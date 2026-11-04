El pedido del papa León XIV a sus fieles en la audiencia antes de viajar a la Argentina

Después de una operación reciente, el líder de la Iglesia Católica emprende su recorrido por Sudamérica con un dispositivo médico inédito

El papa León XIV iniciará el viernes su viaje a solo 20 días de que le extirparan un tumor de un pulmón. El pontífice de 71 años recorrerá Uruguay, Argentina y Perú en una gira de 11 días que pondrá a prueba su resistencia física.

Durante la tradicional Audiencia General de los Miércoles, celebrada en la Plaza de San Pedro, hizo su primera mención pública al periplo sudamericano. Fue en perfecto español. Pidió a los católicos que recen "para que este viaje renueve la esperanza, reavive el fuego de la caridad y sea un impulso para seguir anunciando el evangelio con alegría".

El pedido no fue casual. La operación a la que fue sometido hace menos de tres semanas sembró dudas sobre la realización del viaje. Incluso abrió un debate sobre si era prudente que viajara tan pronto.

El Vaticano confirmó que ya transcurrieron los 14 días necesarios de recuperación y que sus médicos confían en que contará con la asistencia necesaria en caso de que surja algún problema durante la gira.

Un operativo sanitario sin precedentes para la gira papal

El director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, reveló los detalles del dispositivo médico que acompañará al pontífice. La revelación llegó durante la presentación ante periodistas del programa de la gira papal.

León XIV viajará acompañado de sus médicos habituales. Entre ellos, el médico pontificio Luigi Carbone y el enfermero Massimiliano Strappetti, quien tuvo una intervención decisiva en una crisis que sufrió en su momento Francisco.

Bruni afirmó que no será necesario ningún tipo de equipamiento especial en el vuelo papal. Sin embargo, aclaró que se reforzarán las precauciones sanitarias en los tres países que visitará.

El operativo más complejo se desplegará en Perú, donde estarán dispuestos dos helicópteros equipados para evacuaciones médicas con médicos aeronáuticos y paramédicos, además de un avión ambulancia.

A eso se suma la ambulancia terrestre de alta complejidad que siempre acompaña a un pontífice. También fueron designados los centros médicos que eventualmente intervendrían.

En Argentina, el Hospital Fernández en Buenos Aires y el sanatorio Allende en Córdoba quedaron en alerta para cualquier emergencia.

El desafío físico que enfrentará León XIV es considerable. La gira insumirá más de 30.000 kilómetros, 12 vuelos y dos traslados en helicóptero.

Además, el pontífice deberá enfrentar subidas a alturas de más de 3.000 metros como en Cusco. Un esfuerzo que pocos pacientes recién operados podrían soportar.

El viaje arranca este viernes y se extenderá hasta el 17 de noviembre. Uruguay será la primera escala, seguida por Argentina este domingo.

El mensaje político del Papa antes de partir

Durante la audiencia del miércoles, la catequesis de León XIV giró en torno a la Constitución Apostólica Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II sobre la comunidad política.

El pontífice exhortó a los católicos a "comprometerse con la política y la economía". Condenó el desempleo y pidió que los trabajadores participen de las decisiones que los involucran.

Citando al papa Francisco, afirmó que "la guerra es un fracaso de la política y de la humanidad, una rendición vergonzosa, una derrota frente a las fuerzas del mal".

También se dirigió a los fieles en italiano para decirles: "Les pido que me acompañen con sus oraciones, para que el Señor bendiga esta misión en esos países que tanto quiero".

El mensaje de la Iglesia argentina también se hizo sentir a días de la llegada del Papa. El presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social y obispo de La Rioja, monseñor Dante Braida, le envió un mensaje al Gobierno nacional el martes.

"Es una Argentina que padece necesidades y que busca el camino", sostuvo el obispo. Hizo hincapié en que hay "sectores muy postergados que necesitan una mano más grande".

Por eso, pidió generar más oportunidades de empleo y más participación ciudadana. Un pedido que resonará cuando León XIV pise suelo argentino este domingo.