Una semana para cuatro cuesta hasta u$s1.828 en Villa La Angostura, casi cuatro veces más que en Salta; además, el 71% de enero figura bloqueado allí

Los precios en dólares se mantienen estables. El costo semanal varía significativamente según el destino y el tamaño del alojamiento.

Villa La Angostura y otros destinos patagónicos presentan alta ocupación para enero. La disponibilidad de la oferta se encuentra reducida.

Alquileres temporarios 2027 difieren: Villa La Angostura y la Patagonia son caros; Salta, Catamarca y Mendoza resultan más económicos.

Organizar las vacaciones de verano 2027 también implica definir cuánto destinar al alquiler temporario y comparar las alternativas disponibles en cada destino. Un relevamiento de propio sobre publicaciones de Airbnb analizó las tarifas para estadías de una semana en enero y detectó diferencias marcadas entre las principales plazas turísticas del país.

La localidad neuquina no solo registra el precio más alto entre los destinos analizados: también presenta una disponibilidad más ajustada para la primera quincena de enero. La menor oferta también se observa en otros destinos patagónicos, aunque en proporciones más bajas.

El estudio fue realizado el 16 de noviembre y contempló 6.151 publicaciones de alojamientos completos para cuatro adultos, con estadías de siete noches. Los importes corresponden a tarifas publicadas, no necesariamente a alquileres concretados.

Cuánto cuesta alquilar una semana en enero de 2027

Las diferencias de precios son marcadas según la localidad elegida. Villa La Angostura y los principales destinos patagónicos concentran las tarifas más elevadas, mientras que Salta, Catamarca y Mendoza aparecen entre las opciones más económicas. El ranking para una semana de enero queda de la siguiente manera:

Villa La Angostura: lidera el ranking, con una mediana de u$s1.828 por siete noches para cuatro personas.

San Martín de los Andes: ocupa el segundo lugar, con una tarifa de u$s1.122 para una estadía equivalente.

Bariloche: completa los primeros puestos, con un precio de u$s1.024.

Villa General Belgrano: es el destino cordobés más caro del relevamiento, con una tarifa típica de u$s952

Villa Carlos Paz: registra un valor de u$s705 por semana.

Mina Clavero: presenta una mediana de u$s547 .

Gran Mendoza: entre las alternativas más económicas, alcanza los u$s536 .

Catamarca capital: registra una tarifa de u$s504 .

Salta capital: es el destino más económico del relevamiento, con u$s497 por siete noches.

Los valores corresponden a la mediana de las tarifas publicadas para siete noches, entre el 23 y el 30 de enero, para cuatro personas.

Cuánto cuesta vacacionar en pesos en los destinos más caros

La diferencia entre destinos también se refleja al convertir los precios a moneda local. Con un dólar de referencia de $1.575, utilizado en el relevamiento, una semana para cuatro personas en Villa La Angostura demanda alrededor de $2.879.000.

En San Martín de los Andes, el presupuesto asciende a unos $1.767.000, mientras que en Bariloche llega a $1.614.000. En Córdoba, los valores van desde aproximadamente $862.000 en Mina Clavero hasta $1.500.000 en Villa General Belgrano.

En Salta capital, en tanto, una semana de alojamiento cuesta cerca de $783.000.

El gasto también cambia al calcularlo por persona. En Villa La Angostura, cada huésped necesita unos $102.800 por noche, mientras que en Salta el valor baja a aproximadamente $28.000.

Nivel de ocupación y reservas de alquileres en Villa La Angostura para enero

La disponibilidad es otro de los factores que empieza a diferenciar a los destinos turísticos de cara a la temporada alta. Villa La Angostura registra el mayor porcentaje de noches bloqueadas en la primera quincena de enero: el 71% de las fechas ya no figura disponible en los calendarios de Airbnb. El indicador aumentó 12 puntos porcentuales frente a octubre, cuando el mismo relevamiento había registrado un 59%.

La tendencia también se observa en otros destinos patagónicos. En Bariloche, las noches bloqueadas pasaron del 44% al 52%, mientras que en San Martín de los Andes subieron del 40% al 48%.

Gran Mendoza también mostró un incremento, del 27% al 37% de las noches bloqueadas. En Villa General Belgrano, el indicador pasó del 30% al 36%, mientras que en Villa Carlos Paz avanzó del 25% al 29%.

En Salta, la proporción subió del 20% al 25% y en Mina Clavero pasó del 18% al 21%. Catamarca fue la excepción: se mantuvo en el 10%.

La presión sobre la oferta también alcanza a la segunda mitad del mes. En Villa La Angostura, el 63% de las noches de la segunda quincena de enero ya aparece bloqueado, frente al 50% registrado en octubre.

Cómo variaron los precios de alquileres temporarios en dólares

A pesar del avance de las fechas bloqueadas, las tarifas publicadas en dólares muestran pocos cambios respecto de octubre. La comparación de 8.529 avisos indica que el 50% mantuvo sus precios dentro de un margen de variación del 2%. En tanto, el 39% de las publicaciones registró bajas y el 11% presentó aumentos.

Entre los alojamientos comparables, Bariloche, Mina Clavero y Gran Mendoza tuvieron reducciones del 2%. En San Martín de los Andes, Villa General Belgrano, Villa Carlos Paz, Catamarca y Salta no se observaron cambios significativos.

En Villa La Angostura, el informe ubicó la mediana de la última semana de enero en u$s1.828, aunque no presentó una comparación directa de los mismos avisos frente a octubre.

Cuánto cuesta alquilar según la cantidad de dormitorios

El tamaño de la propiedad también incide en el presupuesto necesario para las vacaciones. En Villa La Angostura, un alojamiento de un dormitorio tiene una mediana de u$s1.273 por semana. Para las unidades de dos dormitorios, el valor sube a u$s1.828, mientras que las propiedades de tres o más habitaciones llegan a u$s2.800.

En Bariloche, los alojamientos pequeños cuestan u$s789 por semana; los de dos dormitorios, u$s1.092; y los de tres o más habitaciones, u$s2.691.

En San Martín de los Andes, las tarifas van desde u$s835 para las unidades más pequeñas hasta u$s1.910 para las propiedades de mayor tamaño.

En el otro extremo del ranking, Salta, Catamarca y Mendoza ofrecen algunas de las alternativas más económicas para quienes buscan departamentos pequeños, con precios desde u$s410 por semana.