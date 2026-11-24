Un nuevo servicio de ferry conecta Buenos Aires con la ciudad uruguaya en dos horas y media. Precios de los pasajes y paquetes para pasar el día

Un nuevo ferry conecta directamente Puerto Madero con Carmelo, Uruguay. El servicio de Colonia Express permite cruzar el Río de la Plata en dos horas y media.

La alternativa suma una opción más para quienes buscan una escapada corta desde Buenos Aires. Carmelo ofrece bodegas, playas tranquilas y un ritmo pausado a pocas horas de la ciudad.

El objetivo es simplificar el acceso a este destino del litoral uruguayo, eliminando la necesidad de combinar ferry a Colonia con traslado terrestre adicional. Ahora todo el trayecto se hace por agua.

Cuánto sale el pasaje de Puerto Madero a Carmelo

Los precios arrancan en $38.990 por tramo y por persona. El tope llega a $137.318, dependiendo de la fecha y la disponibilidad.

Un viaje de ida y vuelta oscila entre $78.000 y $275.000. Las tarifas varían según la demanda de cada salida.

Colonia Express también lanzó paquetes Day Tour desde $244.926 por persona. Esta modalidad incluye bastante más que el simple traslado.

El paquete completo suma pasajes de ida y vuelta, traslados internos en Carmelo, visita guiada a una bodega con degustación de vinos y almuerzo incluido. Todo resuelto en una jornada.

Las opciones son:

Pasaje individual por tramo: $38.990 a $137.318

Ida y vuelta: $78.000 a $275.000

Day Tour completo: $244.926 (incluye paseo con una bodega, traslados y almuerzo)

El trayecto demanda aproximadamente dos horas y media. El barco sale de la Terminal de Dársena Sur, en pleno Puerto Madero.

La frecuencia es de cinco días a la semana: jueves a lunes. No hay servicio los martes ni miércoles.

El horario de salida está fijado a las 9 desde Buenos Aires. El regreso arranca a las 17:30 desde el puerto de Carmelo.

Quien viaje en el día dispondrá de unas cinco horas para recorrer la zona. Tiempo suficiente para visitar una bodega, almorzar y dar una vuelta por las calles del centro.

Qué considerar antes de reservar

Conviene chequear la documentación necesaria. Para argentinos alcanza con DNI, pero debe estar en buen estado. Los menores de edad necesitan autorización si viajan sin ambos padres.

Las tarifas publicadas pueden modificarse. Los precios fluctúan según la fecha del viaje y la cantidad de lugares disponibles en cada salida.

Es recomendable comparar esta opción con otras alternativas de transporte, tanto fluviales como terrestres, considerando también los gastos de gastronomía y eventuales traslados adicionales en destino. El cálculo completo ayuda a elegir mejor.

El servicio representa una novedad para quienes quieren evitar la escala en Colonia del Sacramento. Ahora el acceso a Carmelo es directo desde el centro porteño.