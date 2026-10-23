El parque acuático más grande de Argentina está en Córdoba y tiene olas artificiales

Córdoba suma nueva propuesta de turismo en Argentina para las vacaciones: un parque acuático con más de 50 atracciones para disfrutar en familia

En busca de nuevas opciones de turismo en Argentina para las vacaciones, Córdoba suma a su oferta a Infinito Water Park, un parque acuático de 13 hectáreas con más de 50 atracciones, toboganes para distintas edades y una pileta de olas artificiales.

El complejo propone alternativas de entretenimiento para familias y grupos de amigos, con juegos acuáticos, sectores de descanso y opciones gastronómicas.

Está ubicado sobre la avenida Circunvalación, entre la Costanera y la autopista Córdoba-Rosario, y forma parte de Infinito Open, un desarrollo que busca ampliar la oferta recreativa y comercial de la provincia.

Cuánto cuesta la entrada al parque acuático más grande de Argentina

Según los valores publicados en una imagen promocional de PaseShow, la entrada general cuesta $100.000, mientras que el ticket para chicos de entre 4 y 12 años tiene un valor de $80.000. La entrada es válida para cualquier día, aunque al precio se deben sumar los cargos por servicio y los costos financieros que correspondan.

La entrada general cuesta $100.000 y la infantil, $80.000, según PaseShow

También hay promociones con distintos medios de pago como Bancor, Naranja, entre ellas beneficios de 2x1 (Club La Voz, Pay y Soy Turista) y cuotas sin interés. Las condiciones varían según la tarjeta, la entidad o la plataforma utilizada.

Qué atracciones tiene Infinito Water Park

El predio reúne más de 30 toboganes acuáticos de diferentes alturas y niveles de dificultad. La propuesta incluye desde descensos rápidos y recorridos con curvas hasta juegos pensados para compartir en familia. Algunas atracciones tienen requisitos específicos de estatura, de acuerdo con las condiciones de seguridad de cada juego.

Uno de los principales atractivos es la pileta de olas artificiales, que cuenta con unos 3,5 millones de litros de agua y capacidad para recibir hasta 2.500 personas. El sistema permite generar olas de hasta 1,8 metros de altura, con una experiencia que busca recrear el movimiento del mar en plena ciudad de Córdoba.

Para quienes prefieren una actividad más tranquila, el parque cuenta con un río lento de aproximadamente 500 metros de extensión, que se recorre sobre flotadores. El circuito ofrece una alternativa a los toboganes y permite disfrutar del agua a un ritmo más relajado.

La propuesta se completa con espacios infantiles, juegos acuáticos para distintas edades y sectores destinados al descanso. También dispone de una piscina central con bar dentro del agua y un área VIP con piscina exclusiva y cabañas, orientada a quienes buscan mayores comodidades durante la jornada.

Playas de arena, reposeras y opciones gastronómicas

Además de los juegos, Infinito Water Park incorpora sectores con arena para recrear un ambiente de playa. El predio dispone de reposeras y sombrillas en diferentes áreas, sujetas a disponibilidad y a las condiciones de uso establecidas por el complejo.

La oferta gastronómica incluye alternativas como hamburguesas, pizzas, productos de panadería, helados y bebidas. Estos espacios permiten hacer pausas durante la visita sin necesidad de salir del parque.

El complejo forma parte de un proyecto más amplio de entretenimiento. Infinito Open abarca 36 hectáreas y contempla un centro comercial a cielo abierto y un estadio para espectáculos, además de propuestas gastronómicas y espacios recreativos. El objetivo es consolidar un polo de actividad que combine compras, ocio y turismo en la capital cordobesa.

El parque ofrece promociones de 2x1 y cuotas sin interés, según el medio de pago

Cómo funciona el parque y qué se puede llevar

Antes de planificar una visita, es importante revisar las condiciones de ingreso. El reglamento del complejo establece restricciones para alimentos y bebidas del exterior, aunque contempla excepciones, como frutas en estado natural y agua en envases plásticos personales, en cantidades razonables para consumo individual.

Entre los elementos restringidos figuran las bebidas alcohólicas, los envases de vidrio, los objetos cortantes, los parlantes y los drones. Las atracciones acuáticas también tienen requisitos de vestimenta y seguridad que deben respetarse.

Las condiciones de acceso varían según el juego. De acuerdo con la información difundida sobre el parque, la pileta de olas y el río lento establecen una altura mínima de 1,07 metros, mientras que algunas atracciones de mayor intensidad requieren 1,50 metros. Los menores deben permanecer bajo la supervisión de un adulto responsable.

Cómo consultar los horarios

Infinito Water Park anunció el inicio de su segunda temporada para el 20 de octubre de 2026, con jornadas de 11 a 17 durante la primera etapa. El cronograma previsto para octubre contemplaba cuatro días de actividad por semana, con atención especial para delegaciones escolares y grupos estudiantiles.

Las alturas mínimas para ingresar a las atracciones van de 1,07 a 1,50 metros, según el juego

Para noviembre, el esquema anunciado también contemplaba cuatro jornadas semanales. Durante diciembre, enero y febrero, en plena temporada de verano, estaba previsto ampliar los días de apertura, mientras que entre marzo y abril el funcionamiento sería más limitado.

Sin embargo, el sitio oficial del parque informa un cierre temporal. Por eso, antes de organizar una visita, es necesario confirmar qué días abre y cuáles son los horarios vigentes.