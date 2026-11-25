Hay distintas alternativas para viajar el último fin de semana largo antes de las Fiestas, con servicios directos y combinaciones de barco y micro

Colonia Express es más económica para Colonia y Montevideo. Comparar las opciones y horarios es clave.

El fin de semana largo es ideal para una escapada a Uruguay en ferry, visitando Colonia, Montevideo o Punta del Este.

El próximo fin de semana largo, del sábado 5 al martes 8 de diciembre, será una oportunidad para hacer una escapada a Uruguay antes del comienzo de la temporada de verano. Desde Buenos Aires se puede llegar en ferry a Colonia o Montevideo, combinar barco y micro para continuar hasta Punta del Este o elegir otras alternativas de transporte.

Los precios varían según la empresa, el horario y el destino. Para un adulto, los pasajes de ida y vuelta pueden mostrar diferencias importantes incluso dentro de una misma compañía y en la misma clase económica.

Buquebus: cuánto cuesta viajar a Colonia, Montevideo y Punta del Este

Buquebus ofrece servicios directos a Colonia y Montevideo, además de conexiones terrestres para llegar a Punta del Este.

Para viajar a Colonia el sábado 5 de diciembre, el tramo de ida cuesta entre $83.661,22 y $108.689,72 por adulto, según el horario elegido. El regreso del martes 8 tiene tarifas que van desde $91.567,39 por la mañana hasta $141.758,36 para quienes prefieran volver por la noche. Así, el costo total del viaje puede ubicarse entre $175.228,61 y $250.448,08.

Para Montevideo, el traslado puede ser directo en buque, en 2 h 45, o combinando barco y bus, con una duración total de aproximadamente 4 h y 15 minutos. La ida cuesta entre $92.026,73, con una salida por la tarde, y $180.118,34, para el servicio de las 7.15 de la mañana. La vuelta tiene tarifas desde $87.657,99 hasta $195.239,91. En total, el viaje puede costar entre $179.684,72 y $375.358,25 por persona.

Colonia puede ser una alternativa para disfrutar el último fin de semana largo antes de las Fiestas - crédito Imagen de archivo

Quienes elijan Punta del Este deberán combinar barco y micro, sí o sí. El trayecto de ida demanda entre 5 horas y 15 minutos y 7 horas y 45 minutos, según el buque seleccionado, y cuesta entre $143.565,92 y $215.439,77. Para regresar el martes 8, el viaje puede demorar entre 6 horas y 30 minutos y 8 horas y 16 minutos, con tarifas de entre $105.465,80 y $278.742,54.

Colonia Express: precios para Colonia y Montevideo

Colonia Express también ofrece conexiones directas a Colonia y servicios combinados con micro para continuar hacia Montevideo.

Para Colonia, el tramo de ida cuesta entre $69.031, en horario vespertino, y $103.400 por la mañana. El regreso del martes 8 arranca en $65.241 y alcanza los $152.576 para el servicio de las 20.10. De esta manera, el costo total puede ubicarse entre $134.272 y $255.976 por adulto.

Para Montevideo, la ida cuesta entre $74.431 y $118.050, mientras que la vuelta tiene tarifas de entre $70.641 y $162.576. El viaje completo puede costar entre $145.072 y $280.626 por persona.

A diferencia de Buquebus, Colonia Express no tiene servicios disponibles a Punta del Este para estas fechas.

Qué opción conviene para el fin de semana largo

La alternativa más económica entre las tarifas relevadas es Colonia Express a Colonia, con un costo mínimo de $134.272 por persona para ida y vuelta. Para Montevideo, también presenta el menor precio de partida, desde $145.072.

Buquebus, en cambio, ofrece la posibilidad de llegar a Punta del Este mediante una conexión terrestre, aunque con tarifas más elevadas. En todos los casos, el horario elegido puede modificar considerablemente el presupuesto: comparar las salidas y los regresos antes de comprar es clave para aprovechar los cuatro días del feriado.