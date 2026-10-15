Colonia Express inaugurará la ruta a Carmelo el 19 de noviembre pròximo, con cinco salidas semanales y un catamarán para 125 pasajeros

La conexión fluvial entre Buenos Aires y Carmelo tendrá una nueva alternativa desde el jueves 19 de noviembre. Colonia Express lanzará Carmelo Express con un esquema inicial de cinco días por semana y la expectativa de ampliar las operaciones a diario en una segunda etapa.

El servicio funcionará con el catamarán Deltacat, preparado para transportar hasta 125 pasajeros. Las partidas están previstas para las 9 desde Buenos Aires y las 16.30 desde Carmelo, según informó Sebastián Planas, CEO de la compañía.

La propuesta no se limitará al traslado entre ambas orillas. También incluirá un recorrido turístico por Carmelo, con vistas a hoteles, bodegas y restaurantes, en una apuesta por captar visitantes de la zona norte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Colonia Express suma una ruta a Carmelo y apunta a los turistas del norte del AMBA

El alcalde de Carmelo, Luis Parodi, señaló que la nueva conexión apunta a un público de alto poder adquisitivo. La localidad ya recibe visitantes durante todo el año: en los 12 meses acumulados hasta agosto registró 4.712 ingresos y 4.842 salidas.

Para poner en marcha la ruta, la terminal de pasajeros está siendo refaccionada por la Administración Nacional de Puertos (ANP).

La localidad ya tiene un enlace regular con Tigre, operado por Líneas Delta mediante un acuerdo comercial con Buquebus. La llegada de Colonia Express incorpora una nueva conexión, luego de una disputa que durante casi dos años impidió que la compañía avanzara con su plan para operar en esa zona.

Una inversión de u$s300.000 quedó desplazada por otro proyecto

El antecedente del conflicto se remonta a la intención de Colonia Express de cubrir la ruta entre Carmelo y Tigre. Para conseguirlo, la empresa presentó un proyecto de obras para la terminal de pasajeros con una inversión estimada en u$s300.000.

Buquebus propuso una remodelación por u$s3 millones y la ANP terminó eligiendo esa alternativa. Sin embargo, la iniciativa no avanzó dentro de los plazos previstos: la compañía dejó vencer los tiempos establecidos sin concretar las obras.

Después de casi dos años, las autoridades le exigieron definir si seguiría adelante y Buquebus finalmente desistió. Durante ese período, Colonia Express no pudo operar el trayecto y la conexión entre Carmelo y Tigre quedó a cargo de Líneas Delta.

El otro proyecto de Colonia Express: unir Buenos Aires y Montevideo

La compañía también llegó a un acuerdo con la ANP para operar entre Montevideo y Buenos Aires. Para habilitar el servicio, deberá construir una rampa lateral en el puerto uruguayo que permita embarcar y desembarcar pasajeros y vehículos.

Planas indicó que Colonia Express financiará la obra y calculó que demandará entre u$s150.000 y u$s200.000. Según explicó, el diseño requiere una solución técnica específica por las condiciones del lugar.

La estructura será de aluminio de alta resistencia y estará ubicada a 8 metros de altura. El muelle Maciel no puede utilizarse como apoyo debido a su importante deterioro.

La infraestructura actual también representa una limitación para la operación simultánea de las compañías: el único pontón disponible —la plataforma para el ascenso y descenso de pasajeros y vehículos— pertenece a Buquebus.

Fuentes de la ANP dijeron que aguardan la presentación técnica de Colonia Express para construir la zona de atraque "sin tocar el muelle Maciel".

Colonia Express amplía su red de conexiones entre Argentina y Uruguay

La apertura de nuevas rutas forma parte de la estrategia de Colonia Express para ampliar su presencia en el transporte fluvial entre Argentina y Uruguay. La compañía busca sumar alternativas a los recorridos tradicionales y captar tanto pasajeros que viajan por motivos personales como turistas interesados en escapadas de corta duración.

Uno de los proyectos más relevantes es la conexión directa entre Montevideo y Buenos Aires, que permitiría evitar el traslado terrestre hasta Colonia del Sacramento que actualmente deben realizar quienes utilizan los servicios de la empresa desde la capital uruguaya.

Para avanzar con esa operación, Colonia Express destinó u$s12 millones a la compra y adaptación del Montevideo Express, un barco con capacidad para unos 600 pasajeros y 70 vehículos. El inicio del servicio, sin embargo, depende de que la Administración Nacional de Puertos (ANP) formalice las condiciones acordadas para utilizar la infraestructura portuaria.

La compañía ya había obtenido la autorización del Ministerio de Transporte y Obras Públicas uruguayo para trasladar pasajeros y vehículos. El principal inconveniente estaba relacionado con las instalaciones disponibles en el puerto de Montevideo, donde Buquebus utiliza el único pontón destinado al movimiento de automóviles.

El entendimiento alcanzado con las autoridades representa un avance para destrabar el proyecto, aunque todavía resta completar los pasos administrativos y técnicos necesarios para ponerlo en marcha.

Las obras que necesita para operar en Montevideo

La nueva conexión requerirá una inversión adicional para adaptar la infraestructura portuaria. Según explicó el CEO de Colonia Express, la empresa financiará la construcción de una rampa lateral, con un costo estimado de entre u$s150.000 y u$s200.000.

La estructura será de aluminio de alta resistencia y estará ubicada a unos ocho metros de altura. El objetivo es habilitar el embarque y desembarque sin utilizar como apoyo el muelle Maciel, cuyo estado de deterioro impide esa alternativa. La ANP aguarda la presentación técnica de la compañía para avanzar con la solución.

El antecedente de la disputa por la ruta a Carmelo

El conflicto por la conexión entre Carmelo y Tigre se extendió durante casi dos años. Colonia Express había presentado un proyecto para remodelar la terminal de pasajeros, con una inversión estimada en u$s300.000, pero la ANP eligió una propuesta de Buquebus que contemplaba obras por u$s3 millones.

La iniciativa finalmente no se concretó. Después de que vencieran los plazos previstos, las autoridades le exigieron a Buquebus definir si continuaría con el proyecto y la compañía desistió. Durante ese período, Colonia Express no pudo operar el trayecto y el servicio entre Carmelo y Tigre quedó a cargo de Líneas Delta.