La compañía acordó las condiciones para operar desde el puerto de Montevideo y espera la resolución de la ANP para iniciar el servicio.

La competencia por los viajes entre Montevideo y Buenos Aires podría sumar una nueva alternativa. Colonia Express anunció que alcanzó un entendimiento para poder utilizar la infraestructura del puerto de la capital uruguaya y avanzar con una conexión directa entre ambas ciudades.

El acuerdo todavía no tiene respaldo administrativo definitivo. La Administración Nacional de Puertos (ANP) debe emitir una resolución que formalice las condiciones pactadas, un trámite que la empresa considera necesario antes de poner en funcionamiento el servicio.

El director de Colonia Express, Sebastián Planas, confirmó el estado de las negociaciones: "Se llegó a un acuerdo, pero aún no se plasmó en una resolución", señaló, según informó Montevideo Portal.

La compañía ya había recibido el 30 de julio el aval del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) para trasladar pasajeros y vehículos entre Uruguay y la Argentina. Sin embargo, esa autorización no resolvía el acceso a las instalaciones portuarias necesarias para realizar los embarques.

Colonia Express prepara una ruta directa a Buenos Aires con un barco de u$s12 millones

Colonia Express avanzó con la preparación de la operación antes de tener resuelto ese último punto administrativo. Para el proyecto destinó u$s12 millones a la compra y adaptación del Montevideo Express, una embarcación preparada para transportar aproximadamente 600 pasajeros y 70 vehículos.

La compañía también elaboró una programación específica para sus viajes. El objetivo es que los horarios del nuevo servicio no coincidan con los de Buquebus, Transporteque actualmente opera la conexión directa entre las dos capitales.

De acuerdo con el esquema explicado por Planas, el buque de Colonia Express arribaría a Buenos Aires una vez que haya partido el servicio de su competidora. Para el regreso, la embarcación dejaría la Argentina antes de la salida vespertina de Buquebus hacia Uruguay.

La nueva propuesta modificaría la modalidad con la que Colonia Express realiza actualmente ese recorrido. Hoy, los pasajeros que parten desde Montevideo deben trasladarse primero por vía terrestre hasta Colonia del Sacramento y continuar desde allí en barco hacia Buenos Aires.

Por qué la empresa todavía no puede comenzar a operar

El obstáculo estuvo concentrado en la infraestructura disponible en el puerto de Montevideo. En particular, el muelle Maciel cuenta con un único pontón destinado al movimiento de vehículos.

Ese equipamiento fue construido por Buquebus, que actualmente lo utiliza para sus operaciones. La llegada de un segundo operador obligó entonces a establecer bajo qué condiciones podría utilizarse esa estructura sin superponer las operaciones de ambas compañías.

La discusión se extendió durante semanas pese a que Colonia Express ya contaba con el permiso del MTOP. La empresa llegó a impulsar un petitorio de firmas para reclamar que las autoridades uruguayas habilitaran las condiciones necesarias para iniciar la nueva ruta.

En septiembre, la compañía había advertido además que podía recurrir a la Justicia si la situación no se resolvía. El planteo se produjo en medio de la disputa que mantiene con Buquebus por el uso de la infraestructura portuaria.

El entendimiento anunciado ahora permitiría destrabar esa parte del proyecto. Sin embargo, el inicio efectivo de la ruta todavía depende de que la ANP transforme el acuerdo en una resolución oficial.

Cómo busca competir Colonia Express

La estrategia de la empresa no pasa solamente por sumar una embarcación a la ruta. La programación diseñada para el Montevideo Express busca ofrecer una alternativa directa sin superponer las partidas con Buquebus.

La capacidad prevista también contempla tanto pasajeros como vehículos, con espacio para unos 600 viajeros y 70 automóviles. La inversión de u$s12 millones realizada por Colonia Express incluye la adquisición y adaptación del barco destinado a esta operación.

El nuevo servicio permitiría que los pasajeros puedan viajar directamente entre Montevideo y Buenos Aires, eliminando el tramo terrestre que actualmente forma parte del recorrido de Colonia Express a través de Colonia del Sacramento.

Planas planteó que la incorporación de otro operador puede ampliar las posibilidades para quienes se trasladan entre Uruguay y la Argentina. "Ampliar la conectividad entre Uruguay y Argentina tiene un impacto directo en las personas: más alternativas para viajar, más opciones para elegir y una oferta más competitiva", afirmó.