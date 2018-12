¿Cómo fue el 2018 para los sommeliers argentinos?

En esta columna, Matías Prezioso, presidente de la Asociación Argentina de Sommeliers, analiza lo que deja el año y los desafíos de cara al 2019

Desde la Asociación Argentina de Sommeliers comenzamos el 2018 con un plan claro de acciones sustentado en dos pilares fundamentales: comunicación y profesionalización. Estos son dos ejes que se vislumbraron en cada una de las acciones que se han llevado a cabo.

Sabemos que el sommelier es el vínculo ineludible entre el productor y el consumidor, y es por eso que pusimos el foco en que los sommeliers AAS tuvieran contacto directo y oportunidad de profundizar en la interacción con enólogos y agrónomos de las bodegas que nos apoyan.

Entre las actividades que más se destacaron este año podemos mencionar el Seminario de Vitivinicultura Sustentable, organizado en Mendoza en abril, el primero en su tipo reuniendo a grandes exponentes y conocedores de la materia con la sommellerie, y que tuvo un gran éxito con las charlas a sala completa y un gran número de personas que viajaron especialmente desde Buenos Aires.

Se gestionaron también una serie de masterclasses con destacados sommeliers internacionales y, de esta manera, los socios pudieron conocer más sobre piscos peruanos, de la mano de Joseph Ruiz Acosta (Mejor Sommelier de Perú) y Alan Cayo (sommelier de Perú); de destilados mexicanos, con Steve Ayón (Mejor Sommelier de México); vinos de Ribera del Duero, con Ricardo Velasco (enólogo de Bodega Valtravieso, España); rones venezolanos, con Dayana Medina (directora de la Asociación Venezolana de Sommeliers); sakes japoneses, con Mónica Samuels (reconocida especialista de sakes en Estados Unidos) y una presentación de la canadiense Verónique Rivest (Mejor Sommelier de las Américas 2012 y segunda Mejor Sommelier del Mundo 2013).

Este año se incorporaron al plan de capacitaciones los aceites de oliva (de la mano de Miguel Zuccardi), los quesos (con la visita de Philippe Dumain, director mundial de calidad del Grupo Savencia), la yerba mate (con Karla Johan Lorenzo, reconocida sommelier de mate) y la coctelería (con Marina Yalour, embajadora de Campari). Nuevos ejes temáticos que generaron interesantes charlas de gran convocatoria.

Si bien el mayor número de actividades se desarrolló en Buenos Aires y Mendoza, este año también pudimos hacer realidad uno de los sueños y objetivos más importante que nos planteamos al iniciar la gestión. La AAS llegó a Rosario y Córdoba, lo que creó una sinergia muy interesante en ambas ciudades, interactuando con los colegas para conocer su realidad diaria y las problemáticas de cada plaza.

Y, en los últimos meses del año, se estaban realizando las primeras actividades para los sommeliers locales. También estamos en conversaciones con sommeliers de Patagonia, Noroeste, San Juan y La Rioja, por mencionar algunas regiones, esperando en 2019 seguir fortaleciendo este camino federal de nuestra Asociación.

En otro orden de cosas, logramos nuevamente traer a la Court of Master Sommeliers, esta vez en Mendoza para tomar los exámenes de esta prestigiosa certificación. Y en febrero, en el marco de la visita de más de 40 Masters of Wine a Argentina, la directora Ejecutiva del Institute Master of Wine, Penny Richards, dio una charla informativa acerca de la entidad y de cómo aplicar para el título de Master of Wine (MW).

Probablemente uno de los momentos de mayor intensidad y alegría se dio en Canadá. El desempeño de Martín Bruno (Mejor Sommelier de Argentina 2017), obteniendo el segundo puesto como Mejor Sommelier de las Américas 2018 en el certamen que se llevó a cabo en Montreal, fue histórico.

Y, sumado a ello, la otra representante argentina, Valeria Gamper, obtuvo el cuatro puesto, reconfirmando el liderazgo continental de la sommellerie de nuestro país. En el marco de ese concurso brindamos una charla de los vinos de Argentina, gracias a la colaboración y trabajo constante que estamos realizando con Wines of Argentina.

En la línea de la comunicación, se lanzó la primera edición de LetrAAS en inglés, el newsletter mensual que en agosto cumplió un año y que mostró un incremento en la cantidad de lectores duplicándose en muy poco tiempo.

Pero, sin dudas, SommLab fue el gran ejemplo de la importancia que le damos a la difusión de la cultura del vino y la sommellerie.

Este primer encuentro en el cual se logró reunir a profesionales de la sommellerie, la gastronomía y la coctelería en charlas que generaron conocimiento y reflexión sobre distintas áreas y temáticas del vino argentino.

Esa misma tarde anunciamos el último de nuestros proyectos que salió a la luz este año: Somm 2025, diseñado especialmente para los estudiantes de la carrera de sommeliers que busca incentivar a las nuevas generaciones para que sigan capacitándose.

El 2019 se presenta con nuevos desafíos, como poder llegar a más sitios del interior del país, para continuar con el objetivo de federalizar, o acompañar a Martín Bruno, Mejor Sommelier de Argentina 2017 y segundo Mejor Sommelier de las Américas 2018, al Mundial de Sommeliers que se realizará en Bélgica en marzo.

Y por supuesto, se buscará seguir trabajando en conjunto con las bodegas que siempre acompañan a la AAS para poder generar nuevas actividades en pos de capacitar más a los sommeliers, fortaleciendo la profesión que permite unir puentes entre productores y consumidores.

Por Matías Prezioso, presidente de la Asociación Argentina de Sommeliers