Colonia Express denuncia un "bloqueo" para operar la ruta entre Montevideo y Buenos Aires

Tras solicitar intervención y advertir posibles denuncias, la empresa reclama trabas a su entrada en la competencia de transporte fluvial

Colonia Express denunció este viernes ante la ministra de Transporte, Lucía Etcheverry, que la Administración Nacional de Puertos (ANP) ejerce un "bloqueo de hecho" que le impide comenzar a navegar entre Montevideo y Buenos Aires. La naviera acusa a las autoridades portuarias de postergar indefinidamente una escala técnica de prueba pese a que la empresa cumple con todos los requisitos legales.

La denuncia formal llegó en una carta firmada por Claudia Guanada, coordinadora general de Operaciones de Colonia Express. El documento —al que accedió El Observador— advierte que la inacción de la ANP deja a la compañía en situación de indefensión y le provoca perjuicios económicos diarios a las puertas de la temporada de verano.

La empresa sostiene que tiene todo en regla para zarpar. Cuenta con la autorización del MTOP para explotar la línea desde el 30 de julio de 2026. Además, la Dirección Nacional de Transporte Fluvial y Marítimo le asignó horarios el 16 de octubre, presentó la póliza de seguro del buque el 6 de noviembre y contrató servicios portuarios con operadores habilitados como Gomistar SA y Buenal SA.

La propia ANP declaró la configuración de atraque en el muelle Maciel como "técnicamente apropiada, sin observaciones ni objeciones". Sin embargo, la escala de prueba nunca se concretó.

La cronología de las trabas administrativas

El nudo del conflicto está en una escala técnica de prueba que la ANP autorizó pero jamás programó. La Gerencia General del organismo había dado luz verde a ese ensayo el 29 de junio. Las áreas operativas informaron que no existían limitaciones técnicas para ejecutarlo.

Pero en setiembre llegó el primer freno. La ANP difirió la instancia a una comunicación "oportuna" que nunca se concretó. Los meses pasaron sin novedades mientras la temporada de verano se acercaba.

Este jueves 12 de noviembre, el directorio de la ANP volvió a responder con la misma fórmula. En la Nota N° 335/26 reiteró que se comunicaría la fecha de la prueba "oportunamente". Sin fecha, sin plazo y sin invocar ningún motivo técnico.

"Lo que ese Ministerio autorizó, la ANP lo vacía de contenido por vía de la inacción", apunta la carta elevada a Etcheverry. La compañía también subraya que la indefinición favorece a los operadores que hoy cubren la ruta y priva a los usuarios de una alternativa de transporte, en referencia directa al monopolio actual de Buquebus.

Colonia Express solicitó formalmente al MTOP que adopte medidas para que la ANP cese con la frustración de las resoluciones ministeriales. La empresa considera que está siendo víctima de un bloqueo administrativo sin fundamento legal ni técnico.

Intimación con 48 horas de plazo y amenaza penal

En paralelo a la denuncia ministerial, Colonia Express escaló el conflicto. Este sábado 14 de noviembre enviará una intimación formal al presidente de la ANP, Pablo Genta. El documento —también obtenido por El Observador— expresa "sorpresa y profundo malestar" por las demoras.

La naviera recuerda que actuó con buena disposición. Aceptó realizar una escala de prueba sin pasajeros, pese a que esa exigencia no está prevista en la normativa vigente. Lo hizo para facilitar el diálogo con las autoridades portuarias.

"Ahora, casi cinco meses después de autorizada la prueba, se repite la misma fórmula, sin fecha, sin plazo y sin invocar un solo motivo técnico, con la proximidad del inicio de la temporada", señala el texto de la intimación.

Para Colonia Express, el accionar de la ANP contradice los principios de libre competencia, igualdad de trato y buena administración que las autoridades portuarias deben resguardar por ley.

Por eso, la empresa le dio un ultimátum al organismo. Intima a la ANP a que en 48 horas hábiles comunique por escrito el día y la hora de la próxima semana en que se realizará la escala técnica. El objetivo es coordinar la maniobra y proyectar el inicio inmediato de la ruta comercial.

De no obtener respuesta satisfactoria, Colonia Express advierte que promoverá acciones judiciales civiles por daños y perjuicios. Pero la amenaza va más allá: también presentará denuncias penales al amparo de los artículos 162 y 164 del Código Penal, que tipifican delitos contra la administración pública.

Qué responde la ANP sobre el freno a las operaciones

Desde la Administración Nacional de Puertos defendieron su postura ante la consulta de El Observador. Explicaron que Colonia Express informó que comenzaría a operar la ruta entre Montevideo y Buenos Aires este jueves 12 de noviembre para transporte de pasajeros.

Ante ese anuncio, las autoridades solicitaron al capitán del puerto de Montevideo un informe técnico. Necesitaban evaluar la viabilidad de comenzar a operar sin pontón propio (el único disponible es de Buquebus) y usando el muelle Maciel, que presenta condiciones de deterioro estructural avanzado.

La conclusión del informe fue clara: resultaba inconveniente autorizar el inicio inmediato de operaciones. Se determinó que era necesario realizar una prueba de atraque previa. La decisión fue trasladada a la compañía, que aceptó la prueba pero solicitó realizarla lo antes posible.

Colonia Express pidió concretar el ensayo entre el jueves 12 y el lunes siguiente. La ANP respondió que se le fijaría fecha para esa prueba, sin especificar cuándo. Esa respuesta provocó la reacción inmediata de la naviera con la denuncia ante el MTOP y la intimación formal.

En el organismo aclararon que la decisión política para aprobar la ruta está tomada. Sin embargo, sostienen que deben cumplirse previamente todos los pasos necesarios que garanticen la seguridad de pasajeros y tripulación.

El problema del muelle Maciel y la disputa por infraestructura

El enfrentamiento por el desembarco de Colonia Express en la ruta capitalina lleva meses de tensión. El centro del conflicto es la infraestructura disponible en la terminal de Montevideo para operaciones de ferry.

Actualmente, el único pontón operativo para ascenso y descenso de pasajeros y vehículos es propiedad de Buquebus. Eso le da a la empresa un control de facto sobre las operaciones en el puerto capitalino.

Por otro lado, el muelle Maciel presenta un deterioro estructural avanzado. Su estado impide utilizarlo como soporte convencional para atraque de buques de pasajeros. Esa situación complica la llegada de nuevos operadores que quieran competir en la ruta.

En setiembre, el director de Colonia Express, Sebastián Planas, había revelado que la compañía alcanzó un acuerdo de palabra con la ANP. El plan era financiar y construir una rampa lateral de aluminio de alta resistencia que operaría a 8 metros de altura sin apoyarse sobre el muelle Maciel.

La inversión estimada para esa solución técnica oscila entre u$s150.000 y u$s200.000. La estructura permitiría a Colonia Express operar de manera independiente sin depender del pontón de Buquebus.

En aquel momento, Pablo Genta había atribuido las demoras exclusivamente al mal estado del muelle. Descartó que el conflicto respondiera a una puja entre privados por el control de la ruta más rentable del Río de la Plata.

La otra batalla que Colonia Express ya ganó

La ofensiva administrativa y judicial de Colonia Express en Montevideo se produce pocos días antes de que la naviera inaugure otra conexión clave. El próximo jueves 19 de noviembre comenzará a operar la ruta entre Carmelo y Buenos Aires con 5 frecuencias semanales.

Esa autorización también llegó tras una prolongada disputa con Buquebus. La empresa de Juan Carlos López Mena intentó bloquear el ingreso de Colonia Express a esa ruta mediante recursos administrativos y judiciales.

Pero la nueva naviera logró sortear las trabas. El inicio de operaciones en Carmelo representa la primera fisura real en el dominio histórico de Buquebus sobre las rutas fluviales entre Uruguay y Argentina.

Ahora, Colonia Express busca replicar ese éxito en la ruta más importante: Montevideo-Buenos Aires. Es la conexión que mueve mayor volumen de pasajeros y genera los ingresos más altos del sector. El resultado de este conflicto con la ANP definirá si Uruguay tendrá finalmente competencia real en el transporte fluvial de pasajeros.