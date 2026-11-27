En octubre hubo una leve mejora en la brecha entre ingresos y egresos turísticos, pero el desequilibrio global sigue y continúa el déficit turístico

El déficit turístico argentino siguió presente en octubre de 2026. Durante el décimo mes del año entraron 745.300 visitantes extranjeros y salieron 1.091.500 argentinos, lo que arrojó un saldo negativo de 346.200 personas.

Los datos los publicó el INDEC a través de su Encuesta de Turismo Internacional (ETI). Y confirman una tendencia que se viene repitiendo desde que comenzó 2026: la brecha entre quienes ingresan y quienes salen se achica mes a mes, pero todavía no alcanza para revertir el déficit.

En el acumulado enero-octubre, salieron 8.987.500 argentinos y entraron 4.672.600 extranjeros, lo que arroja un saldo deficitario de 4.315.000 personas en lo que va del año.

El panorama muestra señales contradictorias. Por un lado, el turismo receptivo crece con fuerza: en octubre aumentó 13,8% contra el mismo mes del último año. Por otro, el turismo emisivo sigue cayendo: retrocedió 11,5% en la comparación anual.

Pero la mejora gradual todavía no es suficiente. Ningún mes del año logró cerrar con superávit turístico, y octubre no fue la excepción.

Más extranjeros eligen Argentina como destino

El turismo receptivo mostró números alentadores en octubre. Ingresaron 745.300 visitantes al país, divididos en 443.400 turistas y 302.000 excursionistas.

La cifra marcó un salto de 13,8% frente al mismo mes del último año. Es el avance más firme del turismo receptivo en lo que va del año.

Brasil se mantiene como principal emisor de visitantes hacia Argentina, con el 21,6% del total. Le siguen el bloque Resto de América (15,8%) y Uruguay (15,3%).

Las vías de acceso quedaron repartidas así:

244.600 personas llegaron por vía aérea (+18,3% interanual)

65.400 ingresaron por vía fluvial/marítima (+9,7% interanual)

435.400 cruzaron por vía terrestre (+5,4% interanual)

La vía aérea fue la que mostró el mayor dinamismo, con un crecimiento cercano al 20%. Los cruces terrestres, en cambio, tuvieron el avance más moderado del mes.

Sigue cayendo la salida de argentinos al exterior

El turismo emisivo repitió en octubre la tendencia que domina todo el año: retroceso sostenido. Salieron 1.091.500 argentinos, una caída de 11,5% frente al mismo mes del último año.

La cifra se dividió en 641.700 turistas y 449.800 excursionistas. Es la décima baja consecutiva en lo que va del año.

Brasil volvió a ser el destino más elegido, con el 21,9% de las salidas. Europa quedó segunda con 16,7%, seguida por Chile (12,9%) y Resto de América (12,5%).

Las vías de salida mostraron caídas generalizadas:

382.900 personas salieron por vía aérea (-2,7% interanual)

630.100 lo hicieron por vía terrestre (-14,9% interanual)

78.500 cruzaron por vía fluvial/marítima (-17% interanual)

Los cruces terrestres y fluviales fueron los que más retrocedieron. La vía aérea, en cambio, mostró la menor caída entre las tres alternativas.

El déficit turístico de octubre se suma a una serie que arrancó en enero y que acumula diez meses consecutivos de saldo negativo. La brecha viene achicándose continuamente desde que comenzó 2026, pero aún falta camino para que Argentina logre dar vuelta el saldo y alcanzar un superávit en su balanza turística.