicionamiento del buque Montevideo Express. La embarcación cuenta con una capacidad operativa para transportar a 600 pasajeros y 70 vehículos por tramo, ofreciendo además espacios al aire libre, pet friendly (que permite viajar con mascotas) y una propuesta de viaje enfocada en la comodidad sin depender de la venta en tiendas libres de impuestos.

El proyecto debió atravesar duras negociaciones en la Administración Nacional de Puertos (ANP) de Uruguay. El principal cuello de botella se situaba en el muelle Maciel del puerto montevideano, donde el pontón para el desembarque de automóviles era propiedad de Buquebus, firma que no habilitaba su uso a la competencia. Tras intensas gestiones y la intervención de los organismos oficiales, se logró destrabar el esquema de atracadero para permitir el ingreso de la nueva flota.

Con el objetivo de no colisionar de manera directa en las frecuencias, la compañía diseñó una grilla de horarios estratégicos: el Montevideo Express zarpará hacia la Capital Federal con posterioridad a las salidas de Buquebus y emprenderá el regreso a Uruguay antes de los turnos vespertinos de la competencia, incrementando la oferta horaria para los viajeros de ambas orillas.

Buquebus y Colonia Express: disputa comercial y el peso en el mercado fluvial del Río de la Plata

El desembarco en la ruta a Montevideo representa el paso más ambicioso para Colonia Express, que opera en el país vecino desde 2007 y que actualmente abarca el 53% del mercado de pasajeros que se movilizan a través del puerto de la ciudad de Colonia del Sacramento. Según estadísticas oficiales de la ANP, más de 2,9 millones de personas cruzan anualmente el Río de la Plata entre los puertos de Montevideo, Colonia y Carmelo, siendo el cruce a Colonia el punto de mayor flujo con más de 2,1 millones de usuarios anuales.

En paralelo a esta nueva competencia tarifaria, el mercado fluvial suma la renovación tecnológica de la flota de Buquebus, que aguarda la puesta a punto del China Zorrilla, un buque 100% eléctrico recién arribado desde Australia con capacidad para 2.100 pasajeros y 225 vehículos. Con dos alternativas operando sobre la traza directa, el corredor entre Buenos Aires y Montevideo inicia una nueva etapa caracterizada por una mayor oferta de horarios, diversidad de servicios y precios más competitivos para el turismo y el intercambio económico regional.