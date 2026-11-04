El fervor religioso y el movimiento de visitantes superan expectativas mientras servicios de alojamiento registran cifras inéditas por la cita papal

La visita del papa León XIV a la Argentina desató una ola turística. Las búsquedas de alojamiento en los destinos que recorrerá el Sumo Pontífice se dispararon hasta 500% en comparación con el mismo período del año anterior.

El fenómeno abarca principalmente a Luján y Córdoba, las dos ciudades donde el papa celebrará misas multitudinarias entre el 8 y el 11 de noviembre. La devoción de miles de fieles se traduce en un movimiento masivo de personas que buscan presenciar este momento histórico.

Los datos fueron relevados por la plataforma Airbnb. Las cifras muestran un impacto turístico que supera ampliamente las proyecciones iniciales del sector.

Luján y Córdoba, los epicentros del turismo por la visita del Papa

Luján experimentó el salto más alto. Las búsquedas de estadías aumentaron más del 500% interanual, convirtiéndose en el destino más demandado de todo el recorrido papal.

Los hospedajes disponibles cerca de la Basílica de Luján, con precios hasta u$s2.000

La Basílica de Luján recibirá al papa León XIV el 11 de noviembre, en su última jornada en suelo argentino. Miles de peregrinos ya planifican llegar días antes para asegurarse un lugar privilegiado.

De la mano de una mayor demanda, lógicamente, también se dispararon los precios. Tal es así que por un alquiler cerca de la Basílica se llega a pedir hasta u$s2.000 la noche. Según comprobó iProfesional, todavía hay disponibilidad: no es de extrañar, claro, si se tiene en cuenta el elevado valor.

Córdoba, por su parte, registró un incremento del 400% en las búsquedas respecto al año anterior. El Sumo Pontífice visitará la provincia el 10 de noviembre, un día antes de cerrar su gira en Luján.

El papa León XIV llegará al país el domingo 8 de noviembre y permanecerá hasta el martes 11 inclusive. Su agenda incluye celebraciones en Buenos Aires antes de dirigirse a Córdoba y Luján como paradas finales.

Los feriados decretados por el Gobierno para la visita papal impulsan aún más el turismo y la movilidad local, facilitando que millones de argentinos puedan sumarse a las celebraciones sin perder días laborales.

Quiénes son los viajeros que llenarán los destinos papales

Los argentinos lideran la demanda de alojamiento. Más del 40% de las búsquedas provienen de viajeros locales, según el relevamiento de Airbnb.

El movimiento nacional domina el panorama turístico. Miles de familias, grupos de amigos y parejas planifican escapadas desde distintos puntos del país hacia los destinos que visitará León XIV.

Entre los visitantes internacionales, los brasileños ocupan el primer lugar. Representan el 20% del total de búsquedas extranjeras, seguidos por estadounidenses con 10% y chilenos con menos del 10%.

La cercanía cultural y religiosa con Brasil explica el alto porcentaje de visitantes del país vecino. La devoción católica compartida impulsa a miles de brasileños a cruzar la frontera para presenciar las celebraciones.

Las escapadas colectivas dominan la tendencia turística: los viajes en grupo sin menores representan más del 70% de las búsquedas registradas en la plataforma durante el período papal.

Dentro de esa categoría, las estadías en pareja superan el 40% del total. Los grupos de tres o más adultos abarcan más del 20% de las consultas.

Los viajes en familia o con menores también están presentes. Representan más del 10% de las búsquedas, mostrando que el turismo religioso convoca a distintos perfiles de viajeros.

El efecto papal cruza el Río de la Plata

La movilidad turística por la visita de León XIV no se limita a territorio argentino. Uruguay también registra un impacto significativo en sus plataformas de alojamiento.

Las búsquedas de argentinos para hospedarse en Montevideo y Paysandú aumentaron casi 200% interanual durante las fechas del recorrido papal uruguayo.

El papa visitará Uruguay antes de llegar a Argentina. Miles de fieles argentinos planifican cruzar el río para seguir los pasos del Sumo Pontífice en ambos países.

La Ciudad de Buenos Aires es el principal emisor de consultas hacia Uruguay. La cercanía geográfica facilita que porteños y bonaerenses extiendan su peregrinación al país vecino.

Montevideo y Paysandú se preparan para recibir una ola de turistas argentinos. Los hoteles y departamentos temporarios reportan reservas completas para las fechas clave del paso papal.

Desde Airbnb explicaron que este fenómeno es una señal de cómo los grandes acontecimientos culturales pueden ser catalizadores de la movilidad de personas y del desplazamiento de cercanía, abriendo nuevas oportunidades para que las comunidades anfitrionas reciban a huéspedes de todo el país y la región.

El turismo religioso demuestra su capacidad para mover masas y dinamizar economías locales. La visita del papa León XIV deja en evidencia el poder de convocatoria de los eventos de fe en América Latina.

Los comercios, gastronómicos y prestadores de servicios turísticos en Luján, Córdoba, Montevideo y Paysandú se preparan para jornadas históricas. El paso del papa promete récords de visitantes y movimiento económico sin precedentes en la región.